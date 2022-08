De Brugse vesting mankeert nog enkele bouwstenen

Vier op negen, vier vermijdbare tegendoelpunten en de doelman die keer op keer zijn ploeg behoedde voor een grotere catastrofe. Carl Hoefkens heeft de juiste invulling van zijn ploeg nog niet gevonden. Het vertrek van Charles De Ketelaere en Stanley Nsoki vertraagde het proces.

De Brugse coach geeft zelf toe op zoek te zijn naar stabiliteit. Hoe gaat die er komen? Rond wie moet hij de ploeg bouwen?

Eén speler is al sinds de supercup op niveau, over Simon Mignolet moet Club Brugge zich geen zorgen maken. De doelman heeft zich sinds zijn komst ontwikkeld tot een hoeksteen bij de landskampioen. Scherp op het veld, woordvoerder ernaast. Een cruciale pion.

Hetzelfde geldt voor verdediger Clinton Mata, ook al worstelt hij de laatste weken met zijn vorm. Aan hem twijfelen is niet nodig.

Net zomin moet de club twijfelen aan Hans Vanaken. Zijn stroeve begin is niet verwonderlijk. De middenvelder moest na het seizoen nog vol aan de bak bij de Rode Duivels, pakte nadien een korte vakantie en begon dan alweer aan de voorbereiding. Het is een kwestie van tijd voor hij zijn oude niveau haalt.

Het cement

Voorin kan nieuwkomer Ferran Jutglà de centrale pion worden. Hij is gezegend met een goede techniek en een werkersmentaliteit. De doelpunten (slechts één tot nu toe) zullen wel volgen. De Spanjaard moet samen met Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen het cement vormen voorin. Dat Noa Lang hier niet bijstaat, heeft te maken met een mogelijke transfer.

Casper Nielsen, overgekomen van Union, moet zich nog aanpassen. De Deen probeert het momenteel te forceren: van te ver schieten naar doel, te moeilijke passes. Aan hem om te bewijzen dat hij kan uitgroeien tot een vaste waarde op het middenveld. Ruud Vormer lijkt uitgerangeerd voor een basisplaats, maar blijft met zijn ervaring een belangrijke pion in de kleedkamer. Voorts staan er naast de jonge Bjorn Meijer wel wat jeugdproducten klaar die op termijn kansen zullen krijgen. Wissels voor de toekomst. Noah Mbamba en Aboubakar Sylla, goed ingevallen tegen Zulte Waregem, hebben een groot potentieel. Cisse Sandra en Lynnt Audoor zitten evenzeer in de wachtkamer.

Casper Nielsen. Beeld BELGA

In de verdediging is het zoeken naar het juiste trio. Brandon Mechele maakte dit seizoen nog geen indruk, al bewees hij in het verleden dat hij een stabiele factor kan zijn. Jack Hendry pendelt met tegenzin tussen tribune, bank en veld. Owen Otasowie heeft niet het vereiste niveau voor een Belgische topclub. Denis Odoi is dan weer een stoplap. Een extra verdediger is eigenlijk een must voor Club Brugge.

Op positie van defensieve middenvelder voldoet Eder Balanta evenmin. De Colombiaan brengt voetballend te weinig bij en teert op zijn fysieke kracht. Vandaar dat blauw-zwart wellicht zal doordrukken voor Sander Berge (Sheffield United). Hij moet de verbindingsman worden op het middenveld. Alleen hangt er een stevige prijs aan de Noor: 15 miljoen euro.

Om ook de concurrentie vooraan te vergroten wil de landskampioen zo snel mogelijk een nieuwe spits aantrekken. Club denkt daarvoor nog steeds aan Rasmus Hojlund. De negentienjarige Deen moet Sturm Graz meer dan 10 miljoen euro opbrengen. Maar zoals steeds bewandelen ze in Brugge meerdere pistes.