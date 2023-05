Covid wordt extra concurrent in Giro, weet ook Soudal-QuickStep: ‘We kunnen moeilijk iedereen in een plastic zak wikkelen’

Besmettingen, ziekenhuisopnames, positiviteitsratio (16,6 procent): op het aantal overlijdens na zitten alle Sciensano-parameters in dalende lijn en lijkt de epidemiologische situatie keurig onder controle. “Toch krijgen we er in het wielrennen weer wat meer mee te maken”, zegt Toon Cruyt, teamarts van Soudal-QuickStep.

“Afgetrainde topsporters zijn natuurlijk altijd vatbaarder. Bij uitbreiding voor alle mogelijke infecties. En dus wordt het een beetje opletten. Zonder er overdreven paniekerig over te doen omdat je het niet 100 procent in de hand hebt. Het is al gebleken dat draconische maatregelen, zoals ze in sommige teams worden genomen, niet dé oplossing zijn.

“Het moet ook leefbaar blijven voor iedereen. Maar uiteraard moeten we ons gezond verstand gebruiken. Zeker de handen goed ontsmetten en een mondmasker dragen als we op drukke plaatsen komen met veel volk, zoals donderdag op de ploegenvoorstelling. Al biedt ook dát geen stellige garantie dat het je directe omgeving niet komt binnengedrongen.”

Vervelend is het hoe dan ook. Want je zal in die laatste dagen vóór de Grande Partenza maar één of meer cruciale pionnen, laat staan je kopman, zien uitvallen. “Daarom ook blijven onze reserven standby”, aldus Cruyt. “Tijdens de Ronde van Italië wordt covid hoe dan ook een extra concurrent.” Persconferenties en voorafgaande interviews met renners verlopen uit voorzorg virtueel. En de dokter liet iedereen nog eens testen voor afreis naar Fossacesia.

“Bij mijn weten zijn die vanuit de Giro-organisatie niet meer voorzien. Eenmaal de wedstrijd op gang zullen die tests regelmatig worden herhaald. En maken we iedereen ervan bewust dat ze ook maar de minste symptomen moeten melden. Zodat we er direct kunnen op inspelen en verspreiding kunnen tegengaan.”

Daar stopt ook de preventie. “Je kunt ze moeilijk allemaal drie weken in een plastic zak wikkelen”, grijnst Cruyt. Apart slapen? Iedereen isoleren, zoals in het heetst van de coronapandemie in de jaren 2020-2021? Geen optie. “We beschikken meestal maar over een beperkt aantal kamers. En dan nog: ‘s morgens ontbijt je toch weer met zijn allen samen aan dezelfde tafel. En overdag koerst iedereen in hetzelfde peloton. Het heeft geen zin om het opnieuw in het extreme te trekken. De voor- en nadelen daarvan wegen niet tegen elkaar op.”

Of renners die positief testen maar zich goed voelen en geen noemenswaardige hinder ondervinden dan niet gewoon kunnen doorkoersen? Cruyt: “Ja, maar de meesten voelen toch wel altijd iets, hoor. Zelf zal ik nooit iemand die covidpositief test verplichten om verder te blijven sporten. Het zou ook niet bepaald collegiaal zijn tegenover de rest van het team. Laat staan tegenover het peloton. Stel dat de hele boel ontploft... Dat wil je gewoon niet op je geweten hebben.”