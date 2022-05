Darko Lemajic scoort punten voor AA Gent, en voor zichzelf

Met een 1-3-zege op Mambourg telde AA Gent Charleroi uit voor eindwinst in de Europe play-offs. Met dank aan Darko Lemajic (28), die de overwinning met twee goals over de streep trok voor de Buffalo’s. De Serviër scoorde niet alleen punten voor AA Gent, maar ook voor zichzelf.

Na de bekerwinst kan AA Gent in de Europe play-offs geen hoger Europees ticket meer bereiken dan het al in handen heeft. Maar degenen die er vanuit gaan dat de Buffalo’s nergens meer voor gaan, werden op Mambourg fors van antwoord gediend. In de eerste plaats op het veld, in een sterke tweede helft, met veel drive. Maar ook daarna, in woorden. “Iedereen vertelt maar dat wij voor niets meer spelen en dat wij na de bekerwinst geen goesting meer zouden hebben om iets te doen. Dat wilden we even rechtzetten”, aldus Matisse Samoise. Uit de mond van Michael Ngadeu klonk het: “We willen ook de volgende vier matchen bewijzen dat we in de Champions’ play-off thuishoren.”

De zege op Mambourg kwam er dankzij Darko Lemajic. We hebben de boomlange Serviër de voorbije maanden op deze pagina’s vaak verguisd, omdat hij wat ons betreft het niveau niet haalde voor een club als AA Gent. Na een non-match op Seraing noemden we hem zelfs een Fremdkörper in een ploeg die over de grond wou voetballen.

Ook op Mambourg stevende Lemajic voor rust op een buis af. Gent had de wedstrijd in handen, toen de Serviër na een hoekschop nodeloos aan het truitje van Knezevic ging hangen, in een zone waar de bal niet eens kwam. “Het duurde even voor de VAR reageerde”, aldus Lemajic. “Ik dacht dat ik ermee wegkwam, maar het was een fout. Ik had ze niet moeten maken, omdat de bal zelfs niet in de buurt was. Ik had het moeilijk na die fase.”

Gent was op achtervolgen aangewezen, maar Lemajic trok de situatie eigenhandig recht. Eerst met een knappe goal in één tijd, nadat hij op het juiste moment door de buitenspelval glipte. En één keer in de rebound, met zijn linker zowaar. “Scoren doe je niet alleen”, zegt Lemajic. “De eerste maakte ik uit een fantastische pass van Godeau. Als je een goede bal krijgt, wordt scoren makkelijker. Sinds de bekerwinst speel ik met meer vertrouwen, ook dat speelt een rol. Als je in jezelf gelooft, gaat de bal er makkelijker in.”

Maar dat hij een moeilijk seizoen achter de rug heeft, ontkent Lemajic niet. “De Belgische competitie is erg fysiek, in het begin moest ik soms naar adem happen”, vertelt Lemajic. “Maar ik voel dat ik vooruitgang gemaakt heb. De coach is me altijd blijven steunen toen ik kritiek kreeg, in de kleedkamer voelde ik ook veel steun van de andere spelers. Ook op dat vlak is dit een geweldige groep.”

Hein Vanhaezebrouck gaf vrijdag nog aan dat Lemajic op zijn lijstje “niet aan de kant van de vertrekkers staat”. Nu Depoitre out is voor de rest van de play-offs, krijgt de Serviër nog vier wedstrijden om zich te bewijzen. Een schoonheidsprijs zal Lemajic nooit winnen, maar op Mambourg heeft hij ook voor zichzelf punten gescoord.