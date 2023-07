Dante Vanzeir blikt terug op racismerel: ‘Het stoorde me dat ik als een racist werd afgeschilderd in België. ‘Jullie kennen me toch?’, dacht ik’

Instemmend handgeklap en een lichte zweem van jaloezie was zijn deel toen Dante Vanzeir (25) afgelopen winter Union na dik twee succesvolle jaren verruilde voor de New York Red Bulls. Niemand die het de olijke spits niet gunde. Nauwelijks twee maanden later sloeg de Amerikaanse droom om in een nachtmerrie: Vanzeir werd beschuldigd van racisme en op non-actief geplaatst. Nu voetbalt hij weer, met dezelfde onverstoorbaarheid die hem altijd heeft gekenmerkt. ‘Mensen mogen denken wat ze willen, maar niemand krijgt me klein.’

Paaszaterdag, begin april. De New York Red Bulls ontvangen de San Jose Earthquakes, en Dante Vanzeir staat voor het eerst in de basis, na enkele invalbeurten. Er is net geen uur gespeeld wanneer de Belgische aanvaller plots wordt omringd door enkele verhitte tegenstanders. Er wordt getrokken en geduwd, en de wedstrijd ligt twintig minuten stil. Vanzeir zou iets racistisch geroepen hebben, klinkt het achteraf. Zijn club zegt in een mededeling dat ze de beschuldigingen ernstig neemt. Van een steunbetuiging voor haar speler is geen sprake.

Dante Vanzeir: “Ze hebben zich in de dagen en weken na het incident stilgehouden. Dat is gebruikelijk in de VS als het delicaat wordt: niemand wil verkeerde interpretaties en reacties uitlokken. In Europa zou een club misschien sneller de speler verdedigen, hier ligt dat moeilijker. Dus stond ik er alleen voor. Daarom ook ben ik even naar België teruggekeerd. Ik wilde mijn verhaal doen, ver weg van New York, om geen olie op het vuur te gooien. En ook omdat ik nuance miste in de berichtgeving in België: het stoorde me dat ik als een racist werd afgeschilderd. Ik heb zo vaak voor jullie camera’s gestaan, dacht ik, jullie kennen me toch? Vrienden en familie werden lastiggevallen met vragen en zagen ervan af. Ook voor hen wilde ik de rust doen terugkeren.”

Wat precies wilde je rechtzetten?

“Dat ik het n-woord zou hebben uitgesproken tegen een speler van het andere team. Dat klopt niet. Ik heb ‘Monkey!’ gezegd, wij zouden dat vertalen als ‘clown’ of ‘idioot’. En op de televisiebeelden zie je ook duidelijk dat ik me niet tot iemand richt, maar tegen mezelf loop te grommen. Ik was het niet eens met een beslissing van de ref, en toen is dat woord me ontglipt. De scheids had het niet gehoord, maar die ene speler dus wel. En omdat hij zich aangesproken voelde, zijn de poppen aan het dansen gegaan.”

Die gaf achteraf toe dat het niet tegen hem persoonlijk was gezegd. Anders was hij van het veld gestapt, zei hij.

(knikt) “Dat zei hij meteen na de match in een interview. Als ik het tegen hem persoonlijk gezegd zou hebben, dan was het een zwaar racistische aanval geweest. Maar dat was het dus niet, en dat heb ik hem op het veld ook duidelijk proberen te maken. Hij geloofde me: hij zag hoe verbaasd en geschrokken ik was van de reacties.”

Vreemd dat je dan toch voor zes wedstrijden geschorst werd.

“In de Major League Soccer (MLS, red.) heerst een absolute nultolerantie voor racisme en elke andere vorm van discriminatie. Als ik in hun ogen werkelijk iets racistisch had gezegd, dan hadden ze me een jaar kunnen schorsen, of zelfs mijn contract kunnen laten ontbinden. Zes weken is, in het licht van alle commotie, een minimale straf. Terugkrabbelen konden ze niet meer door alle heisa, maar ze hebben wel ingezien dat mijn verhaal steek hield en er begrip voor opgebracht. Anders had ik dit jaar niet meer gevoetbald.”

Bij je straf horen ook vormingssessies en een hersteltraject.

