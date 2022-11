‘De Canadezen stormen gewoon naar voren zodra ze een kans zien, met snelle spelers’: Vandeweghe over Rode Duivels tegen Canada

Vanavond nemen onze Rode Duivels het in Qatar op tegen Canada. Presteert België in dit openingsduel beter dan tegen Egypte vorige week? En wat kunnen we verwachten van de Canadezen? Sportjournalist Hans Vandeweghe geeft duiding.

Wat mogen we verwachten van de Rode Duivels vanavond?

Hans Vandeweghe: “De verwachtingen liggen niet zo heel hoog. Niet na het voorbije jaar, waarin ze toch meer wedstrijden dan ooit hebben verloren. En al zeker niet na de oefenwedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Egypte (Rode Duivels verloren toen met 2-1, KL).

“Maar tegelijkertijd: als de Rode Duivels niet van Canada kunnen winnen, hebben ze een groot probleem.”

Op welke manier kan Canada nog een gevaar vormen? Wat voor ploeg is het eigenlijk?

“Het is toevallig een ploeg die lijkt op de Egyptische ploeg. We gaan ze niet voortdurend zien aanvallen, maar als ze kunnen zullen ze in sneltempo op onze verdedigers afgaan. Die waren tijdens hun piek ook al niet bij de allersnelsten van de wereld, en zijn nu enkel maar trager geworden. Dat werd vrijdag opnieuw duidelijk toen de Egyptenaren in twee of drie passen al aan de overkant stonden.

“En dat kunnen de Canadezen dus ook. Je hebt Tajon Buchanan van Club Brugge en Alphonso Davies van Bayern München, verschrikkelijk snelle spelers. Voorin heb je Jonathan David lopen, die bij AA Gent is ontbolsterd en nu bij Lille speelt. Een snelle en zeer doelgerichte voetballer die je geen kwartkans mag geven of hij maakt er een doelpunt van.

“Het is het soort team waar België niet graag tegen speelt. De Duivels hebben liever ploegen zoals zij, die controle willen en het heel tactisch bekijken. De Canadezen gaan dat niet doen. Die stormen gewoon naar voren zodra ze een kans zien, met snelle spelers.”

Waar moeten we dan op letten in onze verdediging?

“De Rode Duivels spelen met drie centrale verdedigers. Dat is een heel mooi systeem, maar aangezien er nu twee vleugels zijn die hoog willen spelen moet de verdediging elkaar positioneel goed begrijpen en opvangen. En dat is tegen Egypte niet goed afgelopen. Dus het wordt vanavond vooral uitkijken naar wie de derde man wordt en hoe die samenspeelt met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, die elkaar wel al kennen en begrijpen.”

Zijn er nog dringende lessen die we moeten trekken uit het verlies tegen Egypte?

“Die wedstrijd was compleet onbelangrijk tot op het moment dat Egypte scoorde op de manier waarvoor we nu net vreesden: door een gebrek aan snelheid in onze verdediging en een slechte positionering.

“Het was een oefenmatch dus verliezen mocht uiteraard, maar de manier waarop bevestigde alle angsten die er rond de ploeg heersen. Het is niet meer de ploeg die vier jaar geleden naar het WK trok, denkend dat ze alles wel konden oplossen op het veld. En ook de tegenstander weet dat België niet meer is wat het vroeger was. Van Hazard verwachten ze niet meer dat die de verdediging op een hoopje dribbelt, en Lukaku doet niet eens mee. Zelfs de eigen supporters zijn er niet meer van overtuigd dat dit een goed WK wordt voor België.”

Wat mogen we van aanvoerder Eden Hazard verwachten?

“Hopelijk iets meer diepgang. Want als we zeggen dat onze verdediging niet zo goed is, die van Canada is op papier nog slechter. Tegen hen zou hij dus toch iets meer diepgang moeten kunnen tonen.

“De Canadezen gaan zeer gemotiveerd en agressief spelen en de vraag is vooral of hij nog gaat kunnen volgen. Hij heeft immers al twee jaar niet meer dat soort intense wedstrijden moeten spelen. Als hij geen kapitein was, had hij misschien niet eens in het basiselftal gezeten. Hij zal niet te lang op zich mogen laten wachten of hij wordt vervangen, en dan staat hij er de volgende wedstrijd misschien niet meer in.”

Hoe hard zal Lukaku gemist worden vanavond?

“Redelijk hard. Met zijn snelheid en kracht jaagt hij schrik aan bij verdedigers en vaak wordt er ook een extra mannetje toegewezen om bij hem in de buurt te blijven. Hij is bovendien heel snel, zeker op de uitbraak. Michy Batshuayi is zeker niet traag maar het blijft toch een heel andere speler en een andere naam vooral. Lukaku is daarnaast zeer kopbal-sterk, terwijl Batshuayi kleiner is. Dat scheelt toch allemaal.”

Naast het veld is er veel te doen rond de afschaffing van de OneLove-armband. Gaan we daar nog iets van merken vanavond?

“Daar gaan we niets meer van merken, en terecht ook. Ze zijn daar om te voetballen en niet om wereldproblemen op te lossen. Ze hebben dat ook al op een redelijk kordate manier gezegd en ik verwacht dus niet dat daar nog over gepraat zal worden.

“Na het WK daarentegen moet dat gesprek wel nog gevoerd worden. Niet op Belgisch niveau, maar op internationaal niveau met andere landen en de FIFA.”

En de uitspraak van Vertonghen, dat hij ‘bang’ is om iets te zeggen over de regenboogband. Hoe moeten we die interpreteren?

“Vooral niet te serieus. Had Vertonghen gezegd dat we alle homo’s in Qatar moeten steunen, dan was niemand van de geheime politie of de FIFA opgedoken om te verbieden dat hij op het veld zou staan. Dat is onzin. Hij zei dat vooral om verdere discussie en vragen over het onderwerp af te blokken.

“Zelfs in China, tijdens de Olympische Spelen in 2008, gebeurde zoiets niet na uitspraken tijdens persconferenties. Hij overdrijft daar een beetje mee en doet dat om zichzelf in te dekken en vervelende vragen te vermijden.”