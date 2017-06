Dan toch géén historische 16-0 voor Warriors: LeBron en Irving stuwen 'Cavs' naar eerste zege in NBA-finale

De Cavaliers werden in hun Quicken Loans Arena in Ohio zoals zo vaak op sleeptouw genomen door Kyrie Irving, die 40 punten maakte, en LeBron James. 'LBJ' was met 31 punten, 11 assists en 10 rebounds goed voor zijn negende 'triple double' in een NBA-finale, één meer dan de legendarische Magic Johnson met wie hij het record tot dusver deelde.



Bij Golden State scoorde Kevin Durant 35 punten. Stephen Curry kwam niet verder dan 14 punten (en 10 assists).



Voor de Warriors was het na vijftien opeenvolgende zeges pas hun eerste nederlaag in deze play-offs. Het team uit Oakland krijgt maandag een nieuwe kans om de titel te grijpen. Dan spelen Curry en co voor eigen volk in Californië.



De Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors staan voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de NBA-finale. Vorig seizoen pakten de Cavaliers de titel, in 2015 trokken de Warriors aan het langste eind.