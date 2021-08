Cryptobedrijf Blox is nieuwe mouwsponsor Club Brugge

Club Brugge heeft een sponsordeal gesloten met het Nederlandse cryptobedrijf Blox. Dat meldt de krant De Tijd. Het is de eerste deal tussen een Belgische voetbalclub en een bedrijf in de digitalemuntbusiness.

Blox is een app om in cryptomunten zoals bitcoin te handelen. Het bedrijf werd eerder al sponsor van Ajax in Nederland. De deal om mouwsponsor te worden van Club Brugge geldt voor twee jaar, maar enkel voor matchen in België.

Volgens De Tijd zal Blox de sponsoring in bitcoin betalen. De club kan die cashen, of bijhouden om te speculeren op stijgende koersen.