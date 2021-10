De Bruyne bezorgt City laat gelijkspel

Hit and miss. In het Nederlands letterlijk zoiets als raken en missen. De passingradar voorspelde na twintig minuten weinig goeds. Op het scherm stonden 16 passes voor Kevin De Bruyne. Negen werden gecatalogeerd onder aangekomen ballen. Zeven ervan kregen een rode kleur. Na een goede loopactie paste hij tegen de boarding. Na een knappe dribbel speelde hij de bal pardoes op de borst van Jordan Henderson.

Mo Salah was de absolute smaakmaker op Anfield. Geweldige assist voor de opener van Sadio Mané. Nog geweldiger doelpunt met een ‘roulette’ in de opbouw. Terwijl de Egyptenaar weer flirt met zijn beste vorm en Phil Foden het meeste applaus kreeg aan City-zijde, kreeg de wereld in een spektakelstuk niet de grootse De Bruyne te zien. “He’s a bit off”, zei oud-middenvelder Roy Keane in vijf woorden. De analist van Sky Sports heeft weinig lettergrepen nodig om bepaalde zaken samen te vatten. Deze keer zat hij er knal op.

Zes matchen na zijn terugkeer uit een slepende enkelkwetsuur is De Bruyne op zoek naar zijn beste niveau. Ondanks een zondagsschot dat Manchester City uiteindelijk nog een punt opleverde. Redder in nood. Hij sprong en gooide een vuist de lucht in. Zonder de grootse uitbundigheid die zijn trainer wel toonde. De nul achter zijn naam in de Premier League is eindelijk weg. Nu nog die achter de assists, nochtans de specialiteit van het huis.

Zijn loopwerk en -acties zijn nog altijd uitstekend. Zijn positionering. Het hoofd weet wat hij wil, maar het lichaam volgt nog niet altijd. De Kevin De Bruyne van 2021-22 is er één die goed met minder goed afwisselt. Het is waarschijnlijk ook diegene waarmee de Rode Duivels straks pogen om toch een troostprijsje te winnen. Er is altijd wel een moment waarop de klasse boven komt drijven. Dat liet hij ook in Liverpool zien. Met flitsen. Er is beterschap op komst. Hij blijft proberen.

Hij knalde voorlangs. Hij zweefde een goede kopkans hoog over, met het hoofd is hij nooit een genie geweest. Hij mikte twee schoten op een tegenstander. De derde keer dat zijn uithaal onderweg iemand raakte, vloog hij dus wel in doel, via Matip. Het doelpunt van de verharding. En wat geluk. Zo kreeg hij toch nog een plaats in het matchverhaal.

In goed zes seizoenen heeft De Bruyne bij Manchester City 43 keer gescoord en met meer dan 100 beslissende passes gestrooid. Toch had hij tot voor zondag 3 oktober op Liverpool geen enkele keer toegeslagen, nochtans het stadion waarvan hij als kind gek was. Memorabele prestaties van De Bruyne in uitmatchen tegen ‘the Reds’ kunnen we ons amper herinneren. 0 goals, 0 assists, 0 zeges.

Na jaren proberen kreeg hij Anfield eindelijk voor een paar minuten stil. Zijn trainer genoot: “Daarom is de Premier League de beste competitie. Wat een atmosfeer.”