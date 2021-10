Courtois triomfeert in Clásico, maar kermt van de pijn

Een Clásico in hemdsmouwen mist iets episch, iets heroïsch, iets diabolisch ook. Hazard bleef de hele tijd op de bank, gistermiddag. In de 4-3-3 van Ancelotti zou Hazard trouwens nooit kunnen opbrengen wat zijn stand-ins Vinícius en Rodrygo kunnen: de lijn op en af gaan langs de flank. Dat kan het lichaam van Hazard niet (meer) aan.

Modric is 36. In minuut 75 werd hij diep op de eigen helft opgejaagd door De Jong, destijds voor 85 miljoen euro naar Barcelona gehaald. Modric draaide, met De Jong hijgend in de nek. Hij kapte. Viel. Stond op. En hield al die tijd de bal. Modric is anno 2021 mogelijk wat trager geworden, maar zijn balgevoel is voor de eeuwigheid.

FC Barcelona is een ploeg geworden die het moet hebben van haar spel zónder bal. Rennen, springen, vliegen en weer doorgaan. Courtois diende niet één redding te doen.

Vinícius sloopte Barcelona zeventig minuten lang in associatie met Benzema, die op zijn beurt balanceert tussen een correctioneel proces en de Gouden Bal. Vinícius zette de aanval voor het openingsdoelpunt op. Zijn landgenoot Rodrygo stak door naar de mee opgerukte Alaba. Met een schicht vloerde de Oostenrijker doelman Ter Stegen.

Geen rock-’n-roll

FC Barcelona-Real Madrid is geen voetbalwedstrijd meer bij de zwaargewichten. Deze teams kunnen niet meer opboksen tegen de intensiteit en het rock-’n-rollvoetbal van Liverpool en Bayern München.

Het werd in blessuretijd eerst 0-2 toen Vázquez een rebound tegen de netten gleed. Nadien lukte Agüero de eerredder (1-2). Real Madrid verdiende de zege.

Het was nog even vrezen voor een anticlimax voor Madrid. Toen Courtois uittrapte en zonder contact neerzeeg greep hij kermend van de pijn naar zijn knie. “Ik voelde een pijnscheut bij het trappen”, vertelde hij achteraf. “Hopelijk is het niet erg.”

Om 18.30 uur, tussen de tuiniers door, trainden de invallers van Real Madrid wat bij. Onder hen Hazard. Zijn eerste Clásico speelde zich af ná de wedstrijd. Een triest beeld.