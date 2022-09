De Cauwer en Van Avermaet schatten Belgische WK-kansen in: ‘Als het moet, gaat Wout achter elke Jumbo-maat aan. Garantie’

Klopt het dat het WK de moeilijkste koers van het jaar is?

Van Avermaet: “Gemakkelijk is het zeker niet. Je rijdt niet met je eigen ploeg, je zit op een locatie en een parcours dat je niet kent, ook die rondjes zijn atypisch...”

De Cauwer: “Dat maakt het vanzelf nerveuzer.”

Wat is de grootste moeilijkheid: de onvoorspelbaarheid of het feit dat je niet met merkenploegen rijdt?

Van Avermaet: “Ik vind het WK heel voorspelbaar: de koers wordt elk jaar beslist in de laatste ronde.”

De Cauwer: “Dat is het patroon, ja, maar er komt onvermijdelijk een WK dat níét in de laatste ronde beslist wordt. Dat zou nu kunnen zijn. Met Evenepoel kan het ‘patat’ zijn. Maar het meest ingewikkeld zijn die nationale ploegen. Je moet door de teams heen kijken. Er speelt altijd iets van Quick­Step of Trek of die of dat. Een bondscoach moet daar rekening mee houden. Je kan niet verlangen dat ploegmakkers achter mekaar gaan rijden.”

Is het naïef om te denken dat Evenepoel achter Alaphilippe aan gaat in de finale?

De Cauwer: “Normaal kan dat niet, en dat maakt het complex. Een WK is stress voor een bondscoach. Bij Vanthourenhout lijkt het allemaal aardig, maar die was de voorbije dagen druk in de weer. Een verstandige bondscoach probeert renner x niet in de problemen te brengen door hem achter een ploegmaat te laten rijden. Iemand anders moet dat werk opknappen.”

Van Avermaet: “Ik ben het niet helemaal eens. Eens je een plan afspreekt, gaat iedereen zich daar wel aan houden. Ik heb vaak aan de start van een WK gestaan met kopmannen en ploegmaats met andere belangen: Boonen, Gilbert, ikzelf... Dat viel wel mee.”

Nooit geflikt geweest?

Van Avermaet: “Als de rolverdeling duidelijk is, moet je niet bang zijn. Die gasten zijn professioneel. Vorig jaar was het gevaar groter: toen stond Wout boven Remco. Nu voelt iedereen zich naar waarde geschat. Dat werkt beter. Veel tijd heeft hij niet gehad, maar ik denk dat Vanthourenhout hard gewerkt heeft om een ploeg te smeden.”

De bondscoach heeft jongens gezocht die zich voor 100 procent wilden inschrijven in de ploegfilosofie. Is dat de reden waarom Dylan Teuns verrassend thuis werd gelaten?

De Cauwer: “Ik zou die er altijd bijgepakt hebben.”

Van Avermaet: “Ik vind het ook spijtig. Je moet Dylan selecteren op basis van zijn resultaten. Hij heeft een super jaar gereden. Als je met Dylan ‘klapt’, kent hij zijn plaats. En die is niet boven Van Aert. Je kan op hem rekenen.”

De Cauwer: “Het is natuurlijk zo dat deze selectie bijna compleet in het teken van Van Aert staat. Als je Teuns meepakt, heb je een extra renner in steun voor Evenepoel.”

Hoezo?

De Cauwer: “Teuns is toch een ander type dan de rest? Die leunt aan tegen de klimmers. Met hem erbij versterk je Remco in zijn rol. Dylan had in de voorlaatste ronde op de klim kunnen gaan om er nog een aantal af te maken. Hij had zo de weg kunnen openen voor Remco. Van Aert heeft dat niet nodig.”

Kan Quinten Hermans dat ook niet?

De Cauwer: “Ik zou die al vroeger wegsturen. Dan moet je als ploeg niet rijden. Ik lees nu overal dat de Belgen de koers gaan controleren. ‘Want dat wordt van ons verwacht.’” (gooit de armen in de lucht)

Van Avermaet: “Allez José, je kan je toch niet wegsteken ook?”

De Cauwer: “Als je Quinten meestuurt, zit je op je gemak.”

Van Avermaet: “Je moet gewoon zien dat je niet te voorspelbaar wordt in je ploegtactiek. Zoals vorig jaar: alles voor Wout...”

De Cauwer: “Dat bedoel ik. Wat we vorig jaar gezien hebben, alle kaarten op tafel, was zéér duidelijk.”

Van Avermaet: “Wout heeft de beste kansen, maar als je het slim speelt, kom je op het einde automatisch bij hem uit zonder dat je moet forceren. In Leuven hebben ze geprobeerd om heel de boel te domineren, maar dat lukt niet. Laat Wout in de schaduw.”

De Cauwer: “En laat iedereen zijn rol spelen. Vorig jaar hebben ze Remco niet voor vol aanschouwd. Stuur iemand vooruit, stuur een tweede vooruit. Lok de rest uit hun kot.”

