Daar is de eerste Belgische medaille: Wout van Aert pakt zilver in olympische wegrit

De traditionele vroege vlucht werd gevormd door de Azeri Elchin Asadov, de Venezolaan Orluis Aular, de Burkinees Paul Daumont, de Zuid-Afrikaan Nicholas Dlamini, de Roemeen Eduard Grosu, de Tsjech Michael Kukrle, de Slovaak Juraj Sagan en de Griek Polychronis Tzortzakis. Hun voorsprong bedroeg maximaal iets meer dan twintig minuten. Onder meer dankzij het kopwerk van Greg Van Avermaet hield het peloton de achterstand binnen de perken.

Van Avermaet kneep op 53 km van de aankomst de remmen dicht. Tiesj Benoot en Mauri Vansevenant leidden de troepen op de steile Mikuni Pass, maar de Belgen hadden geen reactie op de aanval van Tourwinnaar Pogacar. Enkel de Amerikaan Brandon McNulty en de Canadees Michael Woods konden mee met de Sloveen. Wout van Aert beperkte in de achtergrond de schade en maakte in het slot van de klim de oversteek naar voren.

McNulty en Carapaz gingen op 25 km van de aankomst in de aanval en namen snel een halve minuut. Er werd te lang geaarzeld in de achtergrond. Carapaz, de nummer drie van de voorbije Tour, liet McNulty op 5 km van de aankomst in de steek en reed solo naar de olympische titel. In de achtergrond werd de Amerikaan nog gegrepen. Van Aert veroverde in de sprint van de achtervolgende groep zilver. Hij hield heel nipt Pogacar af. De Nederlander Bauke Mollema werd vierde, Woods pakte de vijfde plaats.

Carapaz is de opvolger van Greg Van Avermaet als olympisch kampioen. Onze landgenoot pakte vijf jaar geleden in Rio goud.