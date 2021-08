D’hoore en Kopecky vallen in ploegkoers: ‘Hiervoor zijn we niet naar Tokio gekomen’

Zonde, uiteraard. Maar je kon ook niet om de vaststelling heen dat het van bij het startschot kreunen en harken was onder het moordend tempo van Laura Kenny en Katie Archibald. De Britse fenomenen trokken het goud al in de eerste veertig rondjes naar zich toe en maakten er voor de rest een stevige trainingsrit van.

Kopecky: “Ik keek op een bepaald moment even op het scorebord en zag dat ze al meer dan twintig punten telden. Wij: nul. Indrukwekkend.”

België holde al vroeg achter de feiten aan. Volgens plan, klonk het. “Ja, we wisten dat we het eerste deel van de race zouden moeten ondergaan, omdat we een kleinere versnelling draaiden dan de concurrentie. Doen we dat niet, dan rijden we ons kapot. Simpel”, stelde D’hoore nuchter. “Bedoeling was om in de tweede helft goed in de koers te geraken en volop mee te doen. Maar daar zijn we nooit toe gekomen.”

Op zeventig ronden van het einde daverde de Izu Velodrome plots op zijn grondvesten. “Wild viel bij de aflossing”, zag D’hoore. “Lotte zat er net achter. Ze kon er weinig aan doen.”

Dat ze enorm was geschrokken, zei Kopecky. “Maar op dat moment was er niets verloren. Ik gaf de moed nog niet op.”

Schaafwonden

Maar niet veel later viel D’hoore, die wel mea culpa sloeg. “Ik kwam te traag in bij de aflossing, waardoor we elkaar onderuit trokken. Mag niet gebeuren. Maar ja, het gebeurde toch.”

Met die schaafwonden wachten enkele moeilijke nachten. Kopecky klaagde ook over pijnlijke ribben. “Ik kwam ook op mijn hoofd terecht, maar dat is oké.” D’hoore had wat last van hoofdpijn en duizeligheid. “Maar de mentale schade is veel groter. Alles sloeg gewoon tegen, terwijl we hier zo hard voor hebben gewerkt. Hiervoor zijn we niet naar Tokio gekomen. Dit is een zware teleurstelling.”

De olympische ploegkoers was meteen het allerlaatste piste-optreden ooit van D’hoore. Op de weg rijdt ze nog het WK in Vlaanderen en de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix, waar ze een succesvolle profcarrière van veertien jaar zal afsluiten. “Ik kijk er zeker nog naar uit. Maar kan er nu nog even niet aan denken. Eerst deze bittere pil doorslikken.”