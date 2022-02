Crossploeg Tormans CX in 2023 onder vleugels van Patrick Lefevere?

Tormans is ontevreden over die samenwerking, die afloopt eind 2022. Jan Hij is nu al op zoek naar een nieuwe partner. Zijn voorkeur lijkt daarbij uit te gaan naar de ploeg van Patrick Lefevere.

Tormans CX is de ploeg van de veldrijders Quinten Hermans en Corné van Kessel. De nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften Joran Wyseure en Belgisch beloftenkampioen Emiel Verstrynge maken ook deel uit van het team. En er is het 17-jarige Britse talent Zoe Backstedt, die zowel op de weg als in het veldrijden wereldkampioene is bij de juniores. Backstedt rijdt voor jeugdploeg Acrog-Tormans Balen BC.

Wereldkampioen bij de beloften Joran Wyseure. Beeld BELGA

De overstap zou makkelijker worden gemaakt door de goede band tussen Jan Tormans en baron Vic Swerts, de oprichter van Soudal, dat in 2023 de nieuwe hoofdsponsor wordt van de wielerploeg van Patrick Lefevere

Hoe de nieuwe plannen er concreet gaan uitzien, is nog niet bekend. Quinten Hermans zou deel uitmaken van de WorldTour-ploeg van Patrick Lefevere. Met Zoe Backstedt zou een grote naam worden gevonden voor NXTG, de vrouwenploeg die Lefevere wil oprichten.

Jan Tormans was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Patrick Lefevere noemt het nieuws voorbarig.