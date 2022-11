Dante Vanzeir rekent ondanks zijn bloedvorm niet op WK-ticket

Wat een oktober heeft Union-spits Dante Vanzeir achter de rug: zeven goals in België en Europa. Van de Belgische spitsen deed alleen Michy Batshuayi vorige maand bij Fenerbahce even goed. Morgen wil Vanzeir vlammen tegen Union Berlin: ‘Mijn stats in Europa kunnen nog beter.’

Het voetbalplezier spat er weer vanaf bij Vanzeir. Het dipje eind vorig en begin dit seizoen heeft hij in oktober helemaal uitgevaagd. Na zijn goal op 1 oktober in OHL volgden er tegen Cercle, op KV Oostende, tegen AA Gent en in Seraing. Tussendoor trof hij met een mooie kopbal raak in de Europa League tegen Braga.

Optelsom: zeven goals. Met een compliment voor zijn laatste treffer op Seraing. Niet veel spitsen zouden daar de moeite genomen hebben om achter een op het eerste gezicht onhaalbare terugspeelbal te hollen. Vanzeir wel, hij onderschepte de pass van de keeper en scoorde de belangrijke 0-1: “Ik hou ervan om te jagen. Als je kleine, domme dingen kan afstraffen, is dat plezant.”

Of hij een speciale band voelt met oktober, gezien zijn vele goals? Vanzeir lacht: “Niet dat ik weet. Ik hoop dat de maand november, december en alles wat volgt, me ook gaat liggen.” Maar hij loopt nu wel over van vertrouwen. Morgen speelt Union een mooie affiche op de laatste speeldag van de Europa League-groepsfase. Union Berlin zakt met de status van Bundesliga-leider af naar België. Daartegenover staat de opgebouwde Europese reputatie van Union: de positie van groepswinnaar staat al vast.

Er staat volgens Vanzeir nog veel op het spel. “Ook een mooie premie. Een verlies of gelijkspel is nu sportief geen drama, maar een match in Europa wil je winnen. We kunnen nog even laten zien dat onze groepswinst met voorsprong verdiend is. En dan mogen we wat genieten van onze Europese campagne tot nu toe, want daarna volgt een lange periode zonder Europees voetbal.”

Vanzeir ziet Union Berlin ook als een belangrijke persoonlijke waardemeter. Hij bleef Union begin dit seizoen trouw met de Europese uitdaging in het achterhoofd. “Ik zie België niet als mijn laatste stop”, zei hij toen. ”Ik mik hoger in mijn carrière. Europees voetbal is belangrijk voor mijn evolutie om te zien of ik het niveau aankan of me moet verbeteren. Ik besef dat ik nog stappen moet zetten als ik bij een grotere Europese club wil spelen.”

Bij een huidige Europese tussenbalans is Vanzeir best tevreden over zijn niveau: “Ik vind niet dat ik het slecht gedaan heb. Mijn statistieken (een goal tegen Rangers FC en Braga) zijn niet slecht, maar konden bij momenten nog beter. Maar in mijn eerste Europese seizoen leg ik de lat niet te hoog. Ik probeer met mijn ogen te leren. En collectief heeft Union in Europa een echte stap gezet. We hebben ons kunnen meten met grote clubs in Europa. Union Berlin, Braga en Malmö, dat zijn niet van de minsten.”

Met zijn topvorm in oktober krijgt Vanzeir de spotlights na zijn sterke vorige seizoen weer volop op zich. Van de Belgische spitsen in internationale dienst kende alleen Michy Batshuayi een even straffe maand met zeven goals voor Fenerbahce. Bij de onheilspellende berichten over de twijfelachtige WK-inzetbaarheid van de geblesseerde Romelu Lukaku, profileert Batshuayi zich als eerste alternatief.

Vanzeir proefde vorig jaar even van de nationale ploeg, maar kreeg daarna geen nieuwe kans. Of hij door zijn recente piekvorm opnieuw in beeld zou kunnen komen, wil hij niet gezegd hebben. De Belgische competitie weegt minder hoog in de pikorde. “Hopen mag altijd, maar ik denk dat het moeilijk zal zijn. Het is de keuze van mijnheer Martinez, maar ik ben er niet te fel mee bezig omdat ik weet dat de kans niet uiterst groot is. Ik probeer me te focussen op Union en als ik toch in de selectie zit, zal ik klaar zijn om mijn aandeel te hebben.”