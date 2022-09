Dankzij Verstappen wordt het saaie Zandvoort weer een groot volksfeest

Zandvoort? Een doodlopende straat tussen de duinen. Toch is de toekomst van de Nederlandse GP voor de komende jaren verzekerd, met dank aan één man: Max Verstappen.

Al sinds gisteren schuiven ze in bosjes aan bij de ingang van het circuit in Zandvoort, hopend op een glimp van de helden. Pik er een vader uit en veel kans dat zijn zoontje Max heet. Een hoogdag wordt het zondag voor F1-minnend Nederland. Verstappen start hier als grote favoriet, bovendien als regerend wereldkampioen.

Omdat het zo’n bijzonder moment wordt liet hij vorige week al een nieuwe helm zien, in de kleuren die zijn vader Jos Verstappen vroeger op het hoofd had. “Om hem te bedanken voor alles wat hij voor mij heeft gedaan.”

Ondertussen stellen ze zich in Zandvoort maar één vraag: kan het nog beter dan vorig jaar? De Nederlandse race van 2021, toen de F1 hier na 36 jaar afwezigheid terugkeerde, staat nu al in het geschiedenisboek als een van de meeste geslaagde grand prixs ooit. Drie dagen heerlijk weer, geen incidenten en vooral: Verstappen die won. De kans is groot dat hij opnieuw zal winnen, af te meten aan de huidige vorm van de Red Bull RB18.

Dansend koningspaar

Logistiek is de uitdaging iets groter. Vorig jaar mochten maximaal 75.000 mensen binnen; één op de drie zitjes bleef verplicht leeg wegens covid. Nu worden er minstens 100.000 in oranje T-shirt verwacht. Per dag.

Verstappen zorgde hier vorig jaar voor een volksfeest, met zelfs het koningspaar dat meedanste, maar aan de koers zelf was weinig te beleven. Het circuit van Zandvoort is voer voor een anderhalf uur lange processie, er is zo goed als geen mogelijkheid om voorbij te steken. Met de nieuwe auto’s weet je echter nooit. De Belgische en vooral de Hongaarse grand prix, waar ze van positie wisselden dat het een lieve lust was, laten het beste verhopen.

Drukte in de box van Verstappen. Beeld Photo News

Zandvoort heeft voorlopig geen last van de grote bazen van de formule 1. Wel blijft de belangenvereniging Rust bij de Kust naar de rechter hollen omdat die formule 1 de natuurlijke biotoop van de rugstreeppad en de zandhagedis komt verstoren, om het al niet te hebben over de geluidsoverlast en de stikstofemissie.

En toch: wordt het voor Francorchamps knokken en zweten om na 2023 op de kalender te blijven, dan zitten de Nederlanders goed. Ze hebben zelfs al het weekend van eind augustus ingenomen vanaf volgend jaar. Het contract met Liberty Media loopt tot eind 2024 en daarna kan Zandvoort een optie voor nog twee jaar lichten.

Helden achterna

Wat ze hier dan meer hebben dan in Francorchamps? Verstappen natuurlijk. Enerzijds is er een hang naar oorden met meer commerciële mogelijkheden, zoals Las Vegas of Miami. Anderzijds volgt de formule 1 altijd zijn helden. In de hoogdagen van Michael Schumacher werd de Duitse grand prix in Hockenheim gereden en vond men de grand prix van Europa uit om nog een koers op de Nürburgring te organiseren. Toen Fernando Alonso regeerde kwam er naast Barcelona plots ook een koers in Valencia, die sneuvelde zodra de Spanjaard niet langer de dans leidde.

Op een thuisvoordeel rekent Verstappen niet. “Waarom zou ik hier sneller zijn? Je probeert gewoon overal uit de auto te halen wat erin zit.”

Sinds gisteren mag de 24-jarige Verstappen zich trouwens Officier in de orde van Oranje-Nassau noemen. Dat is een koninklijke onderscheiding. “Dit is een bijzonder trots moment voor mij en komt heel onverwacht, zo vroeg in mijn carrière.”