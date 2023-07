De calvarietocht van Pogacar: ‘Op geen enkel moment bereikte de energie mijn benen’

Amper vijftien kilometer ver was de zeventiende etappe. Een hellende strook op weg naar Gemoëns, net buiten Combloux. Pats, daar lag hij. “Een ongelukkig moment”, noemde Tadej Pogacar het. “De vlucht van de dag kreeg net vorm. Ik reed zelf goed vooraan in de groep. Plots vertraagde de renner voor mij, ik raakte zijn achterwiel en viel.”

Er sijpelde een straal bloed uit zijn linkerbeen. De toon voor een dag vol doffe ellende was meteen gezet.

Op de slotklim ging Pogacar genadeloos voor de bijl. Sepp Kuss, met zijn kopman Jonas Vingegaard in het spoor, zette hem in geen tijd op twintig seconden. Na een laatste sleurbeurt van Tiesj Benoot werd dat een minuut. Maal vijf zelfs op de top. “I’m gone, I’m dead”, kreunde de Sloveen in zijn microotje. Zelfs het ritme van meesterknecht Marc Soler lag te hoog.

De Spanjaard kroop met zijn kopman uiteindelijk 5:46 na Vingegaard de Altiport van Courchevel op en legde na de streep troostend zijn linkerarm over hem heen. Met dan toch nog een opbeurende boodschap: “Je blijft tweede in het klassement.” Pogacar: “Ik vreesde ervoor. Zonder Soler had ik het nooit gered.”

Wat een calvarietocht. Zijn kenmerkende lach boette er bij in. In de wachtzetel aan de rand van het podium verzonk hij in gedachten. Zijn wittetruiceremonie kon niet snel genoeg voorbij zijn.”

Koortsblaasjes

Allan Peiper, die zijn ex-pupil door en door kent, was dinsdag in de tijdrit al iets opgevallen. “Geen panache, geen grimas, ik herkende hem niet. Er ís iets.”

De voorbije dagen reed Pogacar rond met koortsblaasjes op de lippen. Een vale blik ook. Is hij ziek? “Nee, nee. Die koortsblazen zijn niet abnormaal in de derde Tour-week”, zegt Joxean ‘Matxin’ Fernández, sportief manager van UAE. “Er is de vermoeidheid, de tanende weerstand, de hitte. Maar we hebben zijn waarden geanalyseerd: alles is oké. Wel stond hij vanmorgen op met een minder goed gevoel. Renners zijn mensen, geen robots. Tadej startte gemotiveerd, maar op de tweede klim werd alles duidelijk. ‘Niet aanvallen, guys’, klonk het. ‘Volg gewoon het ritme van de andere teams.’”

Dat hij zo hard mogelijk probeerde te trappen, zei Pogacar. En zo goed mogelijk probeerde te eten. “Maar alles bleef in mijn maag zitten. Op geen enkel moment bereikte de energie mijn benen. Ik wist niet wat me overkwam. Na drieënhalf uur was het op. Totaal leeg kwam ik aan de voet van de Col de la Loze.”

Een herhaling van de Col du Granon, zo leek het, waar hij vorig jaar de genadeslag kreeg van Vingegaard. “Ja, maar toen was ik veel beter. Vandaag beleefde ik een van mijn slechtste dagen ooit op de fiets.”

Grote ontgoocheling, dat was het gevoel dat Pogacar overhield aan de laatste Alpen-tocht. De winnaar in hem bleef strijdvaardig, tegen beter weten in wellicht. “Ik hoop nu een paar dagen goed te recupereren. Lukt dat, dan kan ik zaterdag in de Vogezen misschien nog eens voor de ritzege gaan. Met goede benen moet die rit me wel liggen. Het mag gerust ook iemand anders van de ploeg zijn. Samen het podium halen in Parijs is nog een mooie ambitie.” Links en rechts van de sterkste man in deze Tour zullen ze dan zondag belanden.