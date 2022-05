De allerbeste in de Premier League: Kevin De Bruyne verkozen tot Speler van het Seizoen

Op de erelijst volgt De Bruyne zijn Man City-ploeggenoot Ruben Dias op. Voor KDB is het al de tweede keer dat hij met de prijs aan de haal gaat. Ook in het seizoen 2019-2020 won onze landgenoot de prestigieuze trofee. In het verleden werden ook Vincent Kompany (2012) en Eden Hazard (2015) verkozen tot Premier League Speler van het Seizoen.

Zeker de voorbije weken schurkt De Bruyne dicht tegen zijn absolute topvorm aan, met onder meer een goal in de voor de titel beslissende topper tegen Liverpool (2-2) en vier doelpunten in de 1-5-zege op het veld van Wolverhampton. Meer goals (15 in de Premier League, 19 in totaal) dan assists (7 in de PL, 13 in totaal) en zowaar clubtopschutter. Op Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op 90 miljoen euro geschat.

Als Kevin De Bruyne en Manchester City morgen thuis winnen tegen Aston Villa, pakken ze een tweede opeenvolgende landstitel. Een droomweekend wenkt.