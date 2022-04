Cyriel Dessers, de spits die zogezegd van alles mist maar altijd scoort

Geen Feyenoorder scoorde in een seizoen meer Europese doelpunten dan Cyriel Dessers. Tien treffers telt hij nu, waarvan twee in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. Daarmee heeft spits de laatste twijfelaars over de streep getrokken.

Hij heeft de traptechniek noch de lengte van Pierre van Hooijdonk, ontbeert de brute kracht van Dirk Kuijt, alsmede de kopkwaliteiten van Peter Houtman, de dribbel van Harry Bild, de snelheid van Ove Kindvall en Cor van der Gijp en het gave balgevoel van Robin van Persie. Cyriel Dessers (27) bijschrijven in het korte rijtje illustere Feyenoord-spitsen zullen er weinig hebben gedaan afgelopen zomer toen de goedlachse Belg, die het eerder niet redde bij FC Utrecht, overkwam op huurbasis van KRC Genk. Of zoals oud-aanvoerder en -trainer Rinus Israël het omschrijft: “Dan had men gezegd dat je niet goed bij je hoofd was.”

Toch was het donderdagavond wéér Dessers die in de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League thuis tegen Olympique Marseille met twee treffers het resultaat (3-2) gunstig beïnvloedde. Het waren geen goals van wereldklasse. Het eerste doelpunt dankte hij aan een fenomenaal hakje van Luis Sinisterra, die even later ook zou scoren, het tweede aan een te korte terugspeelbal van Olympique-verdediger Duje Caleta-Car.

Maar Dessers stond tweemaal op de juiste plek en handelde tweemaal bekwaam. Zoals hij al acht keer eerder deed dit Conference League-seizoen. Nooit scoorde een Feyenoorder in één seizoen vaker in Europa dan Dessers, die ook het topschuttersklassement van de Conference League leidt.

De huurling is de hoofdrolspeler van Feyenoords misschien wel meest bijzondere Europese reis die op 22 juni begon en inmiddels al zeventien wedstrijden beslaat. De achttiende is volgende week donderdag in Marseille, de eventuele negentiende op 25 mei in finalestad Tirana. Opvallend: geen doelpunt van Dessers viel in de voorronden en bijna altijd waren zijn treffers van invloed op het resultaat.

Lang tweede keus

De eenmalige international van Nigeria was niet fit toen hij te elfder ure werd gehuurd van Genk, althans niet naar de maatstaven van coach Arne Slot, die lang de voorkeur gaf aan Bryan Linssen, een 31-jarige linksbuiten die een moeizaam seizoen achter de rug had. Israël: “Spits zijn bij Feyenoord is gigantisch moeilijk. Je krijgt niet superveel ballen en men verwacht dat je ze er allemaal inknalt. Dat is altijd zo geweest.”

Hij zag er veel voorbijkomen bij Feyenoord, de inmiddels tachtigjarige Europa Cup I-winnaar Israël. Testte ze vaak hoogstpersoonlijk op de training. “Konden ze tegen een stootje? Dat wilde je weten. Een Feyenoord-spits moet stevig in zijn schoenen staan. Letterlijk en figuurlijk.”

Vreugde bij Feyenoord na een doelpunt tegen Olympique Marseille. Beeld ANP

Wat is dan de kracht van Dessers, de spits zonder één uitgesproken specialiteit? “Hij heeft van alles wat, is erg compleet”, vindt FC Groningen-verdediger Bart van Hintum, die tweemaal tegen hem speelde dit seizoen. “Hij staat op de juiste momenten op de juiste plek, dat kun je niet leren. Met zo’n type in de buurt moet je als verdediger nooit denken: die bal zal daar wel niet vallen.”

Sparta-verdediger Bart Vriends: “Je ziet het er niet aan, maar hij is verdekt snel en verdomd sterk. Daar vergis je je in.”

Zijn techniek is uitermate functioneel, zijn vader hamerde erop dat hij werkte aan zijn tweebenigheid. Maar Dessers maakte ook fraaie doelpunten, bijvoorbeeld op bezoek bij Slavia Praag in de poulefase. Toch kan Israël zich voorstellen dat de verdedigers van Olympique hem hebben onderschat. “Je schrikt er niet van als je hem ziet. Hij lacht ook veel na doelpunten en in interviews.”

Goal per 58 minuten

Zes doelpunten maakte Dessers pas in de Eredivisie terwijl hij daar 256 minuten minder op het veld stond dan in de Conference League (582 minuten in totaal; gemiddeld maakt hij dus een doelpunt per 58 minuten). Van Hintum: “In Nederland heeft hij natuurlijk best een reputatie opgebouwd, hij was al topscorer bij Heracles en wij zien hier live al die Europese wedstrijden. Feyenoord is in de Eredivisie een topclub, dan ga je net wat harder de duels aan, ben je net wat scherper.”

Dessers wijst graag op de kracht van De Kuip op Europese avonden. Waar menig voorganger bezweek onder de druk van tienduizenden smachtende blikken en schreeuwende kelen, het vuurwerk, de spandoeken en de technomuziek, daar excelleert hij juist.

Als jongetje van zeven keek hij op tv al met open mond naar de UEFA Cup-finale tussen Feyenoord en Borussia Dortmund, vertelde hij eerder aan de NOS. Tijdens de vakantie ging hij al eens langs het Stade Vélodrome, de heksenketel van Olympique. “Als je het veld oploopt, dat stadion, die fans, zulke Europese avonden, wie wil dat nu niet?”