De clásico kan voor Ancelotti het einde en voor Hazard het begin betekenen

De landstitel en Champions League-winst in zijn eerste seizoen, maar voorlopig weinig uitzicht op eremetaal in zijn tweede. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti staat voor de return in de halve finales van de Copa del Rey onder druk. Een vierde nederlaag op rij tegen FC Barcelona wordt ‘Carletto’ na dit seizoen wellicht fataal. Barça won de heenmatch in Bernabéu met 0-1, zelfs een gelijkspel kan doorslaggevend zijn in het hoofd van voorzitter Florentino Pérez. En of dat gevolgen kan hebben voor Eden Hazard.

Zijn reactie langs de lijn afgelopen weekend sprak boekdelen. “Ik?” was de aanvaller stomverbaasd toen hij tegen Valladolid nog eens mocht invallen, gevolgd door een ontwapenende glimlach richting de dug-out. Hazard was oprecht gelukkig met zijn eerste speelminuten sinds begin januari (toen tegen vierdeklasser Cacareño). Maar het was ook een knipoog naar wat er zich de voorbije achttien maanden heeft afgespeeld.

Zoals Bale

Sinds het begin van de samenwerking met Ancelotti zit Hazard op een zijspoor. De lach van zondag was niet het eerste opwarmingsincidentje. Zo ging het beeld van een lachende Gareth Bale een jaar geleden in Bilbao viraal toen Hazard na zijn opwarming door Ancelotti werd geroepen… om opnieuw op de bank plaats te nemen. De Welshman zat lange tijd in dezelfde situatie als Hazard vooraleer hij naar Los Angeles trok.

In september vorig jaar bleek pas echt hoe troebel de relatie tussen Ancelotti en Hazard is. Thuis tegen Betis begon de Belg rond het uur aan zijn opwarming. In minuut tachtig stapte Davide Ancelotti, assistent en zoon van, op zijn vader af. Hij tipte Hazard als invaller, maar de T1 sloeg dat advies in de wind. Kauwend en met opgetrokken wenkbrauw draaide hij met de ogen. Vervolgens viel Dani Ceballos in. Hazards gezicht stond op onweer toen hij even later terugkeerde naar de bank. “Altijd dezelfde wissels”, foeterde hij tegen ploegmaat Lucas Vázquez.

Ancelotti is dan wel geliefd in de kleedkamer, zijn relatie met Hazard is uiterst koel. Spreken doen ze nauwelijks, gaf de voormalige Rode Duivel onlangs te kennen in een interview. Ancelotti wijt het aan verschillende karakters. “Het belangrijkste voor mij is evenwel dat hij me respecteert, net zoals ik hem respecteer.”

Uitgefloten door fans

Hazard heeft sowieso baat bij een afscheid van de Italiaanse coach, want hij zou graag in Madrid blijven, waar hij na dit seizoen nog één jaar onder contract ligt. Vanuit die optiek kan een vertrek op korte termijn van Ancelotti een déclic betekenen. Zijn assist van zondag tegen Valladolid zal weinig aan zijn situatie veranderen. Bij zijn invalbeurt werd hij, net als Bale destijds, uitgefloten. Een deel van de achterban heeft het al langer moeilijk met het hoge loon van Hazard en de prestaties die hij daarvoor levert.

Hoe dan ook kan het bekerduel van vanavond belangrijk zijn voor Hazard. De landstitel is intussen ver weg, de kloof met FC Barcelona bedraagt sinds de clásico voor de interlandbreak twaalf punten. Dus is de beker plots een hoofddoel, daar waar die voor de Koninklijke vroeger nooit als een prioriteit werd beschouwd.

Deze clásico is bovendien veel meer dan een bekerwedstrijd. Zeker nadat Ancelotti drie keer op rij onderuitging tegen Xavi Hernández, zijn slechtste reeks aan het bewind van Real Madrid. In die wedstrijden werd hem intern een gebrek aan offensieve daadkracht aangewreven. Hazard moet duimen voor een slechte afloop, ook al ligt dat niet in zijn aard.

