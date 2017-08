Darya Klishina blikvanger op Memorial: "Zeven meter zit er in Brussel zeker in"

Voor het eerst in jaren staat het verspringen bij de vrouwen op het programma. Dan mag met de 26-jarige Klishina één van de meest besproken atletes in het circuit niet ontbreken. Na een annus horribilis in 2016 werd ze dit jaar vicewereldkampioene en hoopt ze bij haar eerste bezoek aan België haar seizoen in schoonheid af te sluiten.



De al jaren in Florida trainende Russin was vorig jaar na wat getouwtrek met de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) de enige Russische atlete die mocht aantreden op de Olympische Spelen in Rio. Dat gebeurde nadat de IAAF 67 andere Russische atleten van de Spelen had geweerd in navolging van een rapport van het Wereldantidopingagentschap (WADA) over structureel en door de staat georganiseerd dopinggebruik in de Russische atletiekwereld. Uiteindelijk verleende het Internationaal Sporttribunaal (TAS) Klishina startrecht voor Rio.



Stress

Het dopingschandaal overheerste echter Klishina's voorbereiding. Gebukt onder de stress kwam ze in Rio niet verder dan een negende plaats. "Ik had nooit gedacht dat mijn eerste Spelen zo zouden verlopen", bekende Klishina tijdens een persmoment in Brussel. "Tot net voor de start van de kwalificaties wist ik niet of ik zou kunnen deelnemen. Ik was nerveus en emotioneel, er zat geen adrenaline in mij toen ik aan de start kwam. Gelukkig is de situatie één jaar na Rio anders. Voor mij dan toch, er blijven veel Russische atleten geschorst en anderen zijn gestopt. We kunnen enkel hopen op beterschap met het oog op toekomstige kampioenschappen."



Na de Spelen kreeg Klishina de toelating om wedstrijden onder neutrale vlag af te werken. Op het voorbije WK in Londen werden de rollen omgedraaid en sprong ze in haar beste prestatie van het seizoen met 7m00 naar zilver. De Amerikaanse Brittney Reese (7m02) onttroonde haar landgenote Tianna Bartoletta (6m97) en veroverde zo de vierde wereldtitel in haar carrière, na Berlijn 2009, Daegu 2011 en Moskou 2013. In 2012 kroonde Reese zich in Londen tot olympisch kampioene. Ook in Brussel zal het vrijdag gaan tussen dit drietal voor de prijzen, met de Servische Ivana Spanovic als gevaarlijke outsider.



Russische vlag

"Ik heb lang moeten wachten op dat zilver", gaf Klishina toe. "Maar ik was ook blij met mijn zeven meter, die zit er ook in Brussel in. In Londen was het frustrerend om op dat podium te staan zonder de Russische vlag. Ik was blij, maar ik had graag met de vlag van mijn land over de piste gelopen, zoals ik mijn Amerikaanse concurrentes zag doen. Na het WK ben ik blijven trainen en zo kon ik mijn goede vorm behouden, er zit dus zeker nog een goed resultaat in. Voor het overige staat er een stadsbezoek op het programma, ik hou ervan om nieuwe plaatsen te ontdekken. Na deze meeting zet ik een punt achter mijn seizoen en keer ik terug naar Moskou om mijn familie te bezoeken."