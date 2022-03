De beste tennisser ter wereld is voor één dag een Rus

Uitgerekend in de week nadat dat Rusland Oekraïne was binnengevallen, werd de nieuwe ­nummer één van de wereld in het tennis een Rus: ­Daniil Medvedev. De 26-jarige man uit Moskou loste maandag Novak Djokovic af als aanvoerder van de ­wereldranglijst. Daarmee heet ’s werelds beste tennisser voor het eerst sinds 2004 niet Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer of Andy Murray.

Medvedev stond precies één dag als officiële Rus bovenaan op de wereldranglijst. Gisteren besloot de internationale tennisfederatie ITF, in samenspraak met spelersorganisaties ATP en WTA, Rusland en Wit-Rusland te schorsen. De landen ­mogen niet meer in teamverband uitkomen. ­Individueel mogen spelers nog wel de baan op, maar alleen onder neutrale vlag. Voor België betekent de schorsing van Wit-Rusland dat het zonder te spelen doorstoot naar de finaleronde van de Billie Jean King Cup (vroeger Fed Cup) omdat Wit-Rusland half april de tegenstander zou zijn van Elise Mertens en co. in de kwalificatieronde.

De ITF schaart zich met haar beslissing achter andere internationale sportbonden die Rusland en Wit-Rusland in de ban doen. Het Internationaal Olympisch Comité wil dat alle individuele sporters worden uitgesloten van internationale competities, de Europese en wereldvoetbalbond UEFA en FIFA hebben Russische en Wit-Russische teams uitgesloten van toernooien.

Gewekt door bommen

Maandag kwamen de tenniszusjes met een Oekraïense vlag de baan op in Lyon. Dajana (21) en Ivanna (15) werden vorige week donderdag thuis in Odessa wakker gemaakt door bombardementen van de Russen. Ze schuilden in de parkeergarage terwijl ze hoorden hoe het buiten knalde. Samen met hun moeder reden ze daarna naar de grens met Roemenië, hun vader bleef achter. Bij de grens namen ze ook afscheid van hun moeder.

Dajana en Ivanna Jastremska komen de baan op met een Oekraïense vlag, in Lyon. Beeld Photo News

De zusjes gingen samen verder naar Lyon, waar ze een wildcard kregen om in het dubbelspel van het WTA-toernooi te spelen. Ze verloren de partij en weten niet waar ze straks naartoe moeten en of ze hun ouders ooit nog zullen zien. Dajana moet nu voor haar jongere zusje zorgen.

Sommige sporters melden zich zelf aan het front. De onlangs gestopte Oekraïense tennisser Serhij Stachovsky heeft zijn racket omgeruild voor een wapen om zijn land te verdedigen. Militaire ervaring heeft hij niet, maar hij weet wel hoe hij met een geweer moet omgaan, zegt hij. “Ik zie niet in waarom het grootste gedeelte van mijn land wel zijn leven riskeert of zijn familie naar het front stuurt en ik niet.”

Geen vlag of volkslied

Zijn landgenote Elina Svitolina protesteert op de baan. Ze weigerde in Monterrey te spelen tegen de Russin Anastasia Potapova, behalve als haar tegenstanders uit Rusland of Wit-Rusland voortaan als neutrale sporters behandeld zouden worden, zonder nationale symbolen, vlaggen of volksliederen. Het protest van de nummer vijftien van de wereld lijkt effect te hebben gehad.

Ook de Oekraïense speelsters Marta Kostjoek en Lesja Tsoerenko waren verbolgen over het uitblijven van actie vanuit hun spelersorganisatie WTA. Via een brief op sociale media lieten ze weten “erg verrast en ontevreden” te zijn over het gebrek aan reactie op de situatie in hun geboorteland. Zeker met het oog op de proactieve houding die de WTA wel had toen het ging om tennisster Peng Shuai, die in november vorig jaar spoorloos verdween nadat ze de voormalige vicepremier van China had beschuldigd van seksueel misbruik. De WTA besloot toen alle toernooien in China te schrappen.

Gemengde gevoelens

Uitsluiting van individuele Russen op de tennisbaan zou grote consequenties hebben voor Medvedev. Hij zou dan snel punten verliezen en zijn plek weer af moeten staan aan Djokovic.

Medvedev gebruikte zijn podium niet direct om de oorlog in Oekraïne fel te veroordelen. Hij bleef vaag en zei dat hij gemengde gevoelens had als nieuwe nummer één. Hij nam de woorden ‘Poetin’ of ‘oorlog’ niet in de mond en hield het erbij dat hij graag vrede wil promoten over de hele wereld.

Andere Russische spelers zijn meer uitgesproken. Medvedevs jeugdvriend Andrej Roebljov schreef na een van zijn wedstrijden op een tv-camera “geen oorlog alsjeblieft”. De nummer één van Rusland bij de vrouwen, Anastasia Pavljoetsjenkova, zette een stevig statement op sociale media waarin ze zei dat ze verlamd was van angst voor haar familie, maar niet bang was publiekelijk haar mening te geven. Ze deed een oproep het geweld en de oorlog te stoppen.

De eerste wedstrijd die Medvedev als nieuwe nummer één speelt is het toernooi van Indian Wells in Amerika. Sommige spelers zijn daar van plan om steun te betuigen aan Oekraïne. Er zal meer dan ooit op de Rus worden gelet. Dit keer niet alleen op zijn spel, maar vooral op zijn mening.