Dankzij Dreyers traptechniek creëert Anderlecht weer gevaar

Anders Dreyer maakt indruk sinds zijn komst naar Anderlecht deze winter. Coach Brian Priske en analist Per Frimann, ook Denen, volgen zijn ontwikkeling met argusogen. ‘Hij heeft een fabuleuze linkervoet.’

KDZ en NVE

De gewezen topkeeper Pepe Reina was donderdag kansloos op de zwabberbal van Anders Dreyer. Maar het Dreyer-effect gaat verder dan die ene knal tegen Villarreal. De 24-jarige winger heeft niet lang nodig gehad om zijn stempel te drukken op het aanvalsspel van Anderlecht. De wintertransfer rendeerde meteen.

Na miscasts Bubacarr Sanneh en Mustapha Bundu haalde paars-wit eindelijk nog eens topper binnen uit de Deense Superligaen. Daar fronsten ze de wenkbrauwen toen Anderlecht hem midden januari wegplukte bij FC Midtjylland. Handigheidje van CEO Jesper Fredberg, die als een van de enigen afwist van de clausule in het contract van Dreyer. Zo loopt er nu in het Lotto Park een speler rond met een marktwaarde van 9 miljoen euro, terwijl Anderlecht er iets meer dan 4 miljoen voor heeft betaald.

Titel en beker in Denemarken

“Iedereen wist dat Dreyer opnieuw naar het buitenland zou vertrekken”, zegt Brian Priske. De gewezen Antwerp-coach is intussen aan de slag bij Sparta Praag, maar heeft lang samengewerkt met Dreyer bij FC Midtjylland. “Hij heeft er drie sterke seizoenen op zitten in Denemarken. Hij had een belangrijk aandeel in de titel die we samen behaalden met Midtjylland en na mijn vertrek pakte hij nog de beker. Voor Deense spelers is een tussenstap in België perfect voor hun ontwikkeling.”

Over wat nu precies de grootste kwaliteit is van Dreyer hoeft Priske niet lang na te denken. “Zijn fabuleuze linkervoet”, zegt hij snel. Met dat pareltje tegen Villarreal was Dreyer niet aan zijn proefstuk toe. Herinner u die droge knal in de bovenhoek op Kortrijk. “Als je hem laat aanleggen is hij dodelijk”, vult Priske aan. “Hij scoorde zo ooit een doelpunt op een cruciaal moment voor ons tegen FC Kopenhagen.”

Wie hem van nabij volgt, is Deens analist en gewezen Anderlecht-speler Per Frimann. “Ik herinner me die goal ook”, zegt Frimann. “Hij heeft een geweldige traptechniek, misschien wel de beste van heel Anderlecht.”

Harde werker

Priske roemt Dreyer ook voor zijn arbeid. “Hij voetbalt constant met een hoge intensiteit en zet goed druk. Dat past in het spel dat Anderlecht wil spelen. Wat Dreyer mist aan explosiviteit maakt hij goed met techniek.”

Frimann ziet in Dreyer een intelligente speler, die vooral weet wat hij niet kan. “De snelste speler zal hij nooit worden, maar hij combineert om ruimte te krijgen voor zichzelf. Hij heeft de intuïtie om snel te handelen: waar hij moet afleggen, wanneer hij een één-twee moet spelen, hoe hij moet draaien. Hij heeft geen ruimte nodig om toch gevaarlijk te worden.”

Toch zien Priske en Frimann nog ruimte voor verbetering. “De Belgische competitie is een pak fysieker dan de Deense, daar moet hij nog in groeien”, weet Priske. De statistieken geven hem gelijk. Van de 61 duels die Dreyer betwistte, won hij er maar 26 (42,6 procent). Daarmee presteert Dreyer beduidend minder dan zijn ploegmakkers.

Frimann vraagt tijd. “Power is trainbaar. Het speelt in zijn voordeel dat hij op jonge leeftijd zowel in Engeland (U21 van Brighton, red.) als in Schotland (St Mirren FC, red.) heeft gespeeld.”

Zondag moet Dreyer aan de bak tegen Cercle Brugge. Het goede gevoel na het gelijkspel tegen Villarreal kan in rook opgaan als Anderlecht niet wint.