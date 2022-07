David Goffin naar kwartfinales Wimbledon na marathonduel, Elise Mertens strandt in achtste finales

Goffin moest alles uit de kast halen om door te stoten naar de kwartfinales. Hij versloeg Tiafoe in ruim 4,5 uur met 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4 en 7-5.

“Het was een enorm gevecht. Meteen na de matchbal voelde ik dat ik dood was. Ik heb er zo hard voor geknokt”, zei Goffin onmiddellijk na de wedstrijd. “Het was opnieuw een episch duel tegen Frances (die hij onlangs in vier sets ook versloeg op Roland Garros, red.). Ik ben in de wolken dat ik in de kwartfinales sta.”

Goffin haalde eerder de laatste acht op het gras in Londen in 2019. Toen verloor hij kansloos van de latere winnaar Novak Djokovic. Dit keer wacht hem een meer haalbare kaart met thuisspeler Cameron Norrie (ATP 12). Die versloeg de Amerikaan Tommy Paul (ATP 32) in drie sets.

David Goffin. Beeld BELGA

“Ik krijg nog eens een kans om op het Centre Court te spelen en te proberen eindelijk eens te winnen op dat terrein. Ik heb tot nu toe nog geen geluk gehad met tegenstanders als Murray en Djokovic. Cameron won in drie sets en heeft niet zoveel afgezien als ik. Hij speelt goed sinds het begin van het toernooi, erg constant. Hij is een sterke tegenstander en geniet het thuisvoordeel. Ik ga proberen goed te herstellen, vanavond en morgen, zodat ik klaar ben om tegen het hele land te spelen.”

Met zijn plaats in de kwartfinales bewijst Goffin er weer helemaal te staan na een zware periode met veel tegenvallende resultaten. “Vorig jaar was heel erg moeilijk met mijn blessure en op het circuit”, stelde de voormalige nummer 7 van de wereld (in 2017). “Ik had hier niet meer gespeeld sinds 2019 en vier wedstrijden op rij winnen in het toernooi waar ik zo van hou, dat is ongelooflijk.”

Als Goffin ook de kwartfinales overleeft, staat hij voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Hij bereikte al drie keer eerder een kwartfinale, op Roland Garros in 2016, de Australian Open in 2017 en Wimbledon in 2019.

Mertens

Voor Elise Mertens eindigde het enkeltoernooi op Wimbledon in de achtste finales. Na een verdienstelijke wedstrijd verloor ze zondag met 7-6 (11/9) en 6-4 van de Tunesische Ons Jabeur, het derde reekshoofd.

Elise Mertens. Beeld AFP

“Het was geen slechte match”, zei Mertens na afloop. “De eerste set ging erg gelijk op, net als de tweede. Iedereen weet dat zij een uitstekende speelster is die heel moeilijk te verslaan is. Ik dicht haar een grote winstkans toe hier. Ze heeft al gewonnen in Berlijn. Als je een toernooi op gras wint, geeft dat veel vertrouwen voor het vervolg. Zelf ben ik tevreden over het niveau dat ik heb getoond. Ik ging crescendo tijdens het toernooi. Jammer genoeg heb ik vandaag niet gewonnen maar ik mag fier zijn dat ik opnieuw een achtste finale heb gehaald.”

Mertens evenaarde met haar plaats in de vierde ronde haar beste resultaat op de All England Club uit 2019. Op de Australian Open (halve finale in 2018) en de US Open (kwartfinale in 2019 en 2020) deed ze nog beter.

Wimbledon is overigens nog niet afgelopen voor Mertens, want ze verdedigt nog haar titel in het dubbel. Ze vormt met de Chinese Shuai Zhang het eerste reekshoofd. In de derde ronde (achtste finales) spelen ze tegen de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Roemeense Raluca Olaru.