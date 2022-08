De cijfers achter de fenomenale solo van Evenepoel

Zijn winnende solo in de Clásica San Sebastián duurde 1u01:47. Indrukwekkend was de prestatie van Remco Evenepoel zaterdag. En er kunnen naar eigen zeggen nog wat procentjes bij tegen de Vuelta.

2

Met twee zeges in San Sebastián doet enkel Marino Lejarreta (drie stuks in de jaren tachtig) - beter. Ook Francesco Casagrande, Laurent Jalabert, Alejandro Valverde en Luis León Sánchez wonnen elk twee keer, maar Remco Evenepoel is wel de enige renner die twee keer won zonder de Tour in de benen.

Zij die net de Tour hebben gereden, zijn zelden erg goed. Pogacar, Mohoric, Matthews, Schachmann, Izagirre, Martinez… Nog voor Evenepoel één keer zijn benen had gestrekt, waren ze al gelost. Evenepoel heeft de Tour op tv gevolgd en is dus nog fris, al plaatst hij daar een kanttekening bij. “Het klopt dat ik meer dan een maand niet had gekoerst, maar ik heb in juli wel negentien dagen zeer veel getraind op hoogte in Livigno, meer dan zestig uur tijdens de eerste twee weken. Het is dus niet zo dat ik hier fris als een hoentje aan de start stond.”

43

Voor Evenepoel was dit zijn 43ste koersdag van 2022. Wout van Aert zit ook aan 43, Tadej Pogacar heeft er 46. Zij zijn moe, Evenepoel niet. “Het verschil zit hem in het mentale”, zegt Evenepoel. “Pogacar gaf in de Tour drie weken elke dag vol gas voor zijn klassement. Dan is het logisch dat hij nadien decompressie nodig heeft. Tiesj Benoot reed ook de Tour en was hier wel nog derde. Als je zoals Benoot niet elke dag tot het uiterste moest gaan, kan het een voordeel zijn om de Tour in de benen te hebben.”

Dat Pogacar niet op zijn best was, is niet noodzakelijk een devaluatie van de zege. Met Simon Yates, João Almeida, Alejandro Valverde en Pavel Sivakov stonden nog klasbakken aan de start die ook geen Tour hadden gereden en dus fris waren.

44,6

De solo van Evenepoel duurde 44,6 kilometer. Het was niet zijn langste solozege bij de profs. In de Druivenkoers 2021 (60,5 kilometer) en de Ronde van Polen 2020 (51,6 kilometer) reed hij nog langer alleen voorop. Niet de lengte van de solo is belangrijk, wel de manier waarop de solo tot stand kwam. In San Sebastián reed hij op de Erlaitz weg op het steilste stuk. In Luik-Bastenaken-Luik reed Evenepoel ook van iedereen weg, maar wel op de vlakke uitloper van La Redoute en niet op het steilste stuk. Evenepoel heeft een nieuwe stap gezet. Hij kan voortaan aanvallen waar hij wil.

63

Het gewicht van Evenepoel waarmee hij in San Sebastián won is 63 kilogram. “Het gewicht waarbij ik mij het beste voel: licht en toch voldoende kracht in de benen. In de Giro van vorig jaar woog ik 61 kilogram, maar dat was te laag. Mijn lichaam protesteerde. Het kon nog amper koolhydraten verwerken, en die heb je nodig om te presteren.”

Pavel Sivakov (links, tweede) en Tiesj Benoot (derde) flankeren Remco Evenepoel op het podium. Beeld Photo News

7,3

“Mijn waarden op training houd ik voor mezelf, maar mijn waarden in wedstrijden wil ik niet verstoppen.” Toen Evenepoel aanviel op de Erlaitz trapte hij gedurende tien minuten een vermogen van 460 watt. “Precies 7,3 watt per kilogram lichaamsgewicht. Het was vol gas van de voet tot aan de top.”

Ter vergelijking: in de Tour-rit naar Mende reden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op de slotklim ook vol naar boven en trapten toen 7,2 watt per kilogram lichaamsgewicht gedurende 9:04. Evenepoel doet dus beter, maar dit was een eendagskoers. Pogacar en Vingegaard hadden toen al twee zware Tour-weken in de benen. Voor Van Aert zijn zulke waarden over zo’n lengte bergop nog onhaalbaar, wegens een andere gewichtsklasse (ongeveer 78 kilogram). Het is ook de reden waarom hij niet in staat is om mee te doen voor een eindklassement in een grote ronde. Evenepoel moet dat intrinsiek wel in zijn mars hebben.

18

Over achttien dagen start de Vuelta in Utrecht. “Ik blijf nu nog twee weken in Spanje voor een laatste hoogtestage.” Hij kiest voor Hotel Synchrosfera in Denia. “Je traint er op zeeniveau en slaapt op hoogte. Zo kan ik nog werken aan mijn intensiteit. Tijdens de vorige hoogtestage lag de nadruk op veel uren aan lage intensiteit. Bovendien ligt het hotel in de buurt van de Vuelta-tijdrit en kan ik die nog eens verkennen.”

Evenepoel krijgt in Denia het gezelschap van zijn soigneur David Geeroms. “Het wordt de komende weken 35 graden. Dan is het handig dat iemand mij op training volgt met gekoelde drinkbussen. Een mooie geste van de ploeg.”

7

In de Vuelta krijgt Evenepoel zeven helpers mee in steun. Julian Alaphilippe is een zekerheid. Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke gaan mee als ze wedstrijdfit zijn. Pieter Serry wil graag mee en maakte een goede beurt. “Serry was indrukwekkend op de Jaizkibel. Hij reed zo hard op kop dat Pogacar moest passen. Van mij mag hij mee. De ploeg selecteert geen sprinter, we gaan vol voor de bergritten en een goed eindklassement. Ik mik op ritwinst en als ik ook nog in de top tien van het klassement kan eindigen, zou dat een droom zijn.”

Belangrijk voor Evenepoel wordt zijn recuperatie en consistentie. In de Giro zakte hij er halfweg helemaal door. Ook in de Ronde van Zwitserland presteerde hij wisselvallig. “Ik voel mij goed en ook de ploeg is klaar, maar dit was een eendagskoers. De Vuelta duurt drie weken. Het wordt een stap in het onbekende. De eerste grote test van het meerjarenplan in het rondewerk dat we met de ploeg voor ogen hebben.”