‘De beste terugkeer ooit in WK-geschiedenis’: Britse pers vol lof voor Luca Brecel

Video. Zo plaatste Brecel zich voor de finale

The Sun: ‘Beste comeback in WK-geschiedenis’

“De beste comeback in de WK-geschiedenis”, titelt The Sun. “Het is de meest opmerkelijke ommekeer in de 47-jarige geschiedenis van het snookergebeuren in Crucible Theatre. Niemand, zelfs geen talent als Ronnie O’Sullivan of Stephen Hendry, heeft zich ooit zo teruggevochten na een achterstand van negen frames in een wedstrijd. Geïnspireerd en gemotiveerd dankzij de aanwezigheid van zijn vriendin Laura, die pas vrijdag in Sheffield aankwam, zette hij de partij naar zijn hand. Hij kan maandag de eerste winnaar worden, die woont op het Europese vasteland.”

Sky Sports: ‘Memorabele comeback’

“Brecel startte vrijdagavond al aan zijn memorabele comeback. Zaterdag ging hij dan gewoon verder”, schrijft Sky Sports. “Nooit eerder raakte Brecel voorbij de eerste ronde in Sheffield. Nu staat hij meteen in de finale.”

Beeld Photo News

BBC: ‘Verbazingwekkend’

BBC kiest dan weer voor de term “verbazingwekkend” om de comeback van Brecel te omschrijven. “In de eerste twee sessies werd hij nog gedomineerd door de Chinese debutant Si. Brecel was zichtbaar emotioneel, nadat hij zijn fantastische comeback realiseerde. Hij werd flink toegejuicht door zijn vriendin en vrienden, die uit België waren overgekomen.”

John Parrott, wereldkampioen in 1991, zei het volgende aan BBC: “Naast zijn enorme talent, toonde hij ook nog eens een flinke portie doorzettingsvermogen. Deze wedstrijd zal hij zich voor de rest van zijn leven herinneren.”

The Guardian: ‘Comeback-king’

Tot slot, The Guardian. “Comeback-king - comeback-koning”, omschrijft de Britse krant Luca Brecel. “De terugkeer - die hij vrijdagavond al inzette - ging zaterdag gewoon door. Goed voor de spectaculairste comeback in The Crucible.”