De beste buitenspeler van Europa? Dan moet Danjuma toch meer assists leveren

Arnaut Danjuma was niet zichzelf tegen Liverpool in Champions League, zoals zijn ploeg Villarreal weinig te bieden had. Apart, want doorgaans drukt de Nederlandse aanvaller zijn stempel op een wedstrijd. Wat ging er mis?

Arnaut Danjuma (25) rekent zichzelf tot de beste buitenspelers in Europa. Het is een opvallende uitspraak van een voetballer die bij NEC, Club Brugge en Bournemouth heeft gespeeld. Maar woensdag stond hij met Villarreal tegenover Liverpool in de halve finale van de Champions League. Het is iets wat maar weinig Nederlandse aanvallers de laatste jaren is gelukt.

De relatief onbekende Danjuma (hij maakte slechts één doelpunt in de Eredivisie namens NEC) is de vierde Nederlandse aanvaller sinds 2010 die in de halve finale van het grootste Europese clubtoernooi actief is. Alleen Arjen Robben (Bayern München), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke en Ajax) en Memphis Depay (Lyon) gingen hem voor.

Het is het voorlopige hoogtepunt voor de zesvoudige international, die dit seizoen alle ogen op zich weet gericht bij de stuntploeg uit Spanje. Danjuma, geboren in Nigeria en opgegroeid in Nederland, scoorde in voorgaande rondes in het miljardenbal al tegen Juventus en Bayern München. Met zijn acties, doelpunten en schoten is hij dit seizoen een gevaar voor menig tegenstander.

Naar links uitwijken

Maar dat was woensdag in de verloren wedstrijd tegen Liverpool (2-0) niet het hele verhaal. Waar Sadio Mané en Mohamed Salah, de aanvallers van Liverpool, de thuisploeg mede de zege schonken, bleef Danjuma de hele wedstrijd onzichtbaar. Het was de eerste keer dat hij in een Champions League-duel geen enkele doelpoging ondernam. “Liverpool speelde heel goed en het was niet een van onze beste wedstrijden”, zei Danjuma. Dinsdag volgt de return in Villarreal, aan de Valenciaanse kust.

Beeld DM

In de ploeg van trainer Unai Emery is Danjuma een van de twee spitsen in het 4-4-2-systeem. Maar wie kijkt waar de aanvaller op het veld aan de bal komt, ziet dat hij veel naar links uitwijkt en snapt dat hij zichzelf als buitenspeler ziet. Het is de positie waar hij in de jeugdopleiding van PSV opgroeide en via NEC, Club Brugge en Bournemouth afgelopen zomer voor 23,5 miljoen euro (een clubrecord) bij Villarreal belandde.

Met tien doelpunten in de competitie en zes in de Champions League is Danjuma dit seizoen de beste schutter van Villarreal, nummer zeven van La Liga. Hij is samen met Depay de eerste Nederlander die minimaal tien doelpunten in de Spaanse competitie in één seizoen heeft gemaakt sinds Ruud van Nistelrooij voor Real Madrid in 2007-2008 (zestien treffers). Maar ondersteunen de statistieken ook zijn uitspraak dat hij zichzelf tot de beste buitenspelers in Europa rekent?

Dodelijker

Hoe dan ook maakt Danjuma een stormachtige ontwikkeling door. De speler die vorig seizoen nog in de relatieve anonimiteit op het tweede niveau in Engeland voetbalde zet zijn goede prestaties voort in de Europese (sub)top, maar moet zich op bepaalde onderdelen nog verder ontwikkelen, laten de cijfers van statistiekenbureau Stats Perform zien.

Er zijn weinig spelers die zo vaak per wedstrijd in een goede scoringspositie komen als Danjuma, ook wel expected goals genoemd. De aanvaller, die geen echte spits is zoals Karim Benzema (Real Madrid) en Robert Lewandowski (Bayern München), kan nog werken aan zijn dodelijkheid voor het doel. Op basis van de kwaliteit van de kansen had hij dit seizoen dertien in plaats van tien doelpunten moeten maken.

Liverpool-speler Ibrahima Konaté heeft zijn handen vol met Danjuma. Beeld Getty Images

Ook wat betreft het aantal schoten op doel (1,77 per wedstrijd), een niet te onderschatten kwaliteit, behoort Danjuma tot de scherpschutters van Europa. Buitenspelers Salah (1,94 per wedstrijd), Kylian Mbappé (PSG; 1,89 per wedstrijd) en Marco Asensio (Real Madrid; 1,79 per wedstrijd) schieten nog een fractie vaker op het vijandelijke doel. Danjuma beweegt zich graag naar de linkerkant van het veld om daar met de bal aan de voet naar binnen te dribbelen en met zijn sterke rechterbeen uit te halen.

Veelzeggend was het, dat Danjuma tegen Liverpool niet één keer op doel wist te schieten. Ook had hij maar één balcontact in het strafschopgebied van Liverpool. Ter vergelijking: gemiddeld heeft hij meer dan acht balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander. Het verdedigend ingestelde Villarreal kwam nauwelijks onder de druk van Liverpool uit en de kans waar Danjuma op loerde, kwam er niet.

Rentree bij Oranje

In oktober maakte de rappe aanvaller na drie jaar zijn rentree bij het Nederlandse elftal. Als invaller trok hij tegen het bescheiden Gibraltar de aandacht met zijn succesvolle rushes en dribbels. Opvallend genoeg zijn dat de onderdelen waar in het shirt van Villarreal statistisch gezien winst valt te behalen.

Danjuma ondernam in de Spaanse competitie 72 dribbelpogingen. Liefst 29 spelers zetten vaker aan voor een dribbel, onder wie Barcelona-speler Sergiño Dest en Luis Suárez, oudgediende van Atletico Madrid. Van die 72 dribbels slaagde 46 procent, waarmee Danjuma relatief laag scoort. Ook wat betreft assists (3) blijft Danjuma achter bij de Europese top. Alleen al in de Spaanse competitie gaven 41 spelers meer assists.

Danjuma zegt zelf veel met statistieken bezig te zijn. De aanvaller weet dan precies waar zijn verbeterpunten liggen om de stap naar de Europese top te maken en zijn kans op een basisplaats in het Nederlandse elftal tijdens het WK in Qatar te vergroten.