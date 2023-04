Dankzij de werpklok gaat de conservatieve Major League eindelijk mee met haar tijd

Het moest spannender, spectaculairder en vooral sneller, dus besloten de bazen van de Amerikaanse honkbalcompetitie Major League dit seizoen tot een ongekend grondige renovatie. Met drie nieuwe regels gaat het vaak zo traditionele spel op de schop: een werpklok, verdedigende beperkingen en grotere honken.

De bezoekersaantallen in het Amerikaanse honkbal liepen de afgelopen jaren steevast terug. Veel televisiekijkers hielden het nauwelijks meer een hele wedstrijd vol. En wie naar het stadion ging, vertrok ruim drie uur later met pijn aan de billen naar huis.

De Major League liep vast in drijfzand. Vooral de vrees om de interesse van jonge Amerikanen te verliezen noopte tot aanpassing. “Drie nieuwe regels. Meer actie.” Zo besluit het door acteur Bryan Cranston (Breaking Bad) ingesproken televisiespotje van de competitie, die vorige donderdag aan een nieuw seizoen is begonnen. Op begeleidende beelden vliegen de ballen van de knuppels en duiken spelers gretig naar de honken.

Tests in lagere reeksen

De nieuwe regels werden de afgelopen jaren getest in de lagere minor leagues, de competities waar talenten worden klaargestoomd voor het grote werk. Vooral de werpklok geldt als een ingrijpende verandering. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kregen ook de spelers in de Major League ermee te maken. Competitiebaas Rob Manfred merkte bij zijn eerste wedstrijd waarbij de nieuwe technologie in werking was dat hij tussen de worpen door veel minder tijd had voor zijn gebruikelijke praatjes op de tribune. “Als je nu even niet kijkt, mis je meteen wat”, zei de Amerikaan tegen The New York Times. “Voorheen had je alle tijd.” Manfred klonk tevreden.

Werpers krijgen voortaan vijftien seconden de tijd om hun projectielen af te vuren, en twintig als er een tegenstander op de honken staat. De klokken staan achter de thuisplaat en in het zicht van de slagman. Die moet uiterlijk met nog acht seconden te gaan klaarstaan en naar de werper kijken. Is die te laat met zijn worp, dan betekent dat een wijdbal. Treuzelt de slagman, dan krijgt die automatisch een slag tegen.

Het is even wennen, vooral voor de tragere pitchers. Volgens dataplatform FiveThirthyEight was 20 procent van de werpers vorig seizoen in de problemen geraakt als de klok er toen al was geweest. “Ik wist niet dat ik zo traag was”, zei de Curaçaoënaar Kenley Jansen na een oefenwedstrijd van zijn nieuwe club Boston Red Sox. “Dat is er in de loop der jaren ingeslopen. Ik moet nu terug naar hoe ik vroeger gooide, stukken sneller.” Jansen liet vorige maand het WK honkbal lopen voor de voorbereiding met Boston, onder meer om zich het spelen met de klok eigen te maken.

Kenley Jansen: "Ik moet terug naar hoe ik vroeger gooide, stukken sneller." Beeld Getty Images via AFP

Ook voor slagmannen is de nieuwe realiteit onwennig. Manny Machado van San Diego Padres kreeg in de voorbereiding als eerste speler een automatische slagbal aan zijn broek omdat hij niet op tijd klaarstond. “Het is een grote aanpassing”, zei Machado. “Maar ik sta nu in elk geval in de geschiedenisboeken.”

In de minor league kende de werpklok de afgelopen jaren het gewenste effect: wedstrijden duurden liefst 26 minuten korter. Ook de eerste resultaten in de Major League waren donderdag bemoedigend. De gemiddelde wedstrijd duurde ongeveer 2 uur en 40 minuten, waar dat vorig seizoen nog 3 uur en 6 minuten was. De klok wordt voorlopig, door het gros van de spelers en coaches, met open armen ontvangen.

Honken stelen

Om de vaart er nog meer in te houden, mogen werpers maar maximaal twee keer naar de honken gooien om lopers in het gareel te houden. Daarmee moedigt de competitie tegelijkertijd het stelen van honken aan. Dat spelaspect stond welhaast op de drempel van uitsterven. De data waarmee de sport de afgelopen jaren werd overspoeld, toonden dat een poging tot stelen nauwelijks de moeite waard is.

Daarbij leiden de confrontaties tussen een honkman en een aanstormende honkloper geregeld tot blessures. Dat laatste probeert de Major League dit jaar te voorkomen met grotere honken. De witte vierkanten zijn nu ruim 45 centimeter per zijde groot, die van vorig jaar waren ongeveer 10 centimeter kleiner. Zo werd ook de afstand tussen de honken verkleind. Het sprintje is dus korter.

Ook een derde aanpassing moet tot meer actie op de honken leiden. De zogeheten defensieve shift is nu deels verboden. Op basis van gedetailleerde data positioneerden de binnenvelders zich voorheen aan een bepaalde kant van het veld, omdat het waarschijnlijk was dat de slagman daar zou slaan. Nu moeten ze op hun plek blijven, waardoor de ballen makkelijk tussen de spelers door kunnen zeilen. Het moet het historisch lage slaggemiddelde van de laatste seizoenen opkrikken.

Van alle nieuwtjes springt de werpklok het meest in het oog. Televisiekijkers zien voortaan een klokje in beeld van vijftien (of twintig) naar nul gaan. Supporters van New York Mets gingen al aan de haal met de nieuwe technologie, door bewust verkeerd af te tellen en zo vijandige werpers te verwarren. Klachten over de nieuwe regels zijn vooralsnog opvallend schaars in een sport die niet uitblinkt in innovatie en progressiviteit. De Major League lijkt met succes een make-over door te voeren. Of de belangstelling daarmee ook toeneemt, zal het nieuwe seizoen moeten uitwijzen.