“Dat traject heeft de MLS me aangeboden. Hun stichting Black Players for Change heeft het samen met de Red Bulls uitgestippeld. Ik weet nu waar racisme vandaan komt, waarom het zo gevoelig ligt, en wat het verband is met de ontstaansgeschiedenis van de VS. Sommige spelers zijn opgegroeid met dat verleden. Zo’n woord kan oude wonden openrijten en tot hevige reacties leiden. Ik weet nu ook dat we allemaal blinde vlekken hebben waar we plots tegenaan kunnen lopen. Eigenlijk had ik dat traject bij mijn aankomst al moeten kunnen volgen. Het is een zware periode geweest, maar ik kijk er dankbaar op terug: ik heb de kans gekregen om een land en zijn geschiedenis beter te leren kennen.”

Je Amerikaanse droom leek voorbij vóór die goed en wel begonnen was. Ben je daar bang voor geweest?

“Zeker de eerste dagen: ik had geen flauw benul van wat me boven het hoofd hing. Als ik mijn job erdoor zou verliezen, was het maar zo. En als ze zich niet de moeite hadden getroost om naar mijn versie van het verhaal te luisteren, dan had ik de eer aan mezelf gehouden en was ik naar België teruggekeerd. Dat was het worstcasescenario.”

In een vorig Humo-interview zei je: ‘Als ik me slecht voel, zonder ik me af. Ik hou er niet van dat mensen me komen opbeuren. Vaak kunnen ze niet helpen, hoe goed ze het ook bedoelen.’

“Mijn ouders waren net de dag ervoor aangekomen, ik kon me dus niet afzonderen (lachje). Ze hadden zich hun vakantie vast anders voorgesteld. Omdat we van de MLS geen interviews mochten geven zolang het onderzoek liep, heeft mijn papa de communicatie met het thuisfront op zich genomen. Het vrat enorm aan hem, nog altijd trouwens. Ik ben anders. Uiteraard houdt het me bezig, maar ik weiger het aan mij te laten knagen. Dat lukt aardig.”

Jij tegen de rest van de wereld?

“Zo heb ik altijd in het leven gestaan. Nieuw was het niet, alleen wat extremer dan anders (lachje). Nadat ik mijn verhaal bij Sporza had gedaan, is het wel rustiger geworden. Mijn ploegmaats hebben me snel weer in de armen gesloten en een tweede kans gegeven. Ze kenden me nog niet lang, maar wel genoeg om te weten dat ik niet de jongen ben voor wie ik plots werd versleten. Geleidelijk aan ben ik weer beginnen te trainen. Ondertussen speel ik weer en dat blijft de beste remedie: ik spreek met mijn voeten.”

Heb je ook steun gekregen uit België?

“Zeker. Ik las een interview met Teddy Teuma (aanvoerder van Union, red.), waarin de journalist hem naar het incident vroeg. Hij maakte er niet veel woorden aan vuil: ‘Zo ken ik Dante niet.’ Dat heeft me veel deugd gedaan.”

Bij Union was je twee seizoenen geleden in volle titelstrijd vijf speeldagen geschorst omdat je een tegenstander had geslagen.

“Het etiket van ideale schoonzoon was ik kwijt (grijnst). Ach, ik trek me niet aan wat mensen van me denken. Ik weet wie ik ben, en de mensen die ik liefheb, weten het ook. Je zult weinig negatiefs over mij horen.”

Terwijl je in New York spitsroeden liep, werd je in juni in België veroordeeld voor rijden onder invloed, met je telefoon in de hand.

“We hadden in augustus vorig jaar onze eerste Champions Leaguematch gewonnen, tegen Glasgow Rangers, en we waren dat in het centrum van Leuven (waar de wedstrijd werd gespeeld, red.) gaan vieren. Omdat ik er woon, ben ik ’s nachts te voet, met de fiets aan de hand, naar huis gegaan. De volgende ochtend ben ik op weg naar de training aan de kant gezet. In de krant stond dat ik 0,47 promille geblazen had, maar dat klopt niet: officieel was het 0,36 promille, één eenheid boven de limiet voor een rijverbod van zes uur. Normaal hoef je daarvoor niet voor de rechter te verschijnen, maar ik had de pech dat het gsm-gebruik als verzwarende omstandigheid gold. Als ik na een avondje uit dronken achter het stuur was gekropen, dan had ik het mezelf nooit vergeven. Maar ik besefte niet dat ik de volgende dag nog positief kon blazen. Ik ben vast niet de eerste die nietsvermoedend tegen de lamp loopt.”

