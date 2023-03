De bal is zijn beste vriend, zijn lief en zijn minnares: dit is de nieuwste sensatie van de Serie A

Zijn bijnamen mogen er zijn.

Kvarrincha naar de Braziliaanse dribbelaar Garrincha. Kvareca naar de Braziliaanse aanvaller Careca. Kvaradona naar de Argentijnse legende Maradona.

Káka noemde hem “heel goed, een mooie verrassing”. Zlatan Ibrahimovic zei: “Hij maakt indruk op mij.” Dat gebeurt niet vaak bij de Zweed.

Kvaratskhelia is een sensatie in de Serie A en ver daarbuiten. Met zijn fijnbesnaarde dribbels, zijn fantastische doelpunten. Kijk er zijn laatste goal tegen Atalanta gerust op na. De bal aanpakken, speler één uitkappen, speler twee uitkappen en staalhard binnentrappen in het dak van het doel. Voor, achter en naast hem verdedigers van Atalanta. Ze waren met zeven - de doelman niet meegeteld -, niemand die Kvaratskhelia kon afstoppen.

De Georgiër werd geboren en getogen in Tbilisi, debuteerde op zijn zestiende voor het lokale Dinamo, trok naar FC Roestavi en werd al snel een vaste waarde in de nationale ploeg. Hij is fan van Real Madrid, de sierlijke Guti was zijn idool.

Beeld REUTERS

In 2019 maakte hij uiteindelijk de overstap naar Rubin Kazan in Rusland - eerder speelde Kvaratskhelia al enkele maanden voor Lokomotiv Moskou. Daar bleef hij tot de oorlog met Oekraïne vorig jaar uitbrak. “Ik was niet bang, maar ik wilde naar een veiligere plaats.” De winger keerde terug naar zijn thuisland, tekende een contract voor Dinamo Batumi. “In Georgië wordt voetbal op een passionele manier beleefd.”

Hij voegde er een leuke anekdote aan toe. “Toen ik voor de nationale ploeg speelde, verhuisden de fans van het ene deel van het stadion naar het andere. Gewoon om me van dichtbij te zien. Het was ongelofelijk.”

Kvaratskhelia was een sensatie bij Batumi, scoorde acht keer in elf wedstrijden. Iedereen wilde hem zien voetballen, de rijen stonden dik aan elk stadion waar hij met zijn ploeg ging spelen. Hij zorgde voor een stroomstoot in het Georgische voetbal.

Lang duurde dat echter niet. Afgelopen zomer speelde Napels kort op de bal. De Italianen legden 10 miljoen euro op tafel voor de toen nog relatief onbekende Kvaratskhelia. “We waren sneller dan Juventus, AS Roma en Real Sociedad”, aldus sportief directeur Cristiano Giuntoli. Er werden vraagtekens gesteld bij die hoge transfersom. Een Georgiër die het vertrek van onder meer Dries Mertens en Lorenzo Insigne moest opvangen?

Intussen is iedereen het erover eens dat die 10 miljoen een koopje was. In zijn eerste wedstrijden voor Napoli nam hij onmiddellijk alle twijfels weg. De fans raakten in extase door zijn balbehandeling, zijn dribbels, zijn touch of genius. Kvaratskhelia krijgt staande ovaties, wordt luid bezongen en toegejuicht. Hij is een Georgische attractie in de Serie A en ver daarbuiten.

De wedstrijden van Napoli worden in Georgië uitgezonden in de bioscoop, in Tbilisi kunnen alle duels live bekeken worden, shirts met het rugnummer 77 zijn er overal te zien. Hij is een ambassadeur voor zijn land, brengt de mensen samen. De Georgische journalist Salome Benashvili maakt in november vorig jaar de documentaire Kvaramania over de hype rond zijn landgenoot bij Napoli.

Kvaratskhelia is een voetballer in zijn puurste vorm. Instinct gekoppeld aan esthetische schoonheid. Een artiest met een zeldzaam aangeboren talent. De bal is zijn beste vriend, zijn lief, zijn minnares - alles in één.

Beeld Photo News

SSC Napoli staat op kop in de Serie A en telt achttien punten voorsprong op het nummer twee Inter. Vandaag verdedigt het een 2-0-voorsprong tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Champions League. Het Stadio Diego Armando Maradona zal vollopen voor de komst van de Duitsers. De camera zal inzoomen op de man van het moment, de decibels zullen de hoogte ingaan als hij aan de bal komt.

Pakt hij de titel met Napoli - waar slechts weinigen nog aan twijfelen -, dan zal zijn status voor eeuwig veranderen.

Napels is de stad waar heiligen, goden en voetbal in mekaar vloeien. In de Quartieri Spagnoli - aan de Via Emanuele de Deo - zijn onder meer Maradona, Hamsik en Mertens vereeuwigd in een muurschildering. Clubiconen die aanbeden worden door de voetbalgekke Napolitanen. En er is zeker nog plaats aan de muur voor een Georgiër van 22 jaar.