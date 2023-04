Cuypers bloeit op zijn 26ste helemaal open bij Gent: ‘Al bij de jeugd scoorde hij blindelings’

Wie goed zoekt, vindt online nog een schoolwerk van de toen vijftienjarige Hugo Cuypers. De student Latijn moest zichzelf voorstellen. “Voetbal is mijn leven”, schreef hij. Met foto’s van zichzelf en een YouTube-video van Fernando Torres, zijn idool.

Vandaag is Cuypers (26) een idool voor veel jonge AA Gent-fans. Met achttien doelpunten is hij de topschutter in de Belgische competitie. Noem de Luikenaar, die in Tongeren schoolging, gerust een laatbloeier. Op elk moment in zijn carrière is hij rustig gebracht.

Toen Racing Genk en STVV op zijn achtste aanklopten, wimpelen zijn ouders de interesse af. “Te vroeg. Hugo gaat nu nog niet vier keer per week trainen.” Pas toen hij twaalf jaar was, zette hij een stapje hogerop naar derdeklasser Excelsior Veldwezelt. En de jonge Cuypers stak er met kop en schouders bovenuit.

“Hij was te goed voor ons”, zegt Patrick Vroonen, gewezen jeugdcoördinator. “Hugo maakte het verschil met zijn snelheid en kracht. Toen al scoorde hij vlot, dat ging over tientallen goals per seizoen. Hij was de beste van de ploeg, het speerpunt, maar hij gedroeg er zich niet naar. Hugo bleef bescheiden. Op zijn tweejaarlijkse evaluatie stond: kracht, snelheid en scorend vermogen, technisch kon het beter. Zonder morren investeerde hij daarin. En zie nu: topschutter in 1A. Zijn verhaal moet jonge voetballertjes inspireren.”

Geen tafelspringer

Naast het veld was Cuypers nooit een grote speelvogel of tafelspringer. De focus lag altijd op presteren, beter worden.

“Hugo was een trainingsbeest. Daarom waren we zo close.” Toproeier Ward Lemmelijn fleurt helemaal op als we vragen naar Cuypers. “We speelden twee jaar in de jeugd van Visé. Ik was de assistkoning, hij de topscorer. Hugo had wat last van blessures, maar als hij fit was, schoot hij de ballen blindelings binnen. Ik vraag me nog altijd af hoe hij dat deed. Instinct, zeker?

“Je kon lachen met Hugo, maar de clown van de ploeg was hij niet. Eigenlijk was hij de serieuze. Hij pushte de hele ploeg naar een hoger niveau. Ik hoor dat Hugo een modelprof is. Wel, dat is exact hoe hij in de jeugd ook al was. Ik herinner me dat het eens fel had gesneeuwd. Niemand wilde trainen ‘want die koude pakt op je longen’. Dat vond Hugo bullshit. Wij zijn dan maar beginnen te trainen in de sneeuw.”

Prof bij Standard

Cuypers was al zeventien toen hij bij een profclub tekende, Standard de Liège. “Ik had het moeilijk. Niet met het voetbal, wel dat het ieder voor zich was. Van echte vriendschap was geen sprake meer”, zei hij daarover. Toch deed hij het goed. Zijn statistieken na één seizoen U19: 31 goals en 13 assists. Het leverde hem een profcontract op. Verder dan één wedstrijd in play-off 2 kwam hij echter niet bij Standard.

Via Seraing ging het naar Ergotelis, een Griekse tweedeklasser in handen van Lierse-eigenaar Maged Samy. Hij verdiende nog geen 2.500 euro per maand, maar werd wel topschutter. Na een transferdispuut bleef hij een jaar aan de kant. “Dat heeft me mentaal sterker gemaakt”, zegt Cuypers.

De dorpsjongen vond zijn weg. Via Olympiakos en KV Mechelen ging het naar AA Gent. Het speerpunt van Veldwezelt is nu topscorer in de Belgische eerste klasse.