Je zoekt graag grenzen op en bent allergisch voor gezag, zei je eerder in Humo.

“Niemand krijgt me klein. Brave jongens raken wellicht niet in zulke netelige situaties verzeild, maar ik heb nooit slechte intenties. Ik daag graag uit en dol weleens met iemand. Soms tik ik de grens aan, soms ga ik erover en word ik gestraft. Zo is het al mijn hele leven. Als kind al was ik een speelvogel, en dat zit nog altijd in mij. Ik zie het als iets positiefs: het heeft me gebracht waar ik nu ben.”

Ben je je onschuld nu kwijt?

“Ik zal grapjes blijven uithalen. Toch in de kleedkamer, dat is mijn comfortzone. Op het veld bijt ik voortaan op mijn tong. In België had ik vaak de neiging om de scheidsrechter uit te schelden en iedereen over me heen te krijgen, maar dat is het me niet meer waard. Voetbal is emotie, maar ik besef nu dat ik die moet kanaliseren. Zeker in een land dat je nog niet goed kent, kun je maar beter op je hoede zijn. Het is een grote les geweest, maar wel een waar ik op een harde manier mee ben geconfronteerd.”

‘Door mijn hersteltraject weet ik nu waar racisme vandaan komt en waarom het zo gevoelig ligt. Een woord kan oude wonden openrijten en tot hevige reacties leiden.’ Beeld Icon Sportswire via Getty Images

GEEN TIJD VERLIEZEN

Hoe gaat het nu met je?

“Stilaan raak ik in het juiste ritme. Bij mijn aankomst kon ik nog geen 90 minuten aan, en toen deed zich dat incident voor. Gezien de weinige minuten die ik heb gespeeld, is drie goals over alle competities heen behoorlijk, maar het moet beter.”

De Red Bulls doen het niet zo goed: ze staan elfde op vijftien in de Eastern Conference.

“We hebben een sputterende start gekend. Scoren was het grote probleem, maar de laatste tijd gaat het beter. Nu nog in de flow raken en we zijn vertrokken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Thuis kunnen we van iedereen winnen, maar op verplaatsing is het een pak moeilijker door de lange vluchten en de uurverschillen. Dan ben je toch in het nadeel. Zo is het ook niet vanzelfsprekend om een reeksje neer te zetten. Bovendien volstaat een plaats bij de eerste negen voor de play-offs (samen met de eerste negen ploegen uit de Western Conference, red.). Daardoor is de druk tijdens de reguliere competitie minder groot.”

Waarom heb je voor de MLS gekozen?

“Voor het avontuur. Een stap hogerop in België had ook gekund, maar ik wilde me liever in een andere competitie bewijzen. De MLS was lang een vrij onbekende competitie, maar de laatste jaren is de belangstelling ervoor toegenomen. Toen de Red Bulls vorige zomer aanklopten – ze brachten zelfs een bod uit – was het moment nog niet rijp. We hadden met Union net Europees voetbal afgedwongen. Dat wilde ik nog meemaken. Met de club was ook afgesproken dat ze iedereen bij elkaar zouden houden.”

Kon je niet naar een grotere Europese competitie?

“Die interesse is er geweest, maar nooit zo concreet als die van de Red Bulls. Ik kan mijn makelaar wel de markt op sturen, maar ik heb liever dat een club naar mij komt. Ik moet voelen dat ze oprecht in me geloven.”

Sportief lijkt de MLS geen stap hogerop.

“Het is wel de snelst groeiende competitie, en een die me op het lijf geschreven is. De nadruk ligt op aanvallen, drie of vier goals per match zijn geen uitzondering. Ook de Red Bulls huldigen de filosofie van snel en aantrekkelijk voetbal, met veel druk en schwung. Het niveau is nog niet te vergelijken met dat in Europa, dat weet ik ook wel. Maar als ik naar een middenmoter in een grote competitie was gegaan, bestond de kans dat ik op de bank verzeilde. Dan was ik een jaar kwijt. Hoeveel spelers zijn er niet van wie je achteraf niets meer hoort? Nu spéél ik, leer ik bij en word ik beter.”

