De bal van homerun nummer 60 gaat terug naar afzender: ‘Judge verdient hem’

Aaron Judge (30) kwam daarmee op gelijke hoogte met de legendarische Babe Ruth, die in 1927 als Yankee de zestig haalde. Judge jaagt op het record van Roger Maris, die namens de New Yorkers 61 homeruns sloeg.

De grens van zestig is mythisch in het Amerikaanse honkbal. Eind jaren negentig en begin jaren nul vlogen slagmannen Mark McGwire (70), Sammy Sosa (66) en Barry Bonds (73) er voorbij, maar hun dopinggebruik plaatste hun prestaties in een ander daglicht. Dat de twee meter lange Judge vorige dinsdag geschiedenis kon schrijven, was te zien aan de torenhoge ticketprijzen voor het Yankee Stadium. Met name de plekken achter het buitenveld waren populair, want de bal zou er na de zestigste van Judge weleens kunnen landen.

Snel duiken

In de negende inning tegen Pittsburgh Pirates was het zover. Onder een stapeltje volwassen mannen hield de twintigjarige Michael Kessler zijn trofee stevig vast. De recordbal van Judge was na een stuit boven in zijn vak voor de voeten van de student beland. Kessler dacht niet na en dook er bovenop. Anderen deden hetzelfde, maar hij was het snelst.

Vrijwel meteen werd Kessler benaderd door personeel van de Yankees. Of hij de bal terug wilde geven. Kessler had kunnen weigeren, zoals de bezitter van homerun nummer 59 in een eerdere wedstrijd had gedaan. Maar hij besloot de bal aan Judge te geven. In ruil daarvoor kreeg hij een gesigneerde bal, een knuppel en een ontmoeting met de sterspeler.

Jaarlijks vliegen duizenden ballen in het Amerikaanse honkbal de tribunes in, bij homeruns of foutballen. De mogelijkheid van een vangbal is een reden voor stadionbezoek. Sommige toeschouwers nemen een handschoen mee, voor het geval een projectiel hun kant op komt. Een vangbal leidt vaak tot gejoel en applaus. Triomfantelijk houden de gelukkigen de bal de lucht in, als het even kan met hun biertje in de andere hand nog intact.

Kanovaren

De grootste verzamelaar is Zach Hample, een honkballiefhebber die sinds 1990 duizenden ballen mee naar huis nam. Sommige verzamelde hij tijdens warming-ups, door vroeg naar het stadion te komen, anderen door er simpelweg om te vragen. Spelers in het buitenveld gooien geregeld een bal het publiek in. Ballenjongens en -meisjes doen hetzelfde. Een deel van zijn oogst komt van vangballen.

“Zorg dat je veel ruimte om je heen hebt, zodat je kunt bewegen”, deelde Hample zijn expertise in de krant USA Today. Een andere tip van de Amerikaan: ga niet op de eerste rij zitten, maar ook niet te ver naar achteren. “De meeste ballen belanden in het midden van het vak.”

Felicitaties voor Judge in het Yankee Stadium. Beeld MLB Photos via Getty Images

In San Francisco vaart tijdens thuiswedstrijden van de Giants sinds jaar en dag een man in een kano rond in McCovey Cove, het water pal naast het stadion. De 66-jarige Dave Edlund, supporter van de club, graaide in de loop der jaren tientallen homerunballen uit het water. Het leverde hem de bijnaam McCovey Cove Dave op. Inmiddels heeft hij concurrentie van andere kanovaarders en van enkele supporters die vanuit een laaggelegen tribune hun visnetjes in het water gooien.

Doodsbedreigingen

Soms zijn supporters te gretig bij het vangen van een bal. In 2003 kwam het Steve Bartman op doodsbedreigingen te staan. De supporter van Chicago Cubs griste in de halve finale van de play-offs een bal voor de handschoen van Cubs-speler Moises Alou weg. Wat een vangbal van Alou had moeten zijn, werd nu de aanzet tot een comeback van tegenstander Miami Marlins.

Bartman moest het stadion in Chicago onder beveiliging verlaten. Thuis bewaakten zes politiewagens zijn woning. Jarenlang werd Bartman op internet gepest en bedreigd, tot de Cubs in 2016 voor het eerst in 108 jaar de titel wonnen. Bartman ontving als goedmaker een kampioensring van de club. De gewraakte bal van Bartman werd later voor ruim een ton gekocht door een restauranteigenaar in Chicago, die het ding voor een tijdje tentoonstelde maar uiteindelijk publiekelijk tot ontploffing bracht. Het zou de pech van de Cubs moeten verhelpen.

De bal die Judge vorige dinsdag de tribune op sloeg, zou volgens verschillende veilingexperts honderdduizenden euro’s kunnen opbrengen. Volgens sommige honkbalfans op sociale media had Kessler, de student die de bal in bezit kreeg, een unieke kans laten liggen door het ding terug te geven. Zelf had de Yankees-supporter niet getwijfeld. “Hij verdiende die bal”, zei Kessler. “Ik heb geen spijt.”