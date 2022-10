Courtois: ‘Wat moet een keeper meer doen om kans te maken op de Gouden Bal?’

Madrid-Parijs-Madrid. Welkom in het leven van Thibaut Courtois, verkozen tot beste doelman ter wereld. Hij is blij en voldaan. ‘Maar de uitslag van de Gouden Bal is soms moeilijk uit te leggen.’

FDZ en PDD

Madrid, gisterenmiddag. Thibaut Courtois (30) poseert trots met zijn Lev Yashin-award voor de training van Real begint. Nadien neemt hij uitgebreid de tijd voor een babbel.

Hoe kijk je terug op jouw verkiezing van beste doelman ter wereld?

“Ik ben heel gelukkig. Ik denk dat het een mooie erkenning is na het vorige seizoen. Voor mij was dat geweldig. Ook voor de ploeg, trouwens. Om deze individuele trofee te winnen moet je de titel pakken of de beste zijn in de Champions League. Daarin zijn we vorig jaar geslaagd.”

Hoe ging het er eigenlijk aan toe maandagavond? Had je nog een klein feestje met de delegatie van Real?

“Nee, meteen na de ceremonie hadden we mediaverplichtingen. En daarna vertrokken we naar de luchthaven. We konden niet te fel genieten. Maar ik ben wel gaan lunchen met vrienden in Madrid.

“Iedereen was heel blij voor ons. Het is mooi dat we met Karim Benzema een Gouden Bal in de ploeg hebben. In het verleden was dat al het geval met Luka Modric.

“We hebben ook moeten speechen natuurlijk. Ik heb gewoon de spelers bedankt voor al hun gelukwensen en voor het harde werk samen. Voor de gezamenlijke steun ook. Hopelijk kunnen we het dit jaar herhalen.”

Is de Lev Yashin-award een bekroning voor misschien wel het beste seizoen uit jouw carrière?

“Ik denk dat het jaar voordien bijna even goed was. We verloren daarin van Chelsea in de halve finale van de Champions League en we werden tweede in La Liga. Maar op individueel vlak speelde ik toen ook goed. Het is wat jammer bij dit soort uitreikingen dat ze vaak te fel kijken naar wie veel gewonnen heeft en wie niet.”

In de verkiezing van de Gouden Bal eindigde je op plaats zeven. Vond je dat iets te laag?

“Dat was overal wel wat het gevoel. Ik heb toevallig veel gekke quotes gezien over mijn uitspraken omtrent die zevende plaats. Dat ik gedegouteerd ben en de Lev Yashin-award een troostprijs vind. Maar dat is zeker niet zo. Ik vind het zelfs een heel mooie erkenning.

“Alleen weet ik niet wat een keeper méér moet doen om hoger te eindigen in de verkiezing van de Gouden Bal. Ik won de landstitel, ik won de Champions League en ik was bepalend voor mijn club. Dat was alles wat ik bedoelde. Pas op, de jongens die voor mij geëindigd zijn, hebben allemaal een geweldig jaar gehad. Al is het dubbel. Een jaar geleden won ik niets en werd ik achtste bij de keepers. Daarna won ik alles en word ik zevende achter jongens die minder gewonnen hebben. Dat is moeilijk uit te leggen, maar het hoort erbij. Het belangrijkste is dat Benzema gewonnen heeft en dat ik beste doelman ben.”

Iker Casillas en Michel Preud’homme treden jou bij en vinden dat het voor een doelman inderdaad moeilijk is om die Gouden Bal te winnen.

“Als je een ploegmaat hebt die zoveel scoort, wordt het bijna onmogelijk. Wellicht zorgt die aparte trofee ervoor dat minder mensen op een doelman stemmen bij de Gouden Bal. Wij, keepers, blijven daar alvast tegen vechten. Hopelijk lukt het ooit eens. Al wordt het natuurlijk lastig met mannen als Haaland, die elk jaar zoveel doelpunten maken.”

Courtois: "De grootste droom is om wereldkampioen te worden. Het collectieve overstijgt het individuele.” Beeld AP

Dacht je op voorhand dat er twee Belgen, Kevin De Bruyne en jij, op het podium konden staan?

“Het had gekund. Kijk naar de trofee van de UEFA. Benzema werd uitgeroepen tot beste speler, De Bruyne werd tweede en ik derde. Dat was een mooi beeld van hoe het vorig seizoen geweest is. Natuurlijk kun je erover debatteren. Ik had alleszins het gevoel dat ik hoog zou eindigen, maar dat het ook niet hoger zou zijn dan plaats zeven of acht. (lacht) Ik heb gelijk gekregen.”

Er is nooit een Belg hoger geëindigd dan De Bruyne op de derde plaats. Het was eigenlijk wel een mooie avond.

“Zoiets toont dat we wereldtoppers hebben. Hopelijk kunnen we dat op het WK bevestigen.”

Misschien moet je wereldkampioen worden om de Gouden Bal te winnen?

“Dan is er nog concurrentie van De Bruyne. De grootste droom is inderdaad om wereldkampioen te worden. Het collectieve overstijgt het individuele.”

Hoe gaat het nu met jouw rug? Je staat al even aan de kant.

“Best goed. Het was een vervelende blessure. Na de match tegen Wales in de Nations League had ik een beetje last. Toen ik terugkwam in Madrid voelde ik pijn. Ik kon niet goed lopen en trappen op de bal. Ik had gewoon wat rust nodig.

“De voorbije twee weken waren niet fijn. Ik heb nu vier trainingen achter de rug en ben zo goed als fit. Ik wilde niet te snel hervatten en geleidelijk aan vooruitgang boeken. Zaterdag tegen Sevilla kan ik in principe wel spelen. En voor het WK moet niemand zich op dit moment zorgen maken.”

Nog een laatste vraag. Hoe heb jij naar de prestaties van Simon Mignolet gekeken?

“Ik vind het heel mooi wat hij gepresteerd heeft. Hij verdient alle erkenning en hij is een topdoelman. Weet je, in de Champions League kun je je nog meer laten zien. Als Mignolet ballen pakt tegen Anderlecht, zoals vorig weekend, dan zie ik dat omdat ik het volg. Maar de rest van Europa kijkt wellicht niet naar die wedstrijden. Speel je zoals op Atlético, dan zal iedereen het wél gezien hebben. Ik hoop dat hij de Gouden Schoen krijgt. Het zou verdiend zijn. Niemand in België heeft dit jaar op het niveau van Mignolet gespeeld.”