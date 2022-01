De Bruyne stelt Lukaku volledig in de schaduw tijdens Engelse topper

De ploeg van Pep Guardiola heeft een curieus patroon ontwikkelt: het seizoen traag beginnen om aan het einde van het kalenderjaar in versnelling te gaan. In augustus liet het de supercup aan Leicester City en verloor het de eerste competitiewedstrijd bij Spurs. Maar sinds de tweede competitienederlaag eind oktober thuis tegen Crystal Palace heeft het alle wedstrijden in de Premier League gewonnen. Inmiddels staat het dertien punten voor Chelsea en elf op Liverpool, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Europees kampioen Chelsea was zaterdag met een doel naar Manchester gekomen: winnen. Elk ander resultaat zou het einde van Thomas Tuchels kampioensdroom zijn. De Londenaren waren gehandicapt bij deze missie. Beide vleugelbacks (Reece James en Ben Chilwell) zijn geblesseerd, terwijl doelman Edouard Mendy met Senegal om de Africa Cup strijdt. Opmerkelijk genoeg had Tuchel Kai Havertz op de bank gehouden, de aanvaller die de winnende treffer tegen City had gescoord in Champions League-finale.

De Duitser vertrouwde op Hakim Ziyech, Christian Pulisic en Romelu Lukaku, maar dit aanvallende trio faalde. Vooral Lukaku miste scherpte.

Werklust en spelplezier

Het was een andere Rode Duivel die de show stal: Kevin de Bruyne. In de zeventigste minuut kreeg hij een bevlieging waarbij hij N’Golo Kanté van zich afschudde en de bal op technisch begaafde wijze vanaf twintig meter in de hoek krulde. Het was een verdiende zege van een ploeg die artistiek voetbal combineert met een enorme werklust en speelplezier.

“We willen altijd spelen,” beweerde Guardiola, “ook al hebben we maar elf, twaalf spelers. Dat is genoeg voor ons.” De opmerking van de Catalaan leek een steek te zijn naar Arsenal, dat de Premier League ertoe wist te beweren om de Noord-Londense derby uit te stellen omdat het slechts dertien spelers beschikbaar had. De gretigheid van City, waar de dartelende Bernardo Silva wekelijks uitblinkt, staat ook in schril contrast met Manchester United, dat het spelen van wedstrijd als een last lijkt te beschouwen.

Op allerlei fronten passeert City de stadsrivaal. Afgelopen week werd bekend dat het voor het eerst in de geschiedenis een grotere winst heeft gemaakt dan United: 682 miljoen tegenover 591 miljoen euro. In The Guardian noemde analist Barney Ronay ‘de absentie van domheid’ als kracht van City. De sportieve cijfers vertellen hun eigen verhaal. Vrijwel elk kampioensjaar eindigen de teams van Guardiola dik in de 90 punten, 100 zelfs in 2018, terwijl Alex Fergusons United nooit verder kwam dat 92.

Het nadeel: het ontbreken van spanning in de top van de Engelse competitie.