Cristiano Ronaldo liet bod van 7 miljoen euro liggen, Lionel Messi gaat wel in op vraag van Saudi-Arabië

Een tweet van de Saudische toerismedienst toont een foto van Messi met in de achtergrond ook Leandro Paredes, zijn Argentijnse land- en teamgenoot bij PSG. Het bijschrift: “We verwelkomen Lionel Messi en zijn vrienden in Jeddah, om van de culturele erfenis van de stad en de pracht van de Rode Zee te genieten.” Gevolgd door de hashtag #Messi_Ambassador_For_Saudi_Tourism.

Niet veel later deelde Messi een door de Saudische toerismedienst gesponsorde post op Instagram, met een beeld vanop een jacht en met de tekst dat hij de Rode Zee in Saudi-Arabië ontdekt. Ook hier de hashtag #VisitSaudi.

In februari kreeg Messi nochtans het advies om niet met Saudi-Arabië in zee te gaan, nadat organisaties lucht hadden gekregen van de Saudische toenaderingspoging. De brief van de hand van ‘Grant Liberty’, die ook naar de Britse krant The Independent werd gestuurd, luidde als volgt: “Je ben een inspiratie voor miljoenen, wat jij zegt en doet heeft grote impact. Om het cru te zeggen: je hebt een enorme macht, maar met die macht komt ook een grote verantwoordelijkheid.”

“Het Saudische regime wil je gebruiken louter om hun reputatie op te poetsen. Want gevangenen in Saudi-Arabië worden gemarteld, seksueel belaagd en geregeld maandenlang in eenzame cellen opgesloten - op grote schaal. Vrouwenrechtenactivisten, hervormingsgezinden, Shia-activisten, bepleiters van de democratie, kortweg iedereen die het regime in vraag stelt, kan voor lange tijd opgesloten worden of zelfs de doodstraf krijgen.”

Messi met vrienden genietend van een boottocht op de Rode Zee. Beeld Instagram/Leomessi

“Wanneer je ‘ja’ zegt tegen Saudi-Arabië zeg je ook ‘ja’ tegen alle misbruiken tegen de mensenrechten die er vandaag in het land plaatsvinden. Zeg je ‘nee’, dan stuur je een sterke boodschap de wereld in. Dat mensenrechten ertoe doen, dat fatsoen ertoe doet, dat zij die martelen en moorden dat niet straffeloos kunnen doen. We moeten opstaan tegen zij die anderen vertrappelen.”

Ook David Beckham

Maar ook vorig jaar was Messi al te zien op grote advertentieborden over heel Saudi-Arabië. Hij is niet de enige sportster die er zich rijkelijk voor laat betalen. In 2019 zegde David Beckham toe om er een exhibitiematch te spelen samen met zijn gewezen Real Madrid-ploegmaat Zinedine Zidane. Iets wat hem op een blaam te staan kwam van Unicef, waarvan Beckham ook ambassadeur is. Zij veroordelen het land vooral omwille van de gewelddadige oorlog in Jemen.

David Beckham. Beeld Photo News

Ook Amnesty International schreef Messi aan om geen promotie te voeren voor Saudi-Arabië. Het moet gezegd dat Messi ook zijn stem en financiële middelen geregeld verleent aan goede doelen. Zo was zijn volgende en laatste post op Instagram er eentje om vluchtelingen via het voetbal te steunen.

Cristiano Ronaldo van zijn kant liet vorig jaar wel een aanbod van 7 miljoen euro schieten om commercieel werk te verrichten voor de Saudi’s.