Wie? Frankrijk heeft misschien wel de beste ploeg met Alaphilippe, Cosnefroy, Laporte...?

Tegelijk: “Neen.”

Van Avermaet: “België heeft de beste ploeg.”

De Cauwer: “Je kan niet rond Wout en Remco, niemand heeft twee zulke kopmannen.”

Van Avermaet: “Ik snap niet dat er vorig jaar een probleem was. Remco en Wout zijn compleet andere types. Dat is net ons grote voordeel.”

De Cauwer: (knikt) “Die zijn geweldig compatibel.”

Van Avermaet: “Ik ga niet ontkennen dat iedereen liever zelf wint dan het een ander te gunnen. Iedereen is eerzuchtig, die twee zijn egomannetjes. Maar ze kunnen elk hun eigen koers rijden zonder dat ze in mekaars vaarwater komen.”

De Cauwer: “Aan de ene kant heb je 100 procent gelijk. En aan de andere kant klopt dat verhaal niet. Stel: Evenepoel rijdt weg op 30 kilometer van het einde en Van Aert zit in de achtervolgende groep. Wie gaat dan achter Remco rijden met Wout in het wiel? Dat is een voordeel voor Remco en een probleem voor Wout, terwijl het eigenlijk ideaal voor hem zou moeten zijn. De kaart van ­Remco is minder sterk dan die van Wout, want hij moet alleen aankomen, maar door de aanwezigheid van ‘ballast’ Wout kan zijn kaart enorm in waarde stijgen.”

Remco Evenepoel neemt op training bondscoach Sven Vanthourenhout op sleeptouw. Beeld Photo News

Gaat er echt niemand van de grote mannen achter Evenepoel rijden?

Van Avermaet: “Kopmannen rijden niet.”

De Cauwer: “En knechten gaan er niet meer zijn.”

Van Avermaet: “Als je weet dat je kan winnen, rijd je, maar niet als Wout in je wiel hangt. Vraag is óf Remco weg kan rijden in zijn eentje. Want wat doe je als dat niet lukt? Rijd je naar de meet met een type Trentin? Moeilijk, hé.”

De Cauwer: “De regel is: Remco komt altijd eerst aan zet en dan zie je wat er gebeurt.”

Van Avermaet: “Juist. Je moet altijd met twee evenwaardige kopmannen starten. Remco heeft evenveel recht.”

Het meest waarschijnlijke scenario is een sprint met een beperkte groep. Zijn we dan zeker dat Van Aert wint?

De Cauwer: “Neen.”

Van Avermaet: “Je bent nooit zeker.”

Aan wie denken jullie dan?

Van Avermaet: “Pogacar was indrukwekkend in Canada, maar die sprint in Montreal is een apart verhaal. Die gaat lang licht bergop. Het gaat daar niet om zuivere snelheid, maar om frisheid. In een vlakke sprint is Wout sneller. Daar speelt het omgekeerde: wat als er nog iemand bij zit die intrinsiek sneller is.”

De Cauwer: “Wie zou dat zijn?”

Van Avermaet: “Michael Matthews, die heeft nog die versnelling, die kick.”

De Cauwer: “Ik zeg: Van der Poel. Daar ben je nooit zeker tegen.”

Frankrijk speelde een vreemd spel door Cosnefroy in extremis op te roepen.

Van Avermaet: “Hij is heel snel na zijn winst in Québec gecontacteerd. Eerst had hij er geen zin in, omdat Alaphilippe de enige kopman ging zijn, maar nu is de situatie anders: conditioneel wordt het een moeilijk verhaal voor Julian.”

De Cauwer: “Kan je wereldkampioen worden na al die blessures? Het is wel Alaphilippe, maar dat zou tegen de wetten van de logica zijn.”

Bestaat er een scenario waarin de Belgen niet meedoen voor de prijzen?

Van Avermaet: “Het grote gevaar met onze twee kopmannen is dat ze allebei een zwaar seizoen hebben gehad. Het is niet gemakkelijk om nog een derde piek in een seizoen te leggen.”

De Cauwer: “Het mentale aspect is ook heel belangrijk. Ik denk dat Pogacar niet de stress heeft die Van Aert heeft.”

Johan Museeuw zegt: het grootste probleem van Van Aert is dat hij te veel teamplayer is.

De Cauwer: “Van Aert is een teamplayer op het moment dat het kan. Maar als het is om zelf te winnen, is hij daar. Als het moet, gaat Wout achter elke Jumbo rijden die beweegt. Garantie.”

Daarnet zei je nog dat ploegmaats niet achter mekaar rijden?

De Cauwer: “In dit geval spreek je wel over de beste renner ter wereld op klassiek gebied. Wout is te veel kopman geworden om een wereldtitel te laten ontglippen.”

Van Avermaet: “Wout is een teamplayer als het hem past, maar hij geeft geen cadeaus. Als het er toe doet, wil hij zelf op het voorplan staan.”

WK wegrit mannen in Australië, zondagochtend vanaf 2.05 uur op Eén.