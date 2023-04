Dankzij Kopecky kiezen meer meisjes voor de fiets

Na de tweede plaats in de Amstel Gold Race zat het voorjaar van Lotte Kopecky erop, maar haar koershonger is nog niet gestild. Dit weekend is ze aan de slag in het Canadese Milton voor een wereldbekermanche op de piste. Ze zal er de ploegkoers (morgen) en het omnium (zondag) rijden, op zoek naar punten voor de kwalificatie van de Olympische Spelen in 2024 en nieuwe medailles op haar stilaan straffe erelijst.

Naast een tweede zege in de Ronde van Vlaanderen staan sinds dit voorjaar ook Nokere Koerse en de Omloop op die erelijst. Kopecky is zo de leading lady van het Belgische wielrennen. In de individuele UCI-stand van 2023 staat ze op de vijfde plaats, de Nederlandse Demi Vollering leidt daar. Bij de mannen voert Tadej Pogacar de UCI-ranking aan, voor Wout van Aert en Remco Evenpoel.

Met 67.600 volgers op Instagram moet Kopecky nog een pak onderdoen voor Van Aert (835.000) en Evenepoel (625.000). Ook Greg Van Avermaet (280.000), Jasper Stuyven (93.600), Thibau Nys (93.500), Yves Lampaert (91.500), Tiesj Benoot (84.400), Jasper Philipsen (72.900) en Oliver Naesen (72.900) hebben meer volgers dan zij. Maar Kopecky is wel degelijk een rolmodel en inspiratiebron, zeker in Vlaanderen.

Dat merken ze bij Cycling Vlaanderen. Eind 2019 hadden amper 152 meisjes tot achttien jaar in alle disciplines (weg, veld, BMX, MTB en indoor) een competitievergunning. Drie jaar later, de periode van de doorbraak van Kopecky, is dat aantal verviervoudigd.

Het aantal vergunningen zal aan het einde van dit jaar nog flink hoger liggen, want in de categorie meisjes U17 (15-16 jaar) en meisjes U19 (17-18 jaar) zit het aantal vergunningen midden april al op dezelfde hoogte als in 2022 over een heel jaar. “Wetend dat nog niet alle meisjes hun competitievergunning hebben aangevraagd en het grote instroommoment pas in de zomer valt, zijn dit straffe cijfers”, zegt Anne-Laure Gheerardyn, coördinator vrouwenwielrennen bij Cycling Vlaanderen.

Groei van 14 procent

Niet enkel in absolute cijfers kent het aantal meisjes dat aan competitiewielrennen doet een boost. Ook de verdeling tussen jongens en meisjes verschuift (weliswaar licht). In de categorie tot achttien jaar was eind 2020 amper 6 procent van de competitiejeugd een meisje. Eind 2022 was dat al gestegen naar 10 procent.

Ook bij de vrouwen van achttien jaar en ouder is er een groei merkbaar. In 2021 telde die categorie 238 vergunningen voor de discipline wegwielrennen. In 2022 waren dat al 269 vergunningen, een stijging van 14 procent.

Zijn deze stijgingen allemaal te danken aan Kopecky? Gheerardyn: “Onze eigen campagne Zij Aan Zij zal ook voor een stimulans hebben gezorgd, net als de verhoogde media-aandacht voor vrouwenwielrennen, maar de internationale doorbraak van Kopecky is zeker een stuwende factor. We mogen gerust spreken van een Kopecky-effect.”