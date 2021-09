DAC 1904 klopt zichzelf op de borst: Lamkel Zé gaat naar Slovakije

DAC 1904 is er gerust op: Didier Lamkel Zé (24) zal in Slovakije niet langer een clown, maar wel een topvoetballer zijn. ‘Hij wordt hier de beste speler.’ Antwerp duimt mee.

“Een krachttoer”, noemt DAC 1904 – vicekampioen van Slovakije – de uitleenbeurt van Didier Lamkel Zé. De club was de voorbije dagen op zoek naar offensieve versterking, waarna de Belgische sportief directeur Jan Van Daele – een jurist van opleiding die bij DAC belandde nadat zijn Slovaakse schoonvader de club gekocht had – naar de Bosuil belde: “Hoe zit dat met Didier?”

Bij Antwerp kusten ze hun beide pollekes – eindelijk een club die Lamkel Zé wilde aantrekken, waarna het snel tot een akkoord kwam. DAC 1904 huurt de Kameroener zonder aankoopoptie. Op zich een weinig spectaculaire constructie – de kans is eigenlijk nihil dat Lamkel Zé meer dan één seizoen in Dunajská Streda voetbalt –, maar dat weerhield de geel-blauwen er niet van om zichzelf op de borst te kloppen. “Didier wordt de speler met de hoogste marktwaarde (4,5 miljoen euro) van de competitie”, stond er op de website te lezen – de trots spatte van het scherm. Waarop DLZ: “Ik kan met die druk om.”

Het imago van Lamkel Zé – de fratsen waren in België talrijker dan de flitsen – is ook in Slovakije een thema. “Iedereen stelt me dezelfde vragen”, lacht Van Daele wanneer we hem aan de lijn krijgen. “Maar we verwachten eigenlijk geen problemen. Ach, je moet alles in zijn context zien. Bij jullie lag Didier onder een vergrootglas – Antwerpen is een wereldstad, Antwerp een mediagenieke club –, wat hem het etiket ‘enfant terrible’ opleverde. Hier zal die aandacht er niet zijn. We zitten in een stad van 22.000 inwoners, er is minder pers, hier is weinig tot niks te beleven: Didier kan focussen op het voetbal.”

Volgens Van Daele moet dat volstaan om Lamkel Zé, die hij omschrijft als een “hele rustige, nette, beleefde en respectvolle jongen”, op het rechte pad te houden. Lukt dat, dan heeft DAC 1904 er een enorme aanwinst bij. “In België was hij al bij de beteren. Wel, dan moet dat hier zeker het geval zijn. Didier wordt hier de beste speler. Hij heeft er alle kwaliteiten voor.”

Ook Lamkel Zé zelf denkt te zullen schitteren – we hadden niks anders verwacht. “Ik wil dubbele cijfers qua goals en assists halen. En ik wil met de ploeg absoluut in de top drie eindigen.”

Dat moet in principe een haalbare doelstelling zijn. DAC 1904, dat in de Europese voorrondes al is uitgeschakeld na een dubbele nederlaag tegen Partizan, is uitgegroeid tot een vaste waarde aan de Slovaakse top. Zondag kan de club zijn ambities meteen kracht bijzetten: dan komt concurrent Slovan Bratislava op bezoek. En zal Lamkel Zé wellicht debuteren.

Voor Antwerp zou het trouwens een opsteker zijn mocht Lamkel Zé het goed doen, dan kan het de speler volgende zomer mogelijk toch nog ten gelde maken. Een terugkeer naar de Great Old is in principe uitgesloten – op Antwerp zijn bestuur en ploegmaats uitgekeken op DLZ. “Dit moet een win-win worden voor alle partijen”, benadrukt Van Daele. “Didier zal voor schwung zorgen.”

Lamkel Zé kennende is dat laatste iets waar niet aan getwijfeld moet worden.