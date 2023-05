Cultuuromslag bij PSG: gedaan met de privileges van overbetaalde vedettes

Lionel Messi die zonder toestemming naar Saudi-Arabië vliegt. Fans die het huis van Neymar belagen en het ontslag van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi eisen. De eliteclub PSG wankelt. Is dit, zoals de Franse sportkrant L’Équipe aankondigt, het einde van een tijdperk?

Bivakmutsen in blauw en rood, opgestoken middelvingers en Bengaals vuur voor de gesloten viploges. Tussen tientallen schofferende en soms ronduit racistische spanddoeken vatte er een de boodschap van de ultra’s nog beleefd samen: “PSG, wie ben jij? Waar ga je naartoe? Hoor je mij?”

De onvrede gaat dieper dan de zoveelste uitschakeling in de Champions League. Fans roepen om het ontslag van Lionel Messi, die zonder toelating naar Saudi-Arabië is gevlogen voor een promotrip. Ze verzamelden zelfs aan de villa van Neymar om zijn vertrek af te dwingen.

De club noemt de acties in een kort statement onaanvaardbaar en verhoogt de beveiliging rond het trainingscomplex en de huizen van Neymar, Messi en hun teamgenoot Marco Verratti. “Hoe groot de meningsverschillen ook zijn, niets kan dergelijke daden rechtvaardigen.” Het is duidelijk dat het sluimerende vuur stilaan een uitslaande brand is geworden.

Hoe duurder, hoe beter

PSG is dankzij het financiële infuus van de Qatari uitgegroeid tot een van de grootste sportmerken ter wereld. Alleen is de club onderweg elke voeling met de realiteit kwijtgeraakt. Het is een eliteclub, in alle betekenissen van het woord. Paris Saint-Germain staat voor glamour. Alleen het duurste is goed genoeg.

Neymar kwam voor 222 miljoen euro. Messi’s basisloon is 25 miljoen per jaar, met nog eens 5 miljoen aan bonussen. Kylian Mbappé tekende vorige lente een contractverlenging voor twee jaar, met optie op een extra seizoen. In ruil krijgt hij 72 miljoen brutosalaris per jaar. Zijn tekenpremie bedroeg 180 miljoen. Na zijn eerste seizoen kreeg hij nog een getrouwheidspremie van 70 miljoen. Blijft hij na dit seizoen, dan wordt dat 80 miljoen. Licht hij de optie voor het derde seizoen, krijgt hij nog eens 90 miljoen.

De resultaten op het veld zijn niet navenant. PSG domineert de Franse competitie, maar botst in de Champions League tegen zijn plafond. De harde kern, die al voor de komst van de Qatari hun ziel aan de club hadden verbonden, ergert zich al jaren aan het beleid. Het gedrag van de overbetaalde sterren, de hoge ticketprijzen en het sportieve wanbeleid voedt een kleine volksrevolte.

Niet voor niets titelde de Franse sportkrant L’Équipe: ‘La fin d’une ère’ (het einde van een tijdperk). PSG zoals we het kennen, zal niet blijven bestaan. Symbolisch keerpunt is de schorsing van twee weken voor Messi na zijn Saudische uitje. Het is de eerste keer sinds de overname in 2011 dat een sterspeler wordt gestraft voor zijn gedrag naast het veld. In het verleden mocht Neymar, geblesseerd maar vooral ongestoord, midden in het seizoen carnaval gaan vieren in Rio de Janeiro.

Supporters van Paris Saint-Germain eisen het ontslag van de directie. Beeld AFP

PSG-volgers zien er een cultuuromslag in. Gedaan met zelfverklaarde vedettes die denken dat ze meer mogen dan de rest. Klaar met de massa-import van wereldsterren. Het bestuur belooft op de transfermarkt het geweer van schouder te veranderen. Messi zal straks Parijs transfervrij verlaten. Voor Neymar wordt een oplossing gezocht.

De intentie is om een team te bouwen rond Mbappé, de laatste ster aan de Parijse hemel. Als de aanvaller daarvoor openstaat tenminste. In de zomer van 2024 loopt zijn contract af. Real Madrid zal komende zomer wellicht weer komen aanbellen. Na de premature Champions League-exit in maart was hij dubbelzinnig over zijn toekomst. “Met alle respect voor PSG, maar als ik mijn toekomst zou laten afhangen van de Champions League, dan was ik al lang vertrokken.”

Twee clubs

Ook de toekomst van de Qatarese eigenaars zelf oogt mistig. Sjeik Jassim bin Hamad al Thani heeft een bod van meer dan 6 miljard euro gedaan op Manchester United. Officieel maakt hij geen deel uit van Qatar Sports Investments (QSI), het fonds dat eigenaar is van PSG. Maar in de praktijk is het niet moeilijk om een link te vinden met de Qatar Islamic Banc (QIB), waar hij voorzitter van is. De bank is voor 17,7 procent in handen van de Qatar Investment Authority (QIA), dat op haar beurt de eigenaar is van QSI (en dus van PSG). Sjeik Jassims vader was ook eerste minister van Qatar tussen 2007 en 2013, op het moment dat de oliestaat PSG had gekocht.

Als de overname van Manchester United zou worden afgerond, betekent dat niet dat de Qatari automatisch PSG zullen afstoten. Jassim bin Hamad al Thani zou een nieuwe juridische entiteit oprichten, die op papier niets te maken heeft met het Qatar Sports Investments-fonds. Op die manier zouden beide clubs toch Europees voetbal mogen spelen.

Onder meer Red Bull is er al in geslaagd een soortgelijke constructie op te zetten. De energiedrankproducent is eigenaar van zowel het Oostenrijkse Salzburg als het Duitse Leipzig. De Qatari zijn bovendien gesterkt in hun overtuiging doordat PSG-voorzitter Al-Khelaïfi ook een machtige figuur is binnen de Europese voetbalbond UEFA. Toen verschillende topclubs zich wilden afscheuren om een Super League op te richten, bleef Al-Khelaïfi de UEFA trouw.

Maar overleeft Al-Khelaïfi de revolte bij PSG?