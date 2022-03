Crash kost Cian Uijtdebroeks plaats in top tien in Coppi-Bartali

Een crash op een rotonde, met een opgave als gevolg, kostte Cian Uijtdebroeks zijn zevende plaats in het klassement. De 19-jarige neoprof van BORA-Hansgrohe, vorig jaar nog junior, had net van fiets gewisseld en probeerde zo snel mogelijk terug te keren in het peloton. “Gelukkig heeft hij zich niet al te erg bezeerd”, aldus ploegleider Rolf Aldag. “Pijn voelt hij vooral door de gemiste kans. Dit is een les in zijn groei als renner. Zonder enige twijfel beschikt hij over een groot potentieel, maar van tijd tot tijd zal hij tegenslagen moeten overwinnen.”

De schade viel inderdaad mee, zo vernamen we van Uijtdebroeks zelf. “Ik liep her en der wat schaafwonden op en ook een ‘kap’ in mijn aangezicht. Er kwamen hechtingen bij te pas. Vier draadjes moesten worden aangebracht. Voorts wat kneuzingen, maar gelukkig niets gebroken. Komt wel goed. Gewoon herstellen nu en op naar het volgende doel.”