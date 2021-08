De carrière van Anderlecht-aanwinst Zirkzee: eerst de hype, toen de kritiek en nu de doorbraak?

Anderlecht en Vitesse staan donderdagavond tegenover elkaar in de laatste voorronde van de Conference League, na een spectaculaire 3-3 in de heenmatch. Bij de Brusselaars hoopt spits en huurling Joshua Zirkzee (20) verder te harden als prof.

Weinig jonge spelers verschenen zo wervelend op het grote toneel als Joshua Zirkzee. In december 2019, in een uitduel met Freiburg, maakte de toentertijd achttienjarige Nederlander een wonderdebuut. Welgeteld drie minuten nadat hij als invaller het veld op was gekomen bij Bayern München prikte hij de winnende goal binnen.

Een sensatie leek geboren, want drie dagen later flikte hij het weer. Ook tegen VfL Wolfsburg sloeg Zirkzee na drie minuten toe als invaller met de winner. En ook ditmaal viel de treffer te omschrijven als ‘pure spitsengoal’: gedecideerd schoof hij een lage voorzet van Thomas Müller binnen.

Toen hij twee maanden later na slechts een kwartiertje spelen ook bij zijn basisdebuut scoorde, wist men het zeker in Duitsland: Zirkzee was the next big thing. Voor de opvolging van Robert Lewandowski, ’s werelds beste centrumspits, hoefde Bayern niet ver te kijken, die zat op de eigen reservebank in München.

Lastig tweede jaar

Maar 2020-2021, het tweede seizoen van Zirkzee bij de profs, verliep niet naar verwachtingen. Lewandowski bleek niet al te happig naar vrije dagen en dus lagen de speelminuten in de aanvalspunt bij Bayern niet voor het oprapen.

Na een positieve coronatest in november 2020 verdween Zirkzee ietwat van de radar van toenmalig trainer Hansi Flick, steeds minder vaak zat hij bij de wedstrijdselectie. Een rode kaart bij het belofte-elftal, na een snoeiharde tackle op de doelman van 1860 München, leek het definitieve zetje: in februari werd Zirkzee voor een half seizoen verhuurd aan Parma.

De verhuurperiode in Italië verliep dramatisch. Parma eindigde roemloos als laatste in de Serie A, Zirkzee stond geen enkele keer in de basis. Eerst een reserverol, toen het spit en vervolgens een blessure aan de gewrichtsbanden in zijn knie gooiden roet in het eten. Door die knieblessure miste Zirkzee nog het EK met Jong Oranje.

Naast pech was er ook kritiek op Zirkzee. “De hardware heeft hij, maar hij heeft ook zijn hoofd en winnaarsmentaliteit nodig”, stelde Jochen Sauer, hoofd van Bayerns jeugdcampus, tegenover Kicker. In datzelfde blad laakte ook trainer Flick de mentaliteit van de jonge spits, en stelde hij “niet geheel tevreden te zijn over Joshua’s fysieke conditie”.

Bij kritische fans en tv-analisten is het vooral te doen om de uitstraling van Zirkzee. Zijn slenterende, ingetogen pas wordt door hen geïnterpreteerd als lui, ongeïnteresseerd of zelfs arrogant. Dit beeld werd verergerd toen Zirkzee deze zomer een enorme misser maakte in een oefenduel met Ajax, waar hij de bal voor een leeg doel alsnog geblokkeerd zag door verdediger Perr Schuurs, omdat hij te laconiek zijn tijd nam bij het afronden.

Heb geduld

Eerst hype, toen harde kritiek. Het is een bekende cyclus bij tienertalenten. De prestaties van piepjonge fenomenen als Kylian Mbappé, Erling Haaland en Pedri lijken onhaalbaar voor andere spelers die al vroeg hun eerste kans krijgen in een topcompetitie.

Kijk naar de jonge dagen van het merendeel van ’s werelds beste centrumspitsen en het devies lijkt eerder: heb wat geduld. Op zijn twintigste was Lewandowski net twee maanden vertrokken uit de tweede divisie van Polen en reserve bij Lech Poznan. Edinson Cavani liep nog in Uruguay rond. En Zlatan Ibrahimovic leek in jaar één in Amsterdam de concurrentiestrijd met Ahmed ‘Mido’ Hossam definitief te hebben verloren.

Bayern heeft het nog niet opgegeven met Zirkzee. “Hij gaat een grandioze carrière tegemoet”, liet Bayerns sportief directeur Hasan Salihamidzic optekenen in de Duitse pers. “Het is een geweldige jongen.”

Joshua Zirkzee kan het goed vinden met coach Vincent Kompany. Beeld BELGA

In Brussel mag Zirkzee dit seizoen laten zien dat hij zijn belofte nog altijd kan inlossen. Anderlecht heeft een nieuwe aanvalsleider nodig, nu clubtopscorer Lukas Nmecha (21 goals vorig seizoen) verkocht is aan het Wolfsburg van Mark van Bommel. Ook Zirkzee heeft uiteraard een beroemde speler als trainer: Vincent Kompany. De voormalig topverdediger is in de eerste weken erg te spreken over zijn nieuwe spits. “Hij scoort makkelijk, is technisch goed, niet traag en sterk met het hoofd. We hebben de hele markt afgezocht, hij was een buitenkansje.”

Tegenover Het Nieuwsblad blijkt het respect wederzijds. “Ik had een goed gesprek met Kompany, naar wie ik vroeger opkeek, en ik was verkocht”, aldus Zirkzee.

Tegen Vitesse oogde hij op zijn gemak: met de fysieke kracht en lengte (1,93 meter) om hoge ballen te controleren en slim vrijlopen als aanspeelpunt voor kortere passes. In zijn laatste competitieduel was hij goed voor zijn eerste goals in Brusselse dienst. Met een uitgekiende loopactie verdiende hij een intikker bij de 1-1 tegen Cercle Brugge, met een geweldig schot vanaf zo’n 25 meter van het doel op de rechterflank zorgde hij niet veel later voor de winst. Het lijkt dus weer de goede kant op te gaan met Zirkzee.