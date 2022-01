Dancing Dimi na teleurstellend WK: ‘Ik heb mijn pijlen twee weken niet aangeraakt’

Van den Bergh is teleurgestel: “Ik heb mijn pijltjes twee weken niet aangeraakt. Ik had het bord van de deur moeten halen omdat ik het meenam naar Engeland, maar heb het nog altijd niet teruggehangen”, vertelt hij. “Maar, toeval of niet, ik heb net afgesproken met papa en ga vanmiddag terug beginnen. Een beetje de arm losgooien, weer wat wennen aan het ritme. Me stilaan voorbereiden op de Masters, eind deze maand. De focus weer vooruit. Nieuw jaar, nieuwe moed. Hopelijk kan ik me bij de vloertoernooien weer laten zien. Aan mezelf tonen dat ik kan blijven winnen.”

Winnen deed hij niet op het voorbije WK. Florian Hempel, een voormalig handballer nota bene, verbrijzelde de dromen van ‘The Dreammaker’. Het wrange gevoel waar Van den Bergh nog steeds mee zit, is niet meer dan terecht als we de statistieken van het voorbije WK bekijken. Zo staat Van den Bergh in de top tien van de hoogste gemiddelden (101.78) en werden enkel Jonny Clayton in de achtste finale en Gary Anderson in de halve finale uitgeschakeld met een hoger gemiddelde.

“Ik kan mezelf weinig verwijten. Ik had een paar kleine kansjes, maar dat was dan telkens voor een twaalfdarter. Bij mij gingen de pijlen er niet in, bij hem wel. Dan houdt het snel op. Ik ben met opgeheven hoofd naar huis gegaan, alleen jammer van dat dubbel gevoel, als je ziet dat er anderen met mindere gemiddeldes veel verder doorstootten. Ja, ik was teleurgesteld, heb een traantje gelaten. Het deed pijn. Anderzijds was ik ook snel thuis, was ik bij de eerste kerst van mijn dochtertje. Dat was positief. Ik ben een echte familieman en kon zo mijn zinnen meteen verzetten.”

Tijdens de finale gisteravond zag Van den Bergh zijn maatje, Peter Wright, voor de tweede keer zegevieren.

“Toen het 5-4 stond, dacht ik nochtans dat het voor Smith zou zijn”, besluit hij. “Maar toen moest ik mijn dochtertje eten geven en in bed stoppen, waarna het plots 5-6 stond. Peter nam op sublieme wijze zijn kansen. Ik ben superblij voor hem, al keek ik met neutrale blik naar de finale. We hebben elkaar ondertussen al gehoord. (lacht) ‘The apprentice congratulates the master’, stuurde ik hem. De leerling feliciteert de meester. Hij deed het weer. Superknap.”