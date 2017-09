De bokser die het boksen bijna knock-out sloeg

“Ik heb maar één keer slaag gekregen”, pochte de jonge Sugar Ramos graag, “en dat was van mijn moeder, toen ze zag dat ik had gevochten. Maar ik kan niet ­zeggen dat ik van haar verloren heb; ik sloeg gewoon niet terug.”

Zo zoet als zijn naam klonk, zo ­verbeten was de Cubaan als hij in de ring stond. Hij was krap 1,60 meter, maar zijn bovenlichaam was buitengewoon krachtig.

Dat ondervond zijn tegenstander Davey Moore die fatale 21 maart 1963 in het Dodgerstadion in Los Angeles.