Dante met zijn zus Luna, die bij Genk Ladies voetbalt. Beeld rv

Deniz Undav, je spitsbroeder bij Union, heeft nog maar weinig plezier beleefd aan zijn transfer naar Brighton.

“Ik ben blij dat hij naar het einde toe meer speelminuten kreeg en toch enkele goals kon scoren. Dat zal hem deugd doen. Undav is van een ander kaliber dan ik: hij heeft alles om het in de Premier League te maken. Maar in zijn plaats zou ik mijn kas opgevreten hebben. Dat risico heb ik niet willen nemen.

“De Red Bulls stelden me ook een loon voor waartegen ik niet nee kon zeggen. Geld is belangrijk, al zal het nooit mijn belangrijkste drijfveer zijn. Ik zou er nooit over nadenken om in Saudi-Arabië te spelen, zelfs al gooien ze met miljoenen. Het zegt me niets om in een vreemd land, in een competitie waarover we amper iets weten, puur voor het geld te gaan voetballen. Daar word ik niet gelukkig van.

“Ook mijn verleden speelde in mijn achterhoofd: ik heb al twee zware knieblessures achter de rug. Als ik tot mijn 30ste op het hoogste niveau kan voetballen, zal ik tevreden zijn. Ik heb dus geen tijd meer te verliezen: de kansen die zich aandienen, moet ik grijpen. Wie zou niet bezwijken als hij ‘Amerika’ en ‘New York’ hoort? Behalve voetballer ben ik ook een mens, en die haalt zijn hartje op in New York.”

Was je uitgekeken op België?

“Dat zal ik nooit zijn: mijn vrienden en familie wonen er. Het moment was gewoon ideaal: ik ben alleen, ik heb geen verantwoordelijkheden, ik hoef met niemand rekening te houden. Dan spring ik graag in het diepe.”

Amerika oefent op veel mensen een grote aantrekkingskracht uit. Ook op jou?

“Ik ben opgegroeid met Amerikaanse series en films. Ken je High School Musical, over jongvolwassenen die hun studie combineren met basketbal? Zo’n high school waar jonge mensen als een familie samenleven en iedereen sport, heeft me altijd gefascineerd.”

Zou je er na je carrière kunnen aarden?

“Zover kijk ik niet vooruit, ik leef van dag tot dag. Maar zeg nooit nooit: misschien leer ik de liefde van mijn leven kennen en word ik een echte Amerikaan (lacht).”

Je had pas een relatiebreuk achter de rug. Heeft dat je ook tot de grote oversteek geïnspireerd?

“Daar laat ik mijn keuzes niet van afhangen. Die breuk zat eraan te komen, het was niet de ideale match.

“Ik ben niet op zoek: ik kan makkelijk alleen zijn. Iedere maand krijg ik bezoek: ofwel komen mijn ouders, of wel mijn vrienden. Ik verveel me niet, maar ik hoef niet altijd mensen om me heen te hebben.”

Waar precies woon je?

“Aan de overkant van de Hudson, in Jersey City. Met de ferry sta ik op 15 minuutjes in New York. Vanuit mijn flat heb ik een mooi uitzicht op het Vrijheidsbeeld en de stad. Central Park, de Empire State Building, het 9/11 Memorial & Museum heb ik al allemaal bezocht. Meestal met vrienden of familie, want in mijn eentje trek ik er niet zo vaak op uit: ik hou niet van grote drukte. En New York ís druk. Dag en nacht leeft het er, de tijd staat er nooit stil.”

Wat aan de American way of life bevalt je het meest?

“Het hangt ervan af hoe je het definieert. Live fast, die young – zoiets? (Denkt na) Wat me het minst bevalt, kan ik je wel al vertellen: het eten. De restaurants zijn goed, maar voor een simpele lunch ben je veroordeeld tot een fastfoodtent. Dat zijn we in België niet gewend.”

‘Je kunt je afvragen of ik die penalty tegen Club Brugge had moeten trappen, vorig jaar in de play-offs. Pas later bleek hoe belangrijk die was. Dat spookt soms nog door mijn hoofd, maar ik kan het dan meteen afblokken.’ Beeld Photo News

Je vindt jezelf geen absolute topspeler, maar als je door het voetbal in New York kunt wonen, heb je het niet slecht gedaan.

(lachje) “Ik ben op dit moment niet de topvoetballer die in aanmerking komt voor een van de vijf grote Europese competities. Maar tien jaar geleden geloofde ik ook niet dat ik profvoetballer zou worden. Zolang je hard werkt en je je kansen grijpt, gaan er deuren open. Ik heb nog altijd de ambitie om me in Europa met de besten te meten.”

Veel voorbeelden van spelers voor wie de MLS een springplank naar de Europese top is geweest, zijn er niet.

“Misschien word ik een van de eersten (lacht). Dat Messi en Busquets – spelers van een andere leeftijd en een ander niveau, dat weet ik wel – de stap zetten, zal het kampioenschap ongetwijfeld een boost geven. Anderen zullen volgen en het niveau verder opkrikken. Bovendien spelen steeds meer Amerikaanse jongens in Europa: dat wil zeggen dat het peil sowieso al hoger is dan vroeger.

“Ik wil jonge voetballers laten zien dat Amerika een goede stap kan zijn om toch een mooie carrière uit te bouwen als het in Europa niet lukt.”

Red Bull is ook de eigenaar van Leipzig en Salzburg. Is New York de kortste weg naar de Bundesliga?

“De Red Bull Family bestaat, maar New York is een zelfstandige club. Nu, ik zit in hun portfolio en wie weet opent dat in de toekomst deuren. Stel dat Salzburg mijn type speler nodig heeft, dan hoeven ze niet de markt op, maar kunnen ze me bij een van de zusterclubs ophalen. Maar afspraken zijn er niet gemaakt.”

Had je niet even met Salzburg meegetraind?

(knikt) “Terwijl ik op mijn visum wachtte, heb ik daar gerevalideerd van een lichte blessure. Ik heb een paar keer met de twééde ploeg van Salzburg getraind (lachje).”

PIJNLIJKE PENALTY

Heb je gevolgd hoe het Union nog is vergaan?

“Je kunt hier geen wedstrijden streamen, maar met een illegaal zendertje is het me toch gelukt. Heel straf wat ze gepresteerd hebben, straffer nog dan het seizoen ervoor. Het Europese parcours was fenomenaal, en tot de laatste minuut lag de titel binnen handbereik. Heel jammer van die domme tegengoals.”

Vond je het pijnlijker dan de gemiste titel van vorig jaar?

“Toen gaven we het op het laatst weg nadat we een heel seizoen aan de leiding hadden gestaan. Nu hebben ze achtervolgd en konden ze een ander de titel afsnoepen. Dat hebben ze nagelaten. Daarom doet het meer pijn, denk ik. Vorig jaar voelde je het aankomen door het verval, nu konden ze de titel bijna rúíken.”

Had jij Union de titel kunnen bezorgen, als je was gebleven?

“Vorig jaar is het me ook niet gelukt, hè (lachje). Je kunt erover blijven piekeren, maar ik ga niet afdingen op hun prestaties door te beweren dat het met mij anders gelopen zou zijn. Ik zou niet zo’n grote impact gehad hebben.”

Dacht je dat de titel buiten bereik was toen je in februari besloot te vertrekken?

(schudt het hoofd) “Het lijkt alsof ik gegokt heb, maar dat was het niet. Ik hoefde niet per se weg, maar de MLS start in de winter. Als ik een nieuwe uitdaging aanga, wil ik dat niet halfweg een kampioenschap doen. Als ik naar een club in Europa was gegaan, had ik tot de zomer gewacht.

“In februari kon het nog alle kanten op met Union. Maar stel dat we er in Europa snel uit hadden gelegen en een paar nederlagen hadden geleden in de competitie, zou het dan nog zo’n mooi einde geweest zijn? In dat geval had ik een mooie kans laten schieten, en waarvoor? Met mijn keuze heb ik mijn toekomst veilig willen stellen.”

Je hebt Union vorig jaar niet aan de titel kunnen helpen. Kwam dat door je gemiste penalty tegen Club Brugge in de play-offs? Of door je schorsing op het eind van de reguliere competitie?

“Beide, het ene was het gevolg van het andere. Die schorsing heeft een grote impact gehad op mijn prestaties en op die van de ploeg. We lieten tijdens mijn afwezigheid enkele puntjes liggen, en na mijn terugkeer liep ik door een gebrek aan ritme een buikspierblessure op. Tijdens de play-offs heb ik elke wedstrijd met een inspuiting gespeeld. Eigenlijk was ik niet 100 procent fit. Je kunt je afvragen: had ik die penalty dan wel moeten trappen? Maar ik had pas gescoord tegen Anderlecht, en die buikspier hinderde me vooral na de matchen. Dus heb ik mijn verantwoordelijkheid opgenomen. Pas later is gebleken hoe belangrijk dat moment was.”

Spookt die penalty nog door je hoofd?

“Soms, ja. Maar dan blok ik dat meteen af.”

Hoor je nog iemand van Union?

“Senne Lynen, Siebe Van der Heyden en Viktor Boone – het kliekje Vlamingen, zeg maar. Van hen hoor ik elke week wel iemand. Laatst kreeg ik ook een berichtje van Philippe Bormans en Chris O’Loughlin (de CEO en de sportief directeur van Union, red.).”

Was je relatie met hen niet verzuurd?

(knikt) “Het zijn erg moeilijke onderhandelingen geweest. Dat het zo hard werd gespeeld, had ik nooit eerder meegemaakt. Chris probeerde wel te zalven en het gesprek gaande te houden. Philippe is harder: als het moet, schuift hij alle sentiment aan de kant. Uiteindelijk heeft iedereen water bij de wijn gedaan. Dat we elkaar weer berichtjes kunnen sturen, betekent dat het vergeten en vergeven is.

“Van Alex Muzio (de voorzitter, red.) heb ik niets meer gehoord. Dat zit me niet lekker, want met hem had ik een uitstekende band. Ondanks zijn status stelde hij zich nederig en open op, we konden goed met elkaar praten. Maar ik koester geen wrok. Ik heb bij Union de tijd van mijn leven beleefd. Daar ben ik iedereen eeuwig dankbaar voor.”

‘Eind augustus spelen we tegen Inter Miami. Misschien vindt Lionel Messi het wel een grote eer dat hij tegen Dante Vanzeir mag spelen (lacht).’ Beeld Getty Images

Wat is je mooiste herinnering?

“Het is er meer dan één. Ik werd tot topschutter en beste speler van 1B uitgeroepen, mijn eerste individuele prijs. Daarna stonden we een heel seizoen lang op de eerste plaats en werd ik opgeroepen voor de nationale ploeg. En ten slotte kon ik debuteren in de Champions League én scoren.”

Het is bij één cap voor de Rode Duivels gebleven: in november 2021 viel je in tegen Wales.

“Het ging zo snel. Dat ik werd opgeroepen, was al een verrassing. Wie had durven te denken dat ik ook zou spelen? Tijdens mijn schorsing ben ik nog een keer opgeroepen. Daaruit bleek grote waardering voor mijn harde werk.”

Heb je al contact gehad met Domenico Tedesco?

“Zo’n belangrijke speler ben ik nu ook weer niet (lacht).”

Heb je de deur naar de nationale ploeg niet achter je dichtgetrokken door voor de MLS te kiezen?

“Die staat nog op een kiertje, denk ik. Ik weet niet of de bondscoach naar de MLS kijkt, maar daar hou ik geen rekening mee. Op dit ogenblik is de nationale ploeg geen hoofddoel: de concurrentie is groot en ik leef van dag tot dag. Doe ik het goed, dan komt de beloning wel vanzelf.”

Van een beloning gesproken: weet je al wanneer jullie het tegen Inter Miami opnemen, de nieuwe ploeg van Lionel Messi?

“Eind augustus. De 26ste, geloof ik. Tja, wat wil je dat ik zeg? Dat is een droom die uitkomt: hoeveel spelers kunnen zeggen dat ze tegen Messi hebben gespeeld? Nog zo’n verhaal dat ik later aan mijn kinderen zal kunnen vertellen. En misschien vindt Messi het wel een grote eer om tegen Dante Vanzeir te mogen spelen (lacht).”

