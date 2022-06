De apotheose van vijfdaags sportfeest: Belgian Lions moeten richting finale WK 3x3 voorbij absolute top

Willen de Lions naar die grote finale, dan moeten ze voorbij Servië. ‘By far’ de mondiale nummer één. Absolute wereldtop, als team en als individueel talent. Het dominerende land in deze jonge, sterk groeiende spektakelsport. Vier maal goud in de zes voorgaande wereldkampioenschappen. In aanloop naar dit WK de winnaar van de twee enige World Tour-toernooien, de ‘Masters’ zeg maar. Alleen in olympisch Tokyo 2021 moest het verrassend tevreden nemen met een bronzen medaille na een troostingzege tegen … jawel, de Lions. In de World Tour 2022-opener in het Japanese Utsunomiya stonden beide landen in de halve finale over elkaar. Servië won met 21-17.

Bekijk de ‘World rankings’ en de Servische topstatus neemt duizelingwekkende proporties aan. Als land voert het met ruime voorsprong de wereldlijst aan: 8002 punten, tegen over 4752 punten voor de nummer twee Litouwen. Letland (3449) volgt als nummer drie, met kleine voorsprong op de Belgian Lions (3031). Team USA sluit de top vijf af. Eén kanttekening: dit landenklassement wordt berekend aan de hand van de individuele ranking van de top 25-spelers van elk land. Bemerking dus: hoe meer spelers op de internationale scene, hoe meer punten voor het land.

Beeld Photo News

Maar niet alleen kwantiteit maakt dit Servië zo ongezien dominant. Individueel is de overheersing nog indrukwekkender. Het fundament van de ploeg bestaat uit Stojacic (822 ptn), Majstorovic (779) en Brankovic (696), tevens de top drie van de individuele ‘World ranking’. Het vierde lid – Vasic (654) – bekleedt de zevende plaats.

En bij de Lions? Thibaut Vervoort natuurlijk. ‘Must See TV’, koppelt shotkracht aan onverzettelijkheid, spelintellect aan killerinstinct. Nummer zes van de wereld met 671 punten. De absolute sterkhouder. Is hij het hart van het team, dan is Nick Celis (651 ptn, nr 8 van de wereld) het hoofd. De bezieler, de grondlegger van dit Belgisch (Antwerps?) 3x3-project. Zoveel jaren terug riep hij het uit: “Ik ga met 3x3 naar de Olympische Spelen.” In 2021 greep hij er net naast een medaille. Vanavond krijgt hij twee kansen op een WK-medaille. Opnieuw met Servië op hun weg naar een medaille. Maar opnieuw met het rotsvaste geloof in succes.

“We kunnen tegen elk land winnen, ook tegen Servië”, klonk het bij het duo Vervoort-Celis. Antwoord vanavond vanaf 18.10 op de Antwerpse Groenplaats.