Dankzij social coach stijgen renners bij Ineos weer boven zichzelf uit

Laurens De Plus (26) vertelt in het hotel in Maastricht uitgebreid over de goede sfeer in zijn ploeg. “Ik zie enkel lachende gezichten. Logisch, na drie klassieke zeges op rij. Ik heb ook al enkele goede verhalen gehoord van de afterparty na Roubaix”, zegt hij.

Dat feest vond plaats in Sint-Martens-Latem. “Het mocht iets kosten. Het was ook een echte ontlading. In zijn speech zei Dave Brailsford (de teammanager, red.) dat Parijs-Roubaix een wedstrijd is die de koerswereld overstijgt en tot in Amerika bekend is. Hij zei ook dat ze al dertien jaar toewerken naar winst in Roubaix. Het was het monument dat boven aan de bucketlist stond. De beelden van een dolle Brailsford op de piste spreken voor zich. (lacht) Hij heeft de dag nadien zijn vlucht naar huis gemist, denk ik.”

De Plus heeft met QuickStep en Jumbo-Visma al bij twee andere topploegen gereden. De sfeer bij Ineos doet hem denken aan de sfeer van bij QuickStep in het voorjaar van 2017. “We wonnen toen in drie weken Dwars door Vlaanderen, De Panne-Koksijde, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Amstel. Je ziet dat vaak: wanneer een ploeg begint te winnen, gaan ze verder op dat elan. Ook bij ons. Michal Kwiatkowski won de Amstel, een paar dagen later voerde Magnus Sheffield een nummer op en nadien steeg ook Dylan van Baarle boven zichzelf uit.”

De klassieke ploeg van Ineos Grenadiers is al sinds de Omloop samen op pad. Dat creeërt iets, gelooft De Plus. “De ploeg hamert erg op teamspirit. Ze hebben deze winter een social coach aangesteld om de groep hechter te maken. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur.”

Twee speerpunten

Ineos Grenadiers start vandaag in de Waalse Pijl met twee speerpunten: Tom Pidcock en Daniel Martínez. “Ik word helper van het eerste uur”, zegt De Plus. “We zijn ons ervan bewust dat de andere ploegen naar ons zullen kijken om de koers te controleren, gezien onze winning mood.”

Pidcock won dit jaar nog niet. Hij tekende wel al een miljoenencontract van vijf jaar. In hoeverre is hij er deze week op gebrand om zelf iets te winnen in dit voorjaar? De Plus: “Ik heb niet de indruk dat hij daar fel mee bezig is, maar het is wel een feit dat hij een beetje het slachtoffer is van zijn goede prestaties van vorig jaar. De andere ploegen viseren zijn wiel, waar zijn ploegmaats dan van kunnen profiteren. Ik verwacht wel iets van Pidcock deze week, zeker in Luik.”

Sir David Brailsford feliciteert Dylan van Baarle met zijn triomf in Parijs-Roubaix. Beeld BELGA

Zelf wil De Plus zijn plaats veroveren in de A-ploeg van het rondewerk. “Ik ben op de goede weg om die laatste stap te zetten”, zegt hij, “maar ik mag niet te snel gaan. Ik sta nu drie kilo scherper dan tijdens de Ster van Bessèges in februari. Dat voel ik enorm, zeker bergop. Stap voor stap wil ik weer naar mijn topgewicht. Maar ook op dat vlak mag ik me niet voorbijhollen.”

Allicht geen Tour

Tegen juni hoopt hij nog een kilootje te verliezen. “Lukt dat, dan staat er mij een mooie zomer te wachten. Ik sta niet op de longlist voor de Tour, maar in onze ploeg kijken ze naar de renners die op dat moment goed zijn. Zeg dus nooit nooit. Maar ik ga vooral toewerken naar de Vuelta.”

In de tussentijd probeert hij te genieten van de races. “In de Wielerweek Coppi & Bartali kon ik voor het eerst bergop de schifting maken, terwijl ik in de koersen voordien moest passen. Ook in mijn laatste koers, de Brabanste Pijl, ging het goed. Brailsford stuurde nadien een berichtje: ‘Well done.’”

De Plus behaalde er de twaalfde plaats. “Dat is niet belangrijk”, klinkt het. “Het deed vooral deugd om nog eens een finale te rijden. Op de laatste keer Moskesstraat reed ik er zelfs Oliver Naesen af.”