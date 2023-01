‘Danish Dynamite’ Skov Olsen klaar om weer te ontploffen bij Club Brugge

Na een zware periode kwam Andreas Skov Olsen (23) weer aan de oppervlakte bij Club Brugge. Is zijn sterke invalbeurt een voorbode van meer? ‘Hoe we de situatie kunnen omkeren? We moeten ons verenigen als een groep.’

Opeens ging er een siddering door Jan Breydel. Skov Olsen bracht zondagavond meteen vuur bij Club Brugge. Op de bank begonnen tegen Charleroi, gamechanger na de rust. Het lijkt de afsluiter van “een zware maand” voor de Deense winger – zijn eigen woorden. Maak daar gerust een zware periode van.

Skov Olsen begon uitstekend aan het seizoen, maar zakte nadien week na week weg. Hij leek zich niet goed in zijn vel te voelen, en werd door Carl Hoefkens zelfs uit de wedstrijdkern gelaten. Waarna hij een bericht op zijn sociale media zette: “Ik ben niet geblesseerd.”

Het was net na het WK in Qatar. Een ontgoochelend toernooi voor Skov Olsen. Waarin hij een basisplaats kreeg in de openingswedstrijd, maar daarna naar de achtergrond verdween. De hele situatie leek te wegen op de Deen. Bovendien blesseerde hij zich (licht) aan de heup tijdens het WK. Waardoor hij niet helemaal fit terugkwam bij Club Brugge.

Verdedigen?

Maar kijk: een kleine maand later zagen we tegen Charleroi weer flarden van de Skov Olsen die in zijn eerste maanden een uitstekende indruk maakte. Zaterdag is het een jaar geleden dat de flankaanvaller werd aangekondigd bij de landskampioen. “Ready to explode.”

Sindsdien heeft Skov Olsen er mee voor gezorgd dat Club landskampioen werd en dat het zich kwalificeerde voor de achtste finale van de Champions League. Met zijn dribbels, zijn flair, zijn geniale linkervoet. Marc Degryse zei eerder dat de Deen “alles heeft om er op het hoogste internationale niveau te staan”. Om eraan toe te voegen. “Een goede techniek, twee goede voeten. Hij heeft vista, kan afwerken en assists geven.”

Skov Olsen is een flankaanvaller in de puurste zin van het woord. Meeverdedigen staat niet bovenaan op zijn to-dolijstje. Dat is zo bij Club – Simon Mignolet was meer dan eens boos op de Deen –, dat was zo bij Bologna. Daarover zei hij in een interview met Het Laatste Nieuws: “Het voetbal dat we bij Bologna speelden, lag me niet. Ik was meer een rechtsachter dan een wingback – ik moest zó diep meeverdedigen... Ik kon er mijn kwaliteiten gewoonweg niet tonen. Kijk, als je niet in de positie komt om te schieten, of zelfs niet in de box, is het als aanvaller moeilijk om je te onderscheiden. Ik voelde me een doodgewone voetballer. En dat wil ik niet zijn.”

Tatoeage

Dat is hij ook niet. Het staat zelfs getatoeëerd op zijn lichaam. ‘God created you different, be you’. Afgaande op zijn invalbeurt tegen Charleroi is Skov Olsen stilaan weer zichzelf. Hij was scherp, aanwezig én hij scoorde.

Jammer genoeg voor blauw-zwart leverde dat slechts één punt op. “Het is moeilijk te zeggen wat er scheelt”, zei hij zondagavond. “We moeten ons niveau negentig minuten proberen aan te houden. Hoe we de situatie kunnen omkeren? We moeten ons verenigen als een groep. Weer het veld opstappen en plezier maken.”

Zondag aan de Gaverbeek start Skov Olsen in principe in de basiself – Buchanan is geschorst. Bij Zulte Waregem zijn ze gewaarschuwd na zijn 45 minuten van het voorbije weekend. Dat heeft Mbaye Leye ook gezien op Jan Breydel.