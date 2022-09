De boodschap van Martínez na Nederland: raak niet geblesseerd voor het WK

Eén keer hielden de Duivels de nul in de Nations League-campagne, in Polen. Voorts incasseerden ze telkens minstens één tegengoal. De verdediging kan rekenen op een uitstekende doelman, Thibaut Courtois is wereldtop. Maar zowel Toby Alderweireld als Jan Vertonghen is intussen bezig aan zijn laatste maanden bij de nationale ploeg. Er zit sleet op hun snelheid en hun wendbaarheid.

Beiden lossen nog veel op door hun ervaring, maar het is voor de bondscoach zoeken naar de ideale derde man. Wordt het Leander Dendoncker? Hij heeft die positie een paar keer uitstekend ingevuld? Of toch Zeno Debast? In het verleden speelde Timothy Castagne trouwens ook eens als centrale verdediger.

Hopen op Lukaku

Voorin doet Michy Batshuayi altijd wat van hem gevraagd wordt, stelde Roberto Martínez. “Zijn statistieken bij de nationale ploeg zijn fantastisch.” Maar tegen Nederland werd nog eens duidelijk dat je als ploeg weinig hebt aan Batshuayi als hij niet scoort of geen assist geeft.

“Als Romelu Lukaku fit is, is hij onze nummer negen.” De boodschap van de bondscoach was duidelijk. Het is hopen dat Lukaku de komende weken blessurevrij doorkomt én dat hij zijn oude vorm terugvindt. Er is geen Belgische spits die het niveau van ‘Big Rom' benadert als hij fit is.

Op Christian Benteke (DC United en uit beeld) en Divock Origi (AC Milan en geblesseerd) lijkt Martínez niet meer te rekenen. Loïs Openda heeft dan weer tijd nodig om zijn stempel te drukken. En Charles De Ketelaere weegt op internationaal niveau nog iets te licht op die positie.

Gebrek aan speeltijd

Eden Hazard zit op de bank bij Real Madrid, dat is een probleem. “Hij ziet er blij uit, is een dreiging en is klaar om een impact te maken”, meende de bondscoach. Broer Thorgan Hazard heeft evenzeer een gebrek aan speelminuten, deels door blessureleed. Net als Dedryck Boyata en Alexis Saelemaekers. Die laatste ligt bij Milan in balans met zijn naaste concurrent en krijgt nog wel voldoende speelminuten.

Ook Dendoncker moet zich bij Aston Villa in de ploeg knokken. Een gebrek aan ritme was voor die laatste de oorzaak dat hij geen deel uitmaakte van de selectie die naar Nederland afzakte. Hij kreeg nul minuten in de laatste twee wedstrijden. Dat hoeft geen probleem te zijn, binnen de nationale ploeg kennen ze de meerwaarde en de kwaliteiten van Dendoncker.

Martínez uitte in de ArenA wel zijn grootste zorg richting het WK in Qatar: blessures. En dan vooral bij zijn grootste sterren. De Spanjaard hoopt bovendien dus dat zijn spelers wedstrijdfit afzakken naar het basiskamp op 14 november.