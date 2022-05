De Belgische competitie, al vijftien jaar een kluwen: deze voorstellen passeerden sinds 2007 de revue

2007: 12-12 of 10-10

Lorin Parys vindt het warme water niet uit door een 12-12-12-formule op tafel te leggen. In 2007 lanceert Westerlo-manager Herman Wynants al het idee om het profvoetbal op te delen in twee reeksen van twaalf of tien ploegen. Halfweg het seizoen zouden de laatste vijf van de eerste reeks ‘degraderen’ en de eerste vijf van de tweede reeks ‘promoveren’.

Het voorstel haalt het niet.

2008: 16-18, met play-offs

De geboorte van de play-offs. Het idee komt uit de koker van AA Gent- en Profliga-voorzitter Ivan De Witte, op uitdrukkelijk verzoek van de topclubs om het aantal eersteklassers in te krimpen en zo het niveau van het Belgische voetbal op te krikken. Roger Vanden Stock omschrijft de play-offs als de Belgische Champions League.

Play-off 1 bestaat uit zes ploegen. De punten worden gehalveerd. Play-off 2 bestaat uit de nummers zeven tot veertien. De winnaar speelt tegen het nummer vier van play-off 1 voor een Europees ticket.

De tweede klasse bestaat uit achttien ploegen.

Het voorstel haalt het, in 2009 wordt het ingevoerd.

2010: 18-18, zonder play-offs

De kleinere clubs revolteren tegen het play-offsysteem. Ze zoeken een meerderheid om terug naar een klassieke formule met achttien eersteklassers te gaan, zonder nacompetitie. Ze vinden die meerderheid ook in december. Profliga-voorzitter De Witte reageert ontgoocheld: “Ik ben tegen achttien.”

Twee maanden later stemmen de clubs voor het behoud van de play-offs. Antwerp-voorzitter Eddy Wauters is woest: “Dit ruikt naar corruptie.”

Het voorstel haalt het, maar door juridisch gehakketak komt het er nooit door.

2013: 12-12 bis

Studiebureau Ernst&Young onderzocht de meest geschikte competitieformule voor de Jupiler Pro League. Een competitieformat met twee reeksen van twaalf clubs, gevolgd door drie play-offreeksen met acht, vond Ernst&Young de beste optie.

Herman Wynants ziet zijn gelijk van 2007. Ook Roland Duchâtelet oppert voor de combinatie van twee keer twaalf clubs die overvloeien in play-offs met drie keer acht. Maar geen enkele topclub sluit zich aan. Ook de kleintjes zijn te verdeeld.

Het voorstel haalt het niet.

Ivan De Witte duwde in 2008 door voor de invoering van de play-offs. Beeld Photo News

2014: 14-10 bis

De Witte kopieert een eerder voorstel van Vanden Stock om over te stappen naar veertien in plaats van zestien clubs in de hoogste divisie, en daarnaast tien in tweede klasse in plaats van de bestaande achttien. “Ons profvoetbal is niet leefbaar voor meer ploegen.”

De voorstellen halen het niet.

2015: 16-8

Tweede klasse met achttien clubs lijkt niet levensvatbaar. Het verschil tussen semiprofclubs en profclubs is te groot. Het regent ook faillissementen, zelfs tijdens het seizoen. De Pro League wil daarom naar 24 volwaardige profclubs die aan strenge licentievoorwaarden moeten voldoen. De amateurs krijgen een kleine financiële compensatie voor de verminderde toegang naar het profvoetbal. Het is ook de geboorte van 1A en 1B.

Het voorstel haalt het.

2017: 12-12 of 1x20

Daar is het plan-Wynants weer. Twee reeksen van twaalf clubs voor Nieuwjaar, drie play-offs van acht teams erna.

Ondertussen ontstaat er een tegenbeweging, gestuwd door vooral Club Brugge. Blauw-zwart wil af van de play-offs, die het moeilijk maken om Europees ver door te stoten omdat het zwaartepunt op hetzelfde moment valt. Een voorstel dat op tafel ligt is dat van twintig profclubs, allemaal in dezelfde competitie. Met daaronder plaats voor het semiprofniveau.

De voorstellen halen het niet.

2019: 1x20 bis

Terwijl de grote clubs een Beneleague bestuderen, plannen de kleine ploegen een tegenoffensief. Ze zoeken een meerderheid om naar één competitie van twintig clubs te gaan. Alleen vinden ze nooit de nodige tweederdemeerderheid. Te veel ploegen die niet tot de G5 horen maar daar wel tegenaan schurken (Antwerp, Charleroi) vinden het sportief geen goede zaak om de eerste klasse uit te breiden.

Het voorstel haalt het niet.

2020: 16-8, 17-7, 18-8

De coronacrisis stort het Belgische voetbal in chaos. De competitie wordt na 29 speeldagen stopgezet. De clubs geraken het niet eens over hoe de knoop voor het volgende seizoen te ontwarren. Moet de laatste (Waasland-Beveren) degraderen? Mag OHL, Beerschot of beide clubs promoveren? Vergaderingen worden uitgesteld, werkgroepen vliegen elkaar in de haren.

Bijna elk scenario passeert op de stemtafel. Achttien clubs in 1A, zonder of met play-offs. CEO Pierre François oppert voor een formule van 17-7. De juristen kiezen uiteindelijk voor 16-8, maar worden teruggefloten door de rechtbank die stelt dat Waasland-Beveren in 1A moet blijven.

Uiteindelijk wordt het een Belgisch compromis. Tijdelijk naar achttien ploegen in 1A, om na twee jaar terug te keren naar de vertrouwde 16-8-formule.

2021: 16-12

De clubs die inzetten op jeugdopleiding willen hun beloften ervaring laten opdoen in het volwassenenvoetbal. Vier U23-ploegen zouden vanaf 2022-23 mogen instromen in 1B. Vier belofteteams kunnen in eerste nationale beginnen, zes in tweede nationale. De ploegen uit 1B en de amateurreeksen krijgen een fikse financiële compensatie.

Het voorstel haalt het.

2022: 12-12-12

Parys is de nieuwe CEO van de Pro League. Hij is zich ervan bewust dat het voetbal hervormd moet worden. Niet alleen het format, ook de licentievoorwaarden, de asymmetrische verdeling van de tv-gelden en de Financial Fair Play-regels. Maar de competitiehervorming is wel een belangrijk deel van die puzzel.

Hij grijpt terug naar een audit van Twenty First Group, die stelt dat de Belgische competitie kan uitgroeien tot de zesde sterkste van Europa als er naar een 12-12-formule wordt gegaan.

Parys voegt daar een extra niveau van twaalf clubs aan toe om te komen op drie lagen, naar het voorbeeld van de Champions League, Europa League en Conference League.