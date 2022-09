De acht seconden van Roglic kosten bloed, zweet en tranen

Wat was dat allemaal? Een snedige aanval en wat tijdwinst van Primoz Roglic, een lekke band voor Remco Evenepoel, gevolgd door een harde val van de Sloveen. De Vuelta gaat naar een kookpunt.

De zestiende rit van de Vuelta, gewonnen door Mads Pedersen, eindigde gisteren in een ongezien spektakel. Een voorsmaakje van wat we de komende dagen gaan krijgen? De zenuwen gieren in elk geval door de keel, en niet alleen bij Remco Evenepoel, die de eerste Belg in 44 jaar kan worden die een grote ronde wint. Thuisrijder Enric Mas bibbert tegenwoordig zijn woorden in plaats van ze uit te spreken nu hij een unieke kans ziet om zich onsterfelijk te maken. “Ik voel me heel goed, ik heb een droom, dit kan mijn moment zijn.”

En Jumbo-Visma dan. Die zijn strijdvaardiger dan ooit. Gistermorgen vertelde ploegleider Addy Engels dat Jumbo-Visma geen kans onbenut zou laten in deze Vuelta. “We gaan niet wachten tot zaterdag om iets te proberen.” Vier uur later gaf Primoz Roglic er een ferme lap op. Niemand van de andere favorieten kon zijn demarrage op het slotklimmetje volgen.

Kritiek op Evenpoel

Waar zat de rode trui? Evenepoel werd een halve minuut later in beeld gebracht, traag bollend aan de kant van de weg met hand in de lucht, vragend om assistentie. Het slechtst mogelijke moment voor mechanische pech. Of het allerbeste, werd snel gesuggereerd op Twitter. Adam Blythe, ex-renner en nu analist bij Eurosport, vond het wel erg toevallig dat Evenepoel net op dat moment lek reed. Zo kon het tijdverlies hem niet aangerekend worden, want in de laatste drie kilometer gelden speciale regels voor iemand met pech.

Evenepoel was heel snel op de hoogte van de insinuaties en begon er zelf over tijdens de interviews in de aankomstzone. “Ik ben niet een persoon die gaat faken”, zei hij. “Plots voelde ik dat mijn fiets heel zwaar werd, toen ik wilde aanzetten gleed mijn achterwiel weg. Dan weet je dat je een leegloper hebt. Ik denk dat ik in een put gereden ben of zo. Gelukkig was het in de laatste drie kilometer. Niemand kan hier iets van zeggen, het is niet dat ik dingen aan het verzinnen ben.”

Remco Evenepoel vraagt assistentie na een lekke band. Beeld Photo News

Zonder pech was Evenepoel gewoon in de grote groep geëindigd en was het resulaat exact hetzelfde geweest als nu: dan had hij ook acht seconden verloren op Roglic. Het enige verschil is dat hij een inspanning van drie minuten niet heeft moeten doen, maar of dat een verschil gaat maken in deze Vuelta?

De organisatie riep Roglic eerst uit tot nieuwe rodetruidrager. Evenepoel werd op de derde plaats gezet, op 1:36. Het UCI-reglement is nochtans duidelijk: een renner die in de laatste drie kilometer (van een vlakke rit) te maken krijgt met een mechanisch defect of val krijgt de tijd van de groep waarin hij zich bevond op het moment van het incident. Toen Evenepoel lek reed, zat hij in de groep met Mas en dus moest hij die tijd krijgen. Roglic zat bij zijn val in de kopgroep en verdiende dus acht seconden bonus.

Gevaarlijke finale

“Dit was in principe de makkelijkste rit van de Vuelta, maar het was allemaal heel hectisch”, vertelde Evenepoel. “Zeker de aanloop naar de laatste drie kilometer. Weer een heel gladde weg, een afdaling met 80 à 90 kilometer per uur, twee ronde punten. Neen, dit was geen leuke finale. Het was mijn bedoeling om veilig aan de laatste klim te beginnen, dan was er nog tijd om op te schuiven. Ik zat in positie twintig, dertig. Toen we op het steile stuk kwamen wilde ik versnellen. Ik had goede benen, ik wilde zelfs meedoen voor de ritwinst. Jammer genoeg kon ik niet voor mijn resultaat vechten.

“Ik was niet verrast door de aanval van Roglic. Iedereen weet dat dit soort aankomsten hem zeer goed liggen, nog meer dan Pedersen en zo. Ik was klaar om te reageren, maar ik had pech. Ik weet niet of hij aanviel voor- of nadat ik lek reed. Heel even was er stress, want ik wist niet zeker of de driekilometerregel van toepassing was. Klaas Lodewyck (ploegleider van QuickStep, BA) heeft me snel gerustgesteld via de radio.”

Dit heeft wel weer veel mentale energie gekost. Evenepoel: “Ik tel de dagen af, ja.”

Engels wist gisteravond nog niet op Roglic vandaag zou starten in etappe zeventien. “We moeten hopen dat de schade meevalt.”