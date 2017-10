Darcis en Bemelmans krijgen zeldzame kans om zich in eigen land te tonen: "Spelen in België, het beste wat er is"

Steve Darcis en Ruben Bemelmans draaien al meer dan tien jaar mee op het profcircuit en hebben allebei al meer dan 300 proftoernooien op hun teller staan. Weet u hoeveel daarvan op Belgisch grondgebied werden gespeeld? Minder dan vijf procent. Met de European Open in Antwerpen krijgen ze nog eens een kans zich te tonen voor eigen publiek.

STEVE DARCIS

"In welk land ik tot nu toe het meest vertoefd heb? Frankrijk?" Steve Darcis (33) kent zijn carrière. De Luikenaar speelde op veertien jaar amper dertien toernooien in eigen land en dan had hij nog het 'geluk' dat de challenger van Bergen in zijn schema en bij zijn ranking paste en hij een paar comebacks van blessures langs Belgische Future-toernooien liet gaan. "Ik ben nooit een fan geweest van verre reizen en lange tournees", aldus Darcis. "Ik heb wel eens een paar weken door Azië getoerd, maar dat was geen succes. Ik heb het dan ook nooit ver van huis gezocht. Dat had geen financiële redenen. Ik voelde me gewoon comfortabeler dicht bij huis, waar de omstandigheden meestal beter zijn." Met de European Open heeft België nu eindelijk ook weer een ATP-toernooi in de aanbieding en dat verheugt onze Davis Cup-held. "Zoveel kansen hebben de Belgische fans niet om ons aan het werk te zien, hè. Bovendien is het gewoon -super voor ons. Kunnen optreden voor je supporters, vrienden en familie is het beste dat er is. In het buitenland zit er maximaal een coach en twee kennissen in de tribune." Voelt hij nooit een beetje nijd ten opzichte van collega's uit meer begoede tennislanden, die als het ware met wildcards worden overstelpt? "Je mag dat niet vergelijken", vindt Darcis. "We zijn nu eenmaal een klein landje en hebben niet de (financiële) mogelijkheden van de grandslam naties. Uiteindelijk moet je ook geen toernooien organiseren om geld te verliezen, hè. Toch is het een mooie verdienste van de Belgische spelers om zonder wildcards en zonder al te veel steun toch zo'n knappe resultaten neer te zetten."

Steve Darcis



• 33 jaar



• 14 jaar prof (2003)



• 2.534.007 euro prijzengeld



• ATP 68 (ATP 38 beste ranking)



• 304 tornooien gespeeld: 2 ATP-titels, 10 challenger-titels, 9 Future-titels)



• 443 overwinningen / 269 nederlagen

• Actief in 38 landen

Frankrijk 54

Verenigde Staten 44

Duitsland 28

Groot-Brittannië 23

Italië 20

Australië 14

België 13

Nederland 13

Tsjechië 11

Zwitserland 7

Turkije 6

Spanje 6

Polen 6

Zweden 5

Marokko 5

China 5

Roemenië 4

Oostenrijk 4

Monaco 4

Slovakije 4

Hongarije 3

Kroatië 2

El Salvador 2

Rusland 2

India 2

Finland 2

Bulgarije 2

Denemarken 2

Nieuw-Caledonië 2

Qatar 1

Zuid-Afrika 1

Portugal 1

Slovenië 1

Guatemala 1

Iran 1

San Marino 1

Nieuw-Zeeland 1

Nigeria 1

RUBEN BEMELMANS

"Meer toernooien in eigen land vergemakkelijkt weg naar top 100" "In mijn beginjaren heb ik veel toernooien gespeeld in Duitsland en Frankrijk en dat had voornamelijk budgettaire redenen", zegt Ruben Bemelmans. "Je weet ook dat er op die Future-toernooien geen geld te rapen valt. Daarna, als de financiële armslag wat groter is geworden, wordt de ondergrond prioriteit nummer één en ben ik veel in Amerika op hardcourt gaan tennissen." De 29-jarige Limburger speelde naar eigen zeggen altijd heel graag op de challenger in Bergen - "Al is de druk daar groter omdat je op dat enige Belgische toernooi het net heel goed wil doen" - en voelt nu dezelfde opwinding. "Hoe meer toernooien in eigen land, hoe beter -natuurlijk", zegt Bemelmans. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar de opkomst van de Belgische Future-toernooien de laatste jaren, dan zie je ook dat er veel meer Belgische spelers zijn met een ATP-ranking. Maar dan nog kan je dat niet vergelijken met Frankrijk natuurlijk. Daar krijgen de jongeren geweldig veel kansen door een enorme hoeveelheid van allerlei soorten toernooien, van Future-toernooien naar zelfs een grandslamtoernooi. Ik zeg niet dat het eenvoudiger wordt om de top 100 te halen, maar de weg daar naartoe wordt toch een beetje vergemakkelijkt. Als ik de keuze had, zou ik zo de Franse, Australische of -Amerikaanse nationaliteit aannemen." Voorlopig moet Bemelmans het stellen met de European Open en daar is hij meer dan tevreden mee. "Dit is een supertoernooi voor spelers als Steve (Darcis) en mezelf. Een kans om voor familie en vrienden te spelen en een opportuniteit voor de supporters om ons aan het werk te zien. Het is jammer dat er zo niet meer zijn."

Ruben Bemelmans



• 29 jaar



• 11 jaar prof (2006)



• 1.146.812 euro prijzengeld



• ATP 101 (ATP 84 beste ranking)



• 310 toernooien gespeeld: 5x challenger-titel, 12 Future-titels



• 327 overwinningen / 221 nederlagen

• Actief in 38 landen

Verenigde Staten 51

Duitsland 47

Frankrijk 47

Groot-Brittannië 27

Italië 21

Nederland 12

België 10

Canada 10

Australië 9

Oostenrijk 7

Spanje 7

Israël 5

Roemenië 4

Zweden 4

Turkije 4

Griekenland 4

Zuid-Korea 4

Finland 4

Zwitserland 3

India 3

Nieuw-Caledonië 3

Slovenië 2

Guadeloupe 2

Qatar 2

Japan 2

China 2

Zuid-Afrika 2

Colombia 1

Rusland 1

Mexico 1

Taiwan 1

Kroatië 1

Verenigde Arabische Emiraten 1

Polen 1

Denemarken 1

San Marino 1

Thailand 1

Nieuw-Zeeland 1