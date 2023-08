De Champions League-hymne horen, daar doet Genk het in de eerste plaats voor

Mark McKenzie zijn ogen glinsteren bij de vraag of Champions League spelen altijd zijn droom is geweest. “Tuurlijk, elke voetballer wil begeleid door die hymne het veld oplopen”, zegt de Amerikaanse verdediger enthousiast. “We hebben een kans om het te laten gebeuren en daar moeten we vol voor gaan. Iedereen wil die avonden eens meemaken. Wij kijken allemaal naar de Champions League.”

De weg naar het miljoenenbal is voor Genk nog ver en bezaaid met obstakels. Het eerste (en misschien belangrijkste) is Servette Genève. De ploeg van René Weiler bleek vorige week een taaie klant. Niet dat ze voetballend de evenknie van Genk was, maar met een overdosis opportunisme kwam ze een heel eind. Het werd 1-1.

Servette vanavond elimineren zou veel druk van de ketel halen, want daarmee is Genk verzekerd van de groepsfase van de Europa League. Het zou de kassa spijzen met minstens 5 miljoen euro (3,63 miljoen startpremie plus recettes van drie thuismatchen en dergelijke). Een gunstige campagne kan een verdubbeling van dat bedrag betekenen.

Maar Genk gaat voor het allerhoogste, zo benadrukt Wouter Vrancken. “Het financiële leeft niet in de groep”, zegt de T1. “We hebben een ambitieuze selectie. Vorige week hebben we gezien dat er mogelijkheden liggen. Ik merk vooral goede bedoelingen en voel geen stress onder de spelers. Een sportman streeft altijd het hoogste na, in dit geval is dat in de Champions League blijven. Dat is genoeg motivatie om er vol voor te gaan.”

Rangers en Marseille?

Denken aan de volgende hindernis, die tegen Rangers FC in de derde voorronde, wil Vrancken nog niet. “We moeten onze energie in Servette steken.”

Kijken wij toch iets verder vooruit, nog verder dan de Schotse topclub waar Nicolas Raskin en Cyriel Dessers onder contract staan, dan is er nog één laatste play-offronde richting Champions League. Mogelijke tegenstanders dan heten PSV, Sturm Graz, Marseille, Panathinaikos en Dnipro. Moeilijk, dat zeker, maar niet onmogelijk. Omzeilt Genk al die hordes, dan mag het voor zijn deelname alleen al 15,64 miljoen euro op de rekeningen bijschrijven.

Een verlies tegen Servette kan net zo goed fatale gevolgen hebben. Niets is dan plots zeker voor Genk, dat via Olympiakos (en nadien nog een tegenstander van het kaliber Ajax) kwalificatie voor de Europa League zal moeten veiligstellen. Na een eventuele uitschakeling tegen de Grieken is er nog één vangnet: de voorronde van de Conference League. Ook in dat toernooi kan Genk natuurlijk geld verdienen, zij het heel wat minder dan in de Champions League.

Best gewoon winnen van Servette dus. Dat Genk daarvoor voldoende wapens heeft, bleek al in de heenmatch. Ook zaterdag in Molenbeek, waar RWDM met 0-4 klop kreeg, lieten de Limburgers veel tekenen van aanvallende weelde en vorm zien. Daartegenover staat dat er in beide matchen behoorlijk wat kansen werden weggegeven. Ligt daar, in het bewaken van de balans, de sleutel tegen Servette?

“Offensief voetbal zit in ons DNA”, geeft Vrancken aan. “Verdedigen en aanvallen doe je met je hele ploeg. We zijn klaar. Het zal om energie draaien. We geloven volop in onze kansen.”

Racing Genk - Servette om 19 uur op VTM 2