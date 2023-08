Nieuws WK atletiek

Cynthia Bolingo haalt vijfde plaats in finale van 400 meter

Cynthia Bolingo. Beeld Photo News

Cynthia Bolingo is als vijfde geëindigd in de finale van de 400 meter op het WK atletiek in Boedapest. Ze liep de afstand in 50.33 seconden. Het was de eerste keer sinds Kim Gevaert in 2007 dat er nog een Belgische atlete de finale van een individueel loopnummer op een WK haalde. De Dominicaanse Marileidy Paulino won de race.