De Bruyne gaat voor unieke hattrick in Premier League

Sommige voetballers gaan volwassen om met stemmingen voor individuele awards, anderen doen dat minder. Zo gaf Cristiano Ronaldo, als aanvoerder van Portugal, slechts één keer punten aan Lionel Messi voor een FIFA-prijs. Messi typte slechts twee keer de naam van Ronaldo in voor een top drie.

Tactisch stemwerk waar Kevin De Bruyne naar eigen zeggen niet aan meedoet. Voor 8 mei moet hij voor de zevende keer een stemformulier indienen voor de PFA Player of the Year, de meest prestigieuze award in de Premier League. “Ik ben eerlijk”, zegt De Bruyne doorgaans. “Ik stem voor diegene die de prijs het meest verdient.”

De timing van de stemming compliceert de zaken. Het doek over het Premier League-seizoen valt pas op 22 mei. Op 14 mei staat op Wembley de FA Cup-finale geprogrammeerd. De Champions League-finale is voor 28 mei. Liverpool doet een gooi naar alle drie, Manchester City maakt nog kans op twee prijzen.

Salah stilgevallen

De grote favorieten voor de PFA Player of the Year heten Mohamed Salah en Kevin De Bruyne. Het is kiezen tussen de beste in de eerste seizoenhelft en de meest dominante in de topmatchen na Nieuwjaar. Salah viel na een fantastische start met vijftien goals in twaalf matchen stil. De Africa Cup sloeg hem uit zijn ritme.

Mohamed Salah. Beeld AFP

In Engeland zijn ze de mindere periode van De Bruyne tussen augustus en november alweer vergeten. Dat was een gevolg van sluimerende pijn in de linkerenkel, die hij uit vaderlandse liefde forceerde tijdens het EK, en een covidbesmetting.

Zes goals en twee assists voor de jaarwisseling zijn acht goals en negen assists geworden. Vooral die tegen de topploegen zijn blijven hangen. In 2022 is hij dubbel zo beslissend als in de tweede helft van 2021. Zaterdag graaide hij tegen Watford nog twee assists mee.

Watford is altijd kanonnenvlees geweest voor City. Ideale ploeg om de statistieken op te drijven. Zie ook de vier doelpunten van Gabriel Jesus. Met een stemming voor de deur passeerde Watford op het juiste moment.

“Vooral de laatste weken speelt De Bruyne verbazingwekkend goed”, zegt coach Pep Guardiola. “Je ziet het niet aan hem, maar hij speelt met behoorlijk wat ongemak in de enkel. Daarom dat ik hem op het uur al naar de kant haalde, toen de match beslist was. Ik denk niet alleen aan Real Madrid maar ook aan Leeds.”

Ronaldo voorbij

In zijn vitrinekast heeft De Bruyne ondertussen twee PFA Player of the Year-awards staan (2020 en 2021). Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, Thierry Henry, Gareth Bale en Mark Hughes wonnen er elk ook twee. Met een derde kan de Rode Duivel straks voor een unicum zorgen.

“Ik heb op Salah gestemd”, zei hij in april 2018, toen hij ook in een tweestrijd was verwikkeld met de Egyptenaar. “Ik zag niet in wie ik anders moest kiezen.” Wellicht doet De Bruyne nu hetzelfde. Wordt het geen derde, dan gunt hij klasbak Salah zijn plaats in dat eliterijtje met twee PFA